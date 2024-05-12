Кин о «Ман Сити»: «Просто машина. Качество и сила их состава, игроки со скамейки, тренер – все мирового класса. Теперь их просто не остановить»

Теги Манчестер Юнайтед Рой Кин Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Рой Кин поделился впечатлениями от игры «Манчестер Сити».

«Четыре или пять недель назад я сомневался в «Манчестер Сити», про себя думал, что они смогут это сделать. Но в последние недели не понимаю, как я вообще мог сомневаться в них.

Качество и сила их состава, игроки со скамейки мирового класса, тренер мирового класса в лице Пепа, все. Они просто машина.

Даже вчера в гостях у «Фулхэма» (4:0), далеко не легкой игры, они выиграли в четыре мяча. Теперь их просто не остановить», – сказал бывший игрок «МЮ».

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 86 очками. «Сити» отстает на один балл, у «горожан» игра в запасе.

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ JohnStelzner
Кин не пробухал ли четыре или пять недель? Нашлись те, кто их остановил.
Нашлись те кто от них отбились🤣
+2
0
+2
И потом добавил: "Только вот нападающий из 4-й лиги")
+1
0
+1
Ответ Spartakus1984
А смогли бы они таковы быть без самых больших вложений денежных в мире?
Могли бы. МЮ тому доказательство. Деньги и дорогой состав не всегда решает, даже тут всеми распиаренный Анчелотти это доказал, когда продул чемпионство Монпелье))
+1
0
+1
Кин не пробухал ли четыре или пять недель? Нашлись те, кто их остановил.
+2
-2
0
Ман Сити может набрать 115 очков впервые в премьер лиге. Загуглите «Ман Сити 115» для подробной информации
+2
-2
0
Это сезон словно повторение тех двух гонок против Ливерпуля, с одной стороны эти трофеи Сити достаются тяжелейшим способом и поэтому доказывают что они лучшие из года в год
0
0
0
Конечно Сити трудно остановить, когда ко все всему перечисленному нужно ещё прибавить поддержку Федерации футбола Англии
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий