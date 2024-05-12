«Арсенал» выиграл у «МЮ» 3 матча подряд

«Арсенал» одержал третью подряд победу над «Манчестер Юнайтед».

Сегодня «канониры» обыграли «МЮ» на выезде в матче 37-го тура (1:0).

В двух предыдущих матчах между этими командами победу также одерживал «Арсенал» (3:1, 3:2).

Последний раз « » обыгрывал « » в сентябре 2022 года – тогда манкунианцы победили на «Олд Траффорд» со счетом 3:1.

Sports провел текстовую онлайн-трансляцию игры.