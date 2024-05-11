Почеттино об АПЛ: «В первых 10 матчах нас наказали. Мы упускали убойные моменты, все данные говорили, что «Челси» не на своем месте. Мы в четверке-пятерке лучших в последних 24 играх»

Маурисио Почеттино высказался о положении «Челси».

В 37-м туре « » в гостях победил « » (3:2).

«Самое лучшее – это то, что мы всегда верим в себя до конца, футбол – это борьба. Я доволен тем, что игроки со скамейки оказали большое влияние, мне нравится то, как проходит восстановление. Для команды было важно закончить сезон с уверенной игрой, с надеждой хорошо начать следующий.

Если быть честными, то в первых 10 матчах нас наказали. Мы играли хорошо, но нам не хватало эффективности, мы упускали убойные моменты. Все данные говорили о том, что мы находились не на своем месте. После победы над «Тоттенхэмом» (1:4 6 ноября 2023 года – Sports) в последних 24 матчах мы находимся в четверке или пятерке лучших.

Я хочу оставаться позитивным, это важно. Игроки верят в то, что мы делаем. Нам было трудно в подобных играх, но эта молодая команда должна понять, как конкурировать», – сказал главный тренер « » в интервью Sky Sports.

«Синие» на текущий момент занимают 7-ю строчку в турнирной таблице с 57 очками.