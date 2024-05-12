Кин о «Ман Сити»: «Просто машина. Качество и сила их состава, игроки со скамейки, тренер – все мирового класса. Теперь их просто не остановить»

Рой Кин поделился впечатлениями от игры «Манчестер Сити».

«Четыре или пять недель назад я сомневался в « », про себя думал, что они смогут это сделать. Но в последние недели не понимаю, как я вообще мог сомневаться в них.

Качество и сила их состава, игроки со скамейки мирового класса, тренер мирового класса в лице , все. Они просто машина.

Даже вчера в гостях у «Фулхэма» (4:0), далеко не легкой игры, они выиграли в четыре мяча. Теперь их просто не остановить», – сказал бывший игрок «МЮ».

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу с 86 очками. «Сити» отстает на один балл, у «горожан» игра в запасе.