Почеттино об АПЛ: «В первых 10 матчах нас наказали. Мы упускали убойные моменты, все данные говорили, что «Челси» не на своем месте. Мы в четверке-пятерке лучших в последних 24 играх»

Теги Челси премьер-лига Англия Тоттенхэм Ноттингем Форест Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино высказался о положении «Челси».

В 37-м туре АПЛ «Челси» в гостях победил «Ноттингем Форест» (3:2).

«Самое лучшее – это то, что мы всегда верим в себя до конца, футбол – это борьба. Я доволен тем, что игроки со скамейки оказали большое влияние, мне нравится то, как проходит восстановление. Для команды было важно закончить сезон с уверенной игрой, с надеждой хорошо начать следующий.

Если быть честными, то в первых 10 матчах нас наказали. Мы играли хорошо, но нам не хватало эффективности, мы упускали убойные моменты. Все данные говорили о том, что мы находились не на своем месте. После победы над «Тоттенхэмом» (1:4 6 ноября 2023 года –  Sports) в последних 24 матчах мы находимся в четверке или пятерке лучших.

Я хочу оставаться позитивным, это важно. Игроки верят в то, что мы делаем. Нам было трудно в подобных играх, но эта молодая команда должна понять, как конкурировать», – сказал главный тренер «Челси» в интервью Sky Sports.

«Синие» на текущий момент занимают 7-ю строчку в турнирной таблице с 57 очками.

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5 комментариев
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Ответ igorkruglov
Сколько пафосных слов после натужной победы над аутсайдером
Я понимаю, комментарий для +, но Челси во второй части сезона в топ 4 по набору очков, т.е где-то на уровне Арсенала и Сити. Это просто факты, а не способ вознестись
+4
-2
+2
судя по игре, настрою, росту, топ-4 в следующем сезоне точно будет.
+1
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если бы не такая эпидемия травм хотя бы в защитной линии - были бы в 4ке легко. бтв прогресс команды даже при таких кадровых проблемах очевиден - таблица второй половины сезона это подтверждает.
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Федотов: мы в четверке-пятерке лучших в последней игре»
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