«Арсенал» выиграл 5 матчей подряд, 4 из них – всухую. Общий счет – 14:2

«Арсенал» одержал пятую победу подряд.

Команда Микеля Артеты одолела « » (1:0) в гостях в 37-м туре .

Последнее поражение «канониров» – 17 апреля от «Баварии» в Лиге чемпионов. С тех пор они одержали четыре сухие победы и со счетом 3:2 выиграли лондонское дерби.

В последнем матче сезона « » примет «Эвертон» – это произойдет 19 мая.