Булыкин о возвращении Слуцкого в РПЛ: «Не знаю, нужно ли ему это – может, лучше запустить шоу в Китае? Тем более, Дзюба к нему скоро приедет»

Теги Локомотив Артем Дзюба Дмитрий Булыкин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Матч ТВ Футбол

Дмитрий Булыкин не уверен, что Леонид Слуцкий захочет возвращаться в Мир РПЛ.

Российский специалист, возглавляющий «Шанхай Шеньхуа», был признан тренером месяца в китайской Суперлиге во второй раз подряд. Команда под руководством Слуцкого лидирует в таблице, ни разу не проиграв в 11 матчах сезона.

– Слуцкий в Китае второй месяц подряд признан тренером месяца, говорит ли это о том, что он вернулся на хороший уровень? Хотели бы еще увидеть его в РПЛ?

– Китайский футбол непонятен и далек от нас, но какой‑то клуб РПЛ он бы мог возглавить, чтобы попробовать возобновить карьеру. Но надо ли это Слуцкому?

Он утверждал, что в шоу ему платят больше. Не знаю, нужно ли ему возвращаться в Россию, может, лучше запустить шоу в Китае на местную аудиторию? Тем более к нему еще и Дзюба скоро приедет, – сказал бывший игрок сборной России.

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15 комментариев
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Слуцкий как тренер на уровне РПЛ топ! А уж отечественных физруков типа Семака сильнее на голову...
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Ответ Buton71
Булыкин это кто?
Бревно из нулевых
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Не понимаю всю эту инфу постоянную что Дзюба обязательно поедет к Слуцкому. Чемпионат Китая это не чемпионат условного Бангладеша, там тоже надо играть. Зачем Слуцкому старый Дзюба, тем более там тоже наверняка есть лимит.
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Мостового кондратий хватит, если Слуцкий вернётся в рпл
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Не могу понять, почему отправляют Дзюбу в Китай. Он там нафиг не нужен.
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Кто такой Дмитрий Булыкин???
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Ответ Bul.Bul
По-моему он не сильно в последнее время беспокоился о своей репутации здесь, не похоже, что он всерьез сможет вернуться к тренерской работе в России. По крайней мере каким нужно быть руководителем, чтобы позвать такого тренера на работу
У нас берут игроков-уголовников, о какой репутации вообще идёт речь? Да и что такого сделал Слуцкий, что его репутация так запятнана?
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Булыкин это кто?
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Булыкин так и не внял совету Палыча: варежки до сих пор так и не снял
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Ты кто такой , Дима?! Звезда футбола? Крутой футбольный функционер? Хотя бы начинающий тренер???
Позорище..
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Было бы интересно увидеть, как Слуцкий второй раз пришел в ЦСКА и уже без старого костяка попытался бы сделать команду-чемпион 🤔
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Ответ Bul.Bul
По-моему он не сильно в последнее время беспокоился о своей репутации здесь, не похоже, что он всерьез сможет вернуться к тренерской работе в России. По крайней мере каким нужно быть руководителем, чтобы позвать такого тренера на работу
а что с его репутацией? лжив? воровит? мелочен? подл?
злопамятен? тщеславен? сребролюбив?
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Ответ Dima Dima
а что с его репутацией? лжив? воровит? мелочен? подл? злопамятен? тщеславен? сребролюбив?
да. он невежественен и постоянно исполняет (проявляет неуважение к обществу, как и дзюба). порядочные не участвуют в таких "шоу" и не ведут себя так на широкой публике. да и потом... что этот псевдолиберал делает в псевдокоммунистическом Китае? как там с правами человека и гомофобией (за которые он так ратует)??
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Ответ Сергей Лютый
Слуцкий как тренер на уровне РПЛ топ! А уж отечественных физруков типа Семака сильнее на голову...
Рубин: "да, да.. да пошёл я н@#ер"
память, как у рыбки и желание оправдать?
что он там исполнял в Казани вместо того что бы тренить?? сколько видосов высокохудожественных с "юморком" был записано.. мм.. золота коллекция лиги приколов
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