Хавертц набрал 14 (8+6) очков в АПЛ в 2024-м – это его рекорд в Англии за календарный год. Только у Палмера больше с января

Кай Хавертц побил свой рекорд по голевым действиям за календарный год в АПЛ.

Полузащитник « » сегодня ассистировал вингеру в матче 37-го тура АПЛ против « ».

В 2024-м у немца 8 голов и 6 результативных передач в АПЛ. 14 очков по системе «гол+пас» – его лучший результат. Предыдущий рекорд, 13 голевых действий, был установлен в 2022 году в составе « ».

В текущем году в больше очков только у Коула Палмера, выступающего за «синих». Он набрал 19 баллов.

Подробно со статистикой Хавертца можно ознакомиться здесь.

Над Хавертцем в «Арсенале» смеялись. А теперь?