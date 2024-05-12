Хавертц набрал 14 (8+6) очков в АПЛ в 2024-м – это его рекорд в Англии за календарный год. Только у Палмера больше с января

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Арсенал Леандро Троссард Кай Хавертц Коул Палмер Футбол

Кай Хавертц побил свой рекорд по голевым действиям за календарный год в АПЛ.

Полузащитник «Арсенала» сегодня ассистировал вингеру Леандро Троссарду в матче 37-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

В 2024-м у немца 8 голов и 6 результативных передач в АПЛ. 14 очков по системе «гол+пас» – его лучший результат. Предыдущий рекорд, 13 голевых действий, был установлен в 2022 году в составе «Челси».

В текущем году в АПЛ больше очков только у Коула Палмера, выступающего за «синих». Он набрал 19 баллов.

Подробно со статистикой Хавертца можно ознакомиться здесь.

Над Хавертцем в «Арсенале» смеялись. А теперь?

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6 комментариев
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Ответ Shikari
Да Харвец нормальный игрок по скиллу. Но есть проблемы с мотивацией, видимо. С другой стороны, у многих опустятся руки рвать одно место в Челси в борьбе за 8 место.
у хаверца никогда не было проблем с самоотдачей в синей футболке. я хз чего он так отпраздновал гол - вроде это было обоюдное решение, что ему с клубом не по пути, но когда он выходил на поле - никогда не видно было, что отбывал номер. да, многое не шло - ну так это и не его была проблема, что его заставляли девятку отрабатывать, т.к. у руководства с напами не задалось. плюс не везло очень перед воротами. когда он переходил в арсенал - я сразу говорил, что если подобрать ему верную роль - хаверц будет топ как в бундеслиге. по сути синие тоже не прогадали продав его - джексон при всех своих косяках куда больше подходит на роль классического напа, чем пытались слепить из хаверца. повторюсь, единственная загадка для меня - это его празднование гола в ворота синих.
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Палмер🥶
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Ответ DolJun
у хаверца никогда не было проблем с самоотдачей в синей футболке. я хз чего он так отпраздновал гол - вроде это было обоюдное решение, что ему с клубом не по пути, но когда он выходил на поле - никогда не видно было, что отбывал номер. да, многое не шло - ну так это и не его была проблема, что его заставляли девятку отрабатывать, т.к. у руководства с напами не задалось. плюс не везло очень перед воротами. когда он переходил в арсенал - я сразу говорил, что если подобрать ему верную роль - хаверц будет топ как в бундеслиге. по сути синие тоже не прогадали продав его - джексон при всех своих косяках куда больше подходит на роль классического напа, чем пытались слепить из хаверца. повторюсь, единственная загадка для меня - это его празднование гола в ворота синих.
Просто хаверц гнилая шляпа, вот и всё
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Ответ Grime Font
Просто хаверц гнилая шляпа, вот и всё
легко судить не зная что там было на самом деле. про маунта скорее можно так сказать судя по его прощанию плюс тому видео с раздевалки на старом траффорде, но даже в этом случае "инсайдеры, близкие к клубу" предостерегают от скоропостижных выводов.
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