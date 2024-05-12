«Арсенал» выиграл 5 матчей подряд, 4 из них – всухую. Общий счет – 14:2
«Арсенал» одержал пятую победу подряд.
Команда Микеля Артеты одолела «Манчестер Юнайтед» (1:0) в гостях в 37-м туре АПЛ.
Последнее поражение «канониров» – 17 апреля от «Баварии» в Лиге чемпионов. С тех пор они одержали четыре сухие победы и со счетом 3:2 выиграли лондонское дерби.
В последнем матче сезона «Арсенал» примет «Эвертон» – это произойдет 19 мая.
Сити по дебильной традиции обделается с Тоттенхемом.
А вот ТТХ непонятно-хотя Сон же болела Арсенала