«Кристал Пэлас» требовал от «Баварии» 100 млн евро за Гласнера. Мюнхенцы были готовы заплатить за тренера до 18 млн
«Кристал Пэлас» потребовал от «Баварии» 100 млн евро за Оливера Гласнера.
Как сообщалось ранее, руководство немецкого клуба было заинтересовано в приглашении главного тренера лондонцев.
По информации BILD, через несколько часов после неудачи с подписанием Ральфа Рангника директора «Баварии» Макс Эберль и Кристоф Фройнд связались с Гласнером, желая назначить его главным тренером.
Переговоры не закончились успехом, так как владелец «Пэлас» Стив Пэриш фактически наложил вето на сделку, потребовав от «Баварии» сумму в 100 млн евро за переход тренера. Кроме того, в разговоре с самим Гласнером он сослался на его контракт, действующий до 2026 года.
При этом «Бавария» была готова заплатить до 18 млн евро, но этого для «Пэлас» было мало.
Напомним, 49-летний австрийский специалист перешел в лондонский клуб из «Айнтрахта» после отставки Роя Ходжсона в конце февраля. Под его руководством команда не проиграла семь из десяти матчей Премьер-лиги, одержав разгромную победу над «Манчестер Юнайтед» (4:0) в последнем туре.
И логика в действиях Кристал есть.