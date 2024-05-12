«Арсенал» выиграл у «МЮ» 3 матча подряд

Теги Манчестер Юнайтед Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Эрик тен Хаг Футбол

«Арсенал» одержал третью подряд победу над «Манчестер Юнайтед».

Сегодня «канониры» обыграли «МЮ» на выезде в матче 37-го тура АПЛ (1:0).

В двух предыдущих матчах между этими командами победу также одерживал «Арсенал» (3:1, 3:2).

Последний раз «Манчестер Юнайтед» обыгрывал «Арсенал» в сентябре 2022 года – тогда манкунианцы победили на «Олд Траффорд» со счетом 3:1.

Sports провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

26 комментариев
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Все остальные клубы в восторге от работы мем хага! Как и руководство МЮ!
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Оставив тен Хага в следующем сезоне будет 5.
+13
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Арсенал хозяин маню.
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#ЯмыТенХаг
Пора организовывать это движение по всей Англии
Чтобы не дай бог уволили Тен Хага
+9
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+6
Ответ CyberUnited
Был бы Бруно, Артета возможно сейчас бы плакал, не понимаю зачем так садиться против такого Манчестера.
Арсенал не садился, просто будто не напрягался. Играли совсем без огня.

Да и когда давали мяч МЮ - моментов не было почти вообще, скорее Арсенал мог забить второй, чем МЮ первый. Такая тактика, видимо.
+5
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+5
Ответ CyberUnited
Был бы Бруно, Артета возможно сейчас бы плакал, не понимаю зачем так садиться против такого Манчестера.
Ты, что-то путаешь. Рыдать это как раз по части Бруно.
+8
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+5
Зато престарелый Роналду относительно недавно за МЮ им аж 3 гола отгружал в двух матчах
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+5
Ответ Роман
Оставив тен Хага в следующем сезоне будет 5.
Может быть и все 7 если учитывать матчи кубков и т.д
+4
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Ответ Ernest Imamov
Посмотрел я важнейший дерби АПЛ, и хочу сказать что оба тренера не соответствуют уровню клубов. Сам болею за Арсенал, но на мой личный взгляд, чем Артета лучше болтуна Тен Хага, подбором игроков, и всё. Тут многие доказывают что и Эрик и Артета большие специалисты, а я очень удивлюсь если они следующие 10 лет что-то выиграют, или возглавят большие команды, очень удивлюсь. Их уровень Брентфорды и Лутоны, даже "тренеришка" Эмери как тренер намного интереснее, разнообразные, умеет использовать потенциал максимально эффективно
Эксперт настоящий. 🙈
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Ответ serhio_ramos_
Арсенал хозяин маню.
Артета хозяин 7хага.
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В этом году почти у всех "положительная" серия с МЮ
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Заслуживают титул!
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Неужели этому чучелу дадут еще один сезон тренировать?
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Как же жалок Мю, вместо того чтобы поддержать легенду клуба, встали на защиту лысого шарлатана. Теперь клуб бьёт все антирекорды. И выглядит как полное шапито от былого величия ничего не осталось.
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Ответ Andrey Konovalov
Ты, что-то путаешь. Рыдать это как раз по части Бруно.
🐓
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ну вот арсенал становится хозяинм мю
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Ответ Nek Nek
Все остальные клубы в восторге от работы мем хага! Как и руководство МЮ!
Убери логотип клуба. Как МЮ должен был побеждать сегодня, если самый опытный и именитый доступный игрок основы допускает детские ошибки несколько игр подряд?
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Ответ Эксперт Спортс
Комментарий скрыт
13, а что?
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Ответ Эксперт Спортс
Комментарий скрыт
чувак, погугли мю до сафа. вот это и есть историческое место этого клуба. и он на него вернулся
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Ответ BobbySe7en
чувак, погугли мю до сафа. вот это и есть историческое место этого клуба. и он на него вернулся
Погуглил. 7 чемпионств страны, 6 кубков Англии, 9 суперкубков, лига чемпионов. У арсенала 8 чемпионств, 5 кубков Англии, 7 Суперкубков. МЮ до Фергюсона был как минимум выше арсенала. Вот так математика
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Это уже опасно, все болельщики АПЛ должны срочно начать операцию "спасти рядового Эрика"
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Вспоминается довольная улыбка Казимиро когда он в Юнайтед только перешел
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