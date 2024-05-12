«Чайка» призвала арбитров матча с «Челябинском» пройти проверку на детекторе лжи: «Во Второй лиге результат зачастую решается в судейской. О странных процессах невозможно молчать»

Теги судьи ФК Челябинск детектор лжи Чайка Песчанокопское Святослав Кожедуб ЭСК РФС Вторая лига А Футбол

«Чайка» хочет, чтобы судья матча с «Челябинском» прошел проверку на полиграфе.

11 мая клуб из Песчанокопского на выезде был разгромлен «Челябинском» (0:5) в рамках 13-го тура LEON Второй лиги А (группа «Золото»). С 36-й минуты «Чайка» играла в меньшинстве из-за удаления Святослава Кожедуба. Игру обслуживала бригада Ярослава Хромея.

«Чайка» осталась недовольна судейством и выступила с заявлением.

«О странных судейских процессах, происходящих во Второй лиге А «Золото», невозможно молчать.

Считаем важным донести до всей футбольной общественности – болельщиков, журналистов, блогеров, тренеров, специалистов – факты странных судейских процессов, происходящих во Второй лиге А «Золото».

В матче 13-го тура «Челябинск» – «Чайка» судья встречи Ярослав Хромей на 36-й минуте показал вторую желтую карточку Святославу Кожедубу, оставив «Чайку» в меньшинстве. Перед этим эпизодом защитник «Челябинска» в попытке отобрать мяч у Кожедуба сфолил, но Хромей проигнорировал нарушение правил. А когда Святослав просто спросил у лайнсмена «сколько можно?» – сразу же достал вторую желтую, тем самым сломав игру.

Все специалисты в один голос признают, что реформа Второй лиги в целом и турнир в «Золоте» в частности пошли на благо российскому футболу. Возросла конкуренция, матчи стали зрелищными и непредсказуемыми с точки зрения спортивного результата, появилось много ярких футболистов, вырос уровень спортивной борьбы. А вот вырос ли уровень судейства в лиге – большой вопрос.

Мы много говорим о прогрессе нашего футбола, с удовольствием следим за развязкой в чемпионской гонке в Премьер-лиге, но не обращаем внимания на процессы, которые имеют место во Второй лиге, где результат зачастую по-прежнему решается не на футбольном поле, а в судейской комнате. Мы категорически против этого. Сегодня от Хромея пострадала «Чайка», завтра это будет другой клуб.

Эту систему нужно искоренять. Назначать более компетентных арбитров на важные матчи, внедрять ВАР и прочее, но однозначно пора что-то предпринимать, иначе все реформы окажутся пшиком.

Борьба за призовую тройку в «Золоте» выходит в критическую фазу, и такие ошибки, какие допустил арбитр Хромей, неприемлемы. Мы не знаем, чем руководствовался судья, удаляя футболиста на 36-й минуте при равной игре команд. Давайте теперь всех за разговоры выгонять с поля!

И если он и его помощники честны перед футболом, ФК «Чайка» предлагает всей бригаде пройти проверку на полиграфе. Мы же, в свою очередь, обратимся в экспертно-судейскую комиссию РФС за разъяснением решений Ярослава Хромея в ключевых моментах, повлиявших на итог встречи матча «Челябинск» – «Чайка», – говорится в заявлении.

После 12 матчей весеннего этапа LEON Второй лиги «Чайка» занимает четвертое место в группе «Золото», набрав 18 очков.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Чайка знает не по наслышке - где решаются вопросы!)
+18
0
+18
Это не та ли Чайка что сама подкупала судей ?
+9
-1
+8
Вангую, что реакция на данное эссе будет гораздо тише, чем от высказывания Тихонова о женщине арбитра)
+4
-1
+3
У Чайки богатый опыт решения вопросов в судейской :)))
+2
0
+2
Во второй лиге редкий судья не кормиться от хозяева поля.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий