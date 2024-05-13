Тихонов не готов возглавить «Спартак»: «У нас многие спартаковцы готовы или мечтают об этом, но соответствуют ли они уровню? Это большая ответственность и груз, поэтому я говорю – нет»

Теги Спартак Андрей Тихонов премьер-лига Россия Первая лига Енисей Футбол

Андрей Тихонов заявил, что не готов возглавить «Спартак».

– Готовы ли возглавить «Спартак», если появится такая возможность?

– Нет.

– Дело в недостатке тренерского опыта или в чем-то другом?

– У нас многие спартаковцы готовы или мечтают возглавить команду, но соответствуют ли они этому уровню?

Это большая ответственность и большой груз, поэтому я говорю, что нет, – сказал бывший футболист «Спартака» Тихонов, тренирующий «Енисей».

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22 комментария
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Адекватно 🤷🏻‍♂️
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Более чем адекватно
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Ну хоть один из ветеранов сохранил адекватность, честность и объективность! Браво!!!
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Зато Мостовой всегда готов... Хочет, но не сможет...
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Адекватность отличное качество.
Андрей поддерживает свое реноме легенды. Рад за него.
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Потом в недоумении многие, почему это Мостовой везде, по каждому вопросу спрашивают? Потому что даже здесь про него ни слова в новости, но в комментах он всё равно появляется) Глубоко сидит в умах болельщиков, никуда без него)
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А кто то предлагал?
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Ого, нежданчик
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Сашка Мостовой улыбнулся и вычеркнул Тихонова из списка тренеров - нет амбиций как у царя
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Легенда 👍очень профессионально
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Ну есть же адекватные экс-спартаковцы, честно и взвешенно подходит к вопросу
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Всегда легче критику наводить чем самому взять и возглавить команду
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Тиша не хочет еще больше испортить себе карму.
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