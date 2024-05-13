Угаров о легионерах «Зенита»: «У них сейчас акцент не на заработке, а на получении денег. Если бы они были такие хорошие, уже давно играли бы в Европе»
Денис Угаров раскритиковал легионеров «Зенита».
В 28-м туре Мир РПЛ петербуржский клуб уступил ЦСКА со счетом 0:1.
– «Зенит» играл хуже ЦСКА, не было желания у футболистов выиграть. Думали, что это будет легкая прогулка, но, к сожалению, это уже не первая игра такая «Зенита». С чем это связано, должны внутренние органы разобраться.
– Как может игра с ЦСКА быть легкой прогулкой? Это же один из принципиальных соперников…
– Принципиальный соперник находится на восьмом месте… Принципиальные соперники сейчас другие, которые выше находятся. Те – да. А эти для кого принципиальные? Для Семака только если. Но он же не играл, поэтому осталась только его принципиальность, которую, к сожалению, футболисты, которые играли, не смогли поддержать. Поэтому такой результат.
– Можно ли говорить о том, что Семак потерял какую-то связь в некоторой степени с игроками?
– А она была?
– Ну, пять чемпионств подряд – наверное, была.
– Наверное, что-то было. Но я думаю, те люди, которые приходили до этого, они, наверное, видели какую-то перспективу играть в Лиге Европы, в Лиге чемпионов и так далее. Сейчас нынешние футболисты, которые приходят, они рассчитывают только на то, чтобы сыграть здесь какое-то время и как можно быстрее уехать или обратно в Бразилию, заработать здесь денег и уехать, или лучше, чтобы их выгнали отсюда и дали еще вдогонку.
Я думаю, что у них сейчас акцент сделан только на получении денег, и не на заработке, а на получении.
– Ну, а проявить себя и уехать в Европу все-таки возможно?
– Кому они нужны в Европе, если бы они были такие хорошие, они бы уже давно играли в Европе. Это не вложение денег, а потеря средств, – сказал бывший полузащитник «Зенита».
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