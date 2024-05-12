Булыкин о возвращении Слуцкого в РПЛ: «Не знаю, нужно ли ему это – может, лучше запустить шоу в Китае? Тем более, Дзюба к нему скоро приедет»
Дмитрий Булыкин не уверен, что Леонид Слуцкий захочет возвращаться в Мир РПЛ.
Российский специалист, возглавляющий «Шанхай Шеньхуа», был признан тренером месяца в китайской Суперлиге во второй раз подряд. Команда под руководством Слуцкого лидирует в таблице, ни разу не проиграв в 11 матчах сезона.
– Слуцкий в Китае второй месяц подряд признан тренером месяца, говорит ли это о том, что он вернулся на хороший уровень? Хотели бы еще увидеть его в РПЛ?
– Китайский футбол непонятен и далек от нас, но какой‑то клуб РПЛ он бы мог возглавить, чтобы попробовать возобновить карьеру. Но надо ли это Слуцкому?
Он утверждал, что в шоу ему платят больше. Не знаю, нужно ли ему возвращаться в Россию, может, лучше запустить шоу в Китае на местную аудиторию? Тем более к нему еще и Дзюба скоро приедет, – сказал бывший игрок сборной России.
Позорище..
злопамятен? тщеславен? сребролюбив?
память, как у рыбки и желание оправдать?
что он там исполнял в Казани вместо того что бы тренить?? сколько видосов высокохудожественных с "юморком" был записано.. мм.. золота коллекция лиги приколов