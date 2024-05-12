«Арсенал» выиграл у «МЮ» 3 матча подряд
«Арсенал» одержал третью подряд победу над «Манчестер Юнайтед».
Сегодня «канониры» обыграли «МЮ» на выезде в матче 37-го тура АПЛ (1:0).
В двух предыдущих матчах между этими командами победу также одерживал «Арсенал» (3:1, 3:2).
Последний раз «Манчестер Юнайтед» обыгрывал «Арсенал» в сентябре 2022 года – тогда манкунианцы победили на «Олд Траффорд» со счетом 3:1.
Sports провел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Пора организовывать это движение по всей Англии
Чтобы не дай бог уволили Тен Хага
Да и когда давали мяч МЮ - моментов не было почти вообще, скорее Арсенал мог забить второй, чем МЮ первый. Такая тактика, видимо.