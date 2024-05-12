«Арсенал» выиграл 5 матчей подряд, 4 из них – всухую. Общий счет – 14:2

Теги Манчестер Юнайтед Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Футбол

«Арсенал» одержал пятую победу подряд.

Команда Микеля Артеты одолела «Манчестер Юнайтед» (1:0) в гостях в 37-м туре АПЛ.

Последнее поражение «канониров» – 17 апреля от «Баварии» в Лиге чемпионов. С тех пор они одержали четыре сухие победы и со счетом 3:2 выиграли лондонское дерби.

В последнем матче сезона «Арсенал» примет «Эвертон» – это произойдет 19 мая.

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28 комментариев
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Все болельщики Арсенал сейчас немного болельщики ТТХ
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Миру нужна еще одна сенсация.. ТТХ и Молотки - забудьте обиды и поддержите земляков!
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Артетим 💪🏼
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Восемь туров назад все говорили, что Арсенал, как обычно, будет сливать конец сезона... Где эти люди?) Хорошо что чемпион АПЛ определится в последнем туре
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Вот так и дотянулись - уже в последнем туре будет решаться, кто станет чемпионом. Арсенал не слился в апреле, уже неплохо, но теперь вся надежда на Тоттенхэм и Вест Хэм
+11
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Думаю, чемпионская победа Арсенала.
Сити по дебильной традиции обделается с Тоттенхемом.
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Сегодня 27 победа за сезон. Это рекорд клуба в премьер-лиге. У непобедимых было 26.
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Тоттенхэм спасай, лысую шарлотку побеждай.
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С такой игрой Арсенал был бы чемпионом в топ 5 лиг, если бы не Сити. Реально сильнейшая команда для чемпионатов. Но есть Пеп)!
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Ответ Mykytka
Почему «анониры»? :)
он просто свою фамилию и свое хобби написал я про аниниров.
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Ответ Товарищ Наркотик
Все болельщики Арсенал сейчас немного болельщики ТТХ
Не немного, вот я купил футболку Сона🤣
+2
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Ответ bat90
Восемь туров назад все говорили, что Арсенал, как обычно, будет сливать конец сезона... Где эти люди?) Хорошо что чемпион АПЛ определится в последнем туре
Ну так они обосрались с Астон Виллой и упустили первое место))
+2
-1
+1
Верим в долгожданное чемпионство!
+1
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+1
Ответ Callid
есть Пеп, и почти ушедший Клопп*
Арсенал сейчас очень похож на Сити прошлого времени. Очень набираймая очков команда, без претензий на еврокубки. Пеп эту стадию прошел давно, сейчас менее уверенно проходя чемпионат, но более сильнее выступая на евроарене !
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Ответ Виталий Ан
С такой игрой Арсенал был бы чемпионом в топ 5 лиг, если бы не Сити. Реально сильнейшая команда для чемпионатов. Но есть Пеп)!
есть Пеп, и почти ушедший Клопп*
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Ответ Joe Barbar
прощай Манчестер юнайтед?
Тен Хак.
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Ответ Axs Men
Молитесь на Тотэнхем анониры 😁
Почему «анониры»? :)
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Ответ Vakhore
Думаю, чемпионская победа Арсенала. Сити по дебильной традиции обделается с Тоттенхемом.
От тебя такое слышать вообще непривычно🤣🤣🤣
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Ответ Товарищ Наркотик
Все болельщики Арсенал сейчас немного болельщики ТТХ
Почему немного???
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Ответ Товарищ Наркотик
Все болельщики Арсенал сейчас немного болельщики ТТХ
С каефом Буду болеть за ТтХ 😂
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Надежда Арсенала в руках у Сити ((
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ВХЮ точно не будет стараться-Арсенал их громанул дома
А вот ТТХ непонятно-хотя Сон же болела Арсенала
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а станет чемпионом Сити
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