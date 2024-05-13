«Кристал Пэлас» требовал от «Баварии» 100 млн евро за Гласнера. Мюнхенцы были готовы заплатить за тренера до 18 млн

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Кристал Пэлас Макс Эберль Оливер Гласнер деньги Кристоф Фройнд Футбол

«Кристал Пэлас» потребовал от «Баварии» 100 млн евро за Оливера Гласнера.

Как сообщалось ранее, руководство немецкого клуба было заинтересовано в приглашении главного тренера лондонцев.

По информации BILD, через несколько часов после неудачи с подписанием Ральфа Рангника директора «Баварии» Макс Эберль и Кристоф Фройнд связались с Гласнером, желая назначить его главным тренером.

Переговоры не закончились успехом, так как владелец «Пэлас» Стив Пэриш фактически наложил вето на сделку, потребовав от «Баварии» сумму в 100 млн евро за переход тренера. Кроме того, в разговоре с самим Гласнером он сослался на его контракт, действующий до 2026 года.

При этом «Бавария» была готова заплатить до 18 млн евро, но этого для «Пэлас» было мало.

Напомним, 49-летний австрийский специалист перешел в лондонский клуб из «Айнтрахта» после отставки Роя Ходжсона в конце февраля. Под его руководством команда не проиграла семь из десяти матчей Премьер-лиги, одержав разгромную победу над «Манчестер Юнайтед» (4:0) в последнем туре.

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18 комментариев
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Ответ Николай Бойко
Уже тренеры 100 млн стоят...
Да не стоят они столько. Такая неадекватная цена это вежливое посылание на три буквы.
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+23
Уже тренеры 100 млн стоят...
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Сколько же пощечин получила Баварка за эти месяцы
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Вежливо поставили запретительную стоимость.
И логика в действиях Кристал есть.
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какую только ахинею не придумают)))
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Стороны высказали первоначальные суммы, можно переходить к торгу.
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Бавария привыкла в своей фарм-лиге игроков и тренеров бесплатно забирать у прямых конкурентов
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Бавария: «Я для вас шутка какая-то?»
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Для Пэлас было очень важно найти тренера, который стабилизирует команду после Ходжсона. В последних матчах все очень хорошо и руководство, считайте, оценило Гласнера сезоном без вылета - в середине таблицы примерно 100 млн и заработают.
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Баварка привыкла всех грабить в своем ручном чемпионате, и не понимает, что за его пределами никто их слушать не собирается
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Если это правда,интересна реакция самого Гласнера.Бавария есть Бавария
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Баварка - это как отчаявшийся одинокий мужчина средних лет, который пытается приставать каждой симпатичной девушке в баре, но получает отказ
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Ответ Николай Бойко
Уже тренеры 100 млн стоят...
Если только за Пепа...
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Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
Бавария привыкла в своей фарм-лиге игроков и тренеров бесплатно забирать у прямых конкурентов
я так понимаю,лишь бы что-то ляпнуть за плюсик)).если память подводит,напоминаю,Бавария заплатила за Нагеля 25 лямов,это самый дорогой тренерский трансфер).
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Ответ Moffo
Бавария: «Я для вас шутка какая-то?»
МЮ: «Подержи моё пиво»
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