«Чайка» призвала арбитров матча с «Челябинском» пройти проверку на детекторе лжи: «Во Второй лиге результат зачастую решается в судейской. О странных процессах невозможно молчать»

«Чайка» хочет, чтобы судья матча с «Челябинском» прошел проверку на полиграфе.

11 мая клуб из Песчанокопского на выезде был разгромлен « » (0:5) в рамках 13-го тура LEON Второй лиги А (группа «Золото»). С 36-й минуты «Чайка» играла в меньшинстве из-за удаления . Игру обслуживала бригада Ярослава Хромея.

«Чайка» осталась недовольна судейством и выступила с заявлением.

«О странных судейских процессах, происходящих во Второй лиге А «Золото», невозможно молчать.

Считаем важным донести до всей футбольной общественности – болельщиков, журналистов, блогеров, тренеров, специалистов – факты странных судейских процессов, происходящих во Второй лиге А «Золото».

В матче 13-го тура «Челябинск» – «Чайка» судья встречи Ярослав Хромей на 36-й минуте показал вторую желтую карточку Святославу Кожедубу, оставив « » в меньшинстве. Перед этим эпизодом защитник «Челябинска» в попытке отобрать мяч у Кожедуба сфолил, но Хромей проигнорировал нарушение правил. А когда Святослав просто спросил у лайнсмена «сколько можно?» – сразу же достал вторую желтую, тем самым сломав игру.

Все специалисты в один голос признают, что реформа Второй лиги в целом и турнир в «Золоте» в частности пошли на благо российскому футболу. Возросла конкуренция, матчи стали зрелищными и непредсказуемыми с точки зрения спортивного результата, появилось много ярких футболистов, вырос уровень спортивной борьбы. А вот вырос ли уровень судейства в лиге – большой вопрос.

Мы много говорим о прогрессе нашего футбола, с удовольствием следим за развязкой в чемпионской гонке в Премьер-лиге, но не обращаем внимания на процессы, которые имеют место во Второй лиге, где результат зачастую по-прежнему решается не на футбольном поле, а в судейской комнате. Мы категорически против этого. Сегодня от Хромея пострадала «Чайка», завтра это будет другой клуб.

Эту систему нужно искоренять. Назначать более компетентных арбитров на важные матчи, внедрять ВАР и прочее, но однозначно пора что-то предпринимать, иначе все реформы окажутся пшиком.

Борьба за призовую тройку в «Золоте» выходит в критическую фазу, и такие ошибки, какие допустил арбитр Хромей, неприемлемы. Мы не знаем, чем руководствовался судья, удаляя футболиста на 36-й минуте при равной игре команд. Давайте теперь всех за разговоры выгонять с поля!

И если он и его помощники честны перед футболом, ФК «Чайка» предлагает всей бригаде пройти проверку на полиграфе. Мы же, в свою очередь, обратимся в экспертно-судейскую комиссию РФС за разъяснением решений Ярослава Хромея в ключевых моментах, повлиявших на итог встречи матча «Челябинск» – «Чайка», – говорится в заявлении.

После 12 матчей весеннего этапа LEON Второй лиги «Чайка» занимает четвертое место в группе «Золото», набрав 18 очков.