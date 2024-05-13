Тихонов не готов возглавить «Спартак»: «У нас многие спартаковцы готовы или мечтают об этом, но соответствуют ли они уровню? Это большая ответственность и груз, поэтому я говорю – нет»

Андрей Тихонов заявил, что не готов возглавить «Спартак».

– Готовы ли возглавить « », если появится такая возможность?

– Нет.

– Дело в недостатке тренерского опыта или в чем-то другом?

– У нас многие спартаковцы готовы или мечтают возглавить команду, но соответствуют ли они этому уровню?

Это большая ответственность и большой груз, поэтому я говорю, что нет, – сказал бывший футболист «Спартака» , тренирующий « ».