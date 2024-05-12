Булыкин о возвращении Слуцкого в РПЛ: «Не знаю, нужно ли ему это – может, лучше запустить шоу в Китае? Тем более, Дзюба к нему скоро приедет»

Дмитрий Булыкин не уверен, что Леонид Слуцкий захочет возвращаться в Мир РПЛ.

Российский специалист, возглавляющий « », был признан тренером месяца в китайской Суперлиге во второй раз подряд. Команда под руководством Слуцкого лидирует в таблице, ни разу не проиграв в 11 матчах сезона.

– в Китае второй месяц подряд признан тренером месяца, говорит ли это о том, что он вернулся на хороший уровень? Хотели бы еще увидеть его в ?

– Китайский футбол непонятен и далек от нас, но какой‑то клуб РПЛ он бы мог возглавить, чтобы попробовать возобновить карьеру. Но надо ли это Слуцкому?

Он утверждал, что в шоу ему платят больше. Не знаю, нужно ли ему возвращаться в Россию, может, лучше запустить шоу в Китае на местную аудиторию? Тем более к нему еще и скоро приедет, – сказал бывший игрок сборной России.