Угаров о легионерах «Зенита»: «У них сейчас акцент не на заработке, а на получении денег. Если бы они были такие хорошие, уже давно играли бы в Европе»

Теги ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Денис Угаров Футбол

Денис Угаров раскритиковал легионеров «Зенита».

В 28-м туре Мир РПЛ петербуржский клуб уступил ЦСКА со счетом 0:1. 

– «Зенит» играл хуже ЦСКА, не было желания у футболистов выиграть. Думали, что это будет легкая прогулка, но, к сожалению, это уже не первая игра такая «Зенита». С чем это связано, должны внутренние органы разобраться.

– Как может игра с ЦСКА быть легкой прогулкой? Это же один из принципиальных соперников…

– Принципиальный соперник находится на восьмом месте… Принципиальные соперники сейчас другие, которые выше находятся. Те – да. А эти для кого принципиальные? Для Семака только если. Но он же не играл, поэтому осталась только его принципиальность, которую, к сожалению, футболисты, которые играли, не смогли поддержать. Поэтому такой результат.

– Можно ли говорить о том, что Семак потерял какую-то связь в некоторой степени с игроками?

– А она была?

– Ну, пять чемпионств подряд – наверное, была.

– Наверное, что-то было. Но я думаю, те люди, которые приходили до этого, они, наверное, видели какую-то перспективу играть в Лиге Европы, в Лиге чемпионов и так далее. Сейчас нынешние футболисты, которые приходят, они рассчитывают только на то, чтобы сыграть здесь какое-то время и как можно быстрее уехать или обратно в Бразилию, заработать здесь денег и уехать, или лучше, чтобы их выгнали отсюда и дали еще вдогонку.

Я думаю, что у них сейчас акцент сделан только на получении денег, и не на заработке, а на получении.

– Ну, а проявить себя и уехать в Европу все-таки возможно?

– Кому они нужны в Европе, если бы они были такие хорошие, они бы уже давно играли в Европе. Это не вложение денег, а потеря средств, – сказал бывший полузащитник «Зенита».

20 комментариев
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9 апреля 2021|Sports.ru
13:16 «Малком – худший трансфер «Зенита». Его вообще нельзя назвать игроком». Экс-игрок клуба Угаров о бразильце|153
+6
-2
+4
Предлагаю в знак поддержки питерцев, всем командам на ближайший матч вывесить баннеры "Зенит - не Позор российского футбола" и "Зенит - не импотенты".
+5
-2
+3
Ну какая там Европа?

Даже халка спихнуть смогли только в Китай

А сейчас в зените играет третий сорт не брак, которых распиарили на Газпром ТВ

Возрастные, никому не нужные в Европе

Провал зенита сейчас - это следствие разногласий в закулисье росфутбола. Газпром кинул где-то шишкановских и тамбовских, и тут вдруг зенит с их педрами перестал забивать
+3
0
+3
Ответ Owen_the_Simple
9 апреля 2021|Sports.ru 13:16 «Малком – худший трансфер «Зенита». Его вообще нельзя назвать игроком». Экс-игрок клуба Угаров о бразильце|153
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+3
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+3
Пошли мочить бразильцев те, кто еще совсем не давно их восхвалял.
Вот так, 5-6 матчей без побед и вектор полностью меняется.
+2
0
+2
Странный он парень, мягко говоря. С начала второго круга все кричали, что приехали дарования и борьба за чемпионство окончена,та как только пошли осечки давай всех легов поливать, некрасиво это. Проигрывает и выигрывает вся команда.
+2
0
+2
Да нормально они играют. Просто вот Вендела запихнули вообще чуть ли не на свою половину поля, то же самое с Клаудиньо. Они не могут одновременно и помогать из обороны выйти и сразу же оказаться у штрафной, чтоб чтото решить.
+2
0
+2
Были бы они такие хорошие - играли бы в Европе, а не соперничали бы с нашими деревянными паспортистами, подобием футболистов, давайте уж договаривать)
+2
-2
0
Путь к позору лежит через получение госсредств, организованное по понятиям одного типа, назначенного в госкорпорацию.
+1
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Ответ Owen_the_Simple
9 апреля 2021|Sports.ru 13:16 «Малком – худший трансфер «Зенита». Его вообще нельзя назвать игроком». Экс-игрок клуба Угаров о бразильце|153
Так 9 апреля 2021 года Малком не играл на 40 лямов, он сыграл один сезон и то, когда все приличные легионеры и тренеры убежали после 24.02.22.
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Ответ rarog
Москва впервые за несколько лет получил шанс на чемпионатство и как по команде из всех утюгов пошли попытки деморализации. Ну чтож, есть ещё как минимум один тур, поглядим
Угаров московский иноагент, проживающий в Питере?
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0
Ответ Некорректный туберкулез
Странный он парень, мягко говоря. С начала второго круга все кричали, что приехали дарования и борьба за чемпионство окончена,та как только пошли осечки давай всех легов поливать, некрасиво это. Проигрывает и выигрывает вся команда.
Странные - это те, кто по нескольким играм делал выводы об уровне игроков.
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Ответ Ковид 07.10.52
Странные - это те, кто по нескольким играм делал выводы об уровне игроков.
Тогда получается, что количество странных в футбольных кругах, как бы покоректней..., скажем так, велико.
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Ответ Wiley Fox
Ну какая там Европа? Даже халка спихнуть смогли только в Китай А сейчас в зените играет третий сорт не брак, которых распиарили на Газпром ТВ Возрастные, никому не нужные в Европе Провал зенита сейчас - это следствие разногласий в закулисье росфутбола. Газпром кинул где-то шишкановских и тамбовских, и тут вдруг зенит с их педрами перестал забивать
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