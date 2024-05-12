Хавертц набрал 14 (8+6) очков в АПЛ в 2024-м – это его рекорд в Англии за календарный год. Только у Палмера больше с января
Кай Хавертц побил свой рекорд по голевым действиям за календарный год в АПЛ.
Полузащитник «Арсенала» сегодня ассистировал вингеру Леандро Троссарду в матче 37-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».
В 2024-м у немца 8 голов и 6 результативных передач в АПЛ. 14 очков по системе «гол+пас» – его лучший результат. Предыдущий рекорд, 13 голевых действий, был установлен в 2022 году в составе «Челси».
В текущем году в АПЛ больше очков только у Коула Палмера, выступающего за «синих». Он набрал 19 баллов.
Подробно со статистикой Хавертца можно ознакомиться здесь.