Кин о «Ман Сити»: «Просто машина. Качество и сила их состава, игроки со скамейки, тренер – все мирового класса. Теперь их просто не остановить»
Рой Кин поделился впечатлениями от игры «Манчестер Сити».
«Четыре или пять недель назад я сомневался в «Манчестер Сити», про себя думал, что они смогут это сделать. Но в последние недели не понимаю, как я вообще мог сомневаться в них.
Качество и сила их состава, игроки со скамейки мирового класса, тренер мирового класса в лице Пепа, все. Они просто машина.
Даже вчера в гостях у «Фулхэма» (4:0), далеко не легкой игры, они выиграли в четыре мяча. Теперь их просто не остановить», – сказал бывший игрок «МЮ».
«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 86 очками. «Сити» отстает на один балл, у «горожан» игра в запасе.