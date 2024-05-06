Леонид Слуцкий: «Команда подарила красивый торт. Но только торта мне было мало»

Главный тренер «Шанхай Шеньхуа» прокомментировал победу над «Чжэцзян Профешнл».

Команда Леонида Слуцкого выиграла 4:0 и осталась единоличным лидером китайской Суперлиги.

– Считаю, что мы очень хорошо контролировали темп игры. В первом тайме у нас было много возможностей, но во втором, к сожалению, Малеле получил вторую желтую карточку, это привело ко временному давлению на нас. Однако после удаления игрока с противоположной стороны игра снова стала равной, затем мы забили два гола в контратаках. Я очень доволен игрой команды.



– Команда дважды подряд победила соперников, забив по четыре гола – вы в такой прекрасной форме? Например, у Андре Луиса 9 голов в 10 последних матчах.

– Сейчас сложно судить о форме команды, нам просто нужно находить возможность обыгрывать каждого соперника разными способами. Голы Андре Луиса – только часть его вклада, еще он очень помогает всей команде в борьбе, выполняет много беговой работы, участвует в обороне. Это впечатляет, это мы и хотим видеть.

– Каково состояние Жоау Тейшейры после травмы? К тому же Малеле пропустит следующий матч из-за дисквалификации, вам нужны будут другие игроки.

– О состоянии Тейшейры у нас пока информации нет, но у нас есть план на случай отсуствия того или иного игрока.



– Малеле исполнял пенальти. Вы выбрали его для того, чтобы нарастить его уверенность в себе?

– У нас два исполнителя пенальти, конкретное решение принимается на месте в зависимости от обстоятельств.

– В последние время все больше играет Дай Вай-Цун. В какой он форме?

– В начале сезона ему было трудно по нескольким причинам, в том числе нехватало полноценных тренировок с командой, нам было трудно определить его роль в команде. Но с течением времени мы заметили, что он очень хорошо работает и заслуживает больше игрового времени. Надеюсь, что в будущем он станет одним из основных игроков.

– После матча фанаты пели вам песню «С днем рождения». Что вы хотели бы им сказать?

– Я очень благодарен фанатам за поздравления. В день перед игрой на ужине команда подарила мне очень красивый торт. Но, честно говоря, только торта мне было мало, я хотел еще и победу, – заявил Слуцкий.

«Шанхай Шеньхуа» лидирует в чемпионате Китая после 10-го тура: команда Леонида Слуцкого опережает на 5 очков «Шанхай Порт» (матч в запасе) и «Бэйцзин Гоань».

Следующий матч «Шанхай» Слуцкого проведет 11 мая, смотрите его на Спортсе: против «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» в 14:00 по мск. Комментировать будут Вадим Лукомский и Артем Терентьев.

Новый разгром от «Шанхая» Слуцкого! 4:0, доминирование в Китае продолжается