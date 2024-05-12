Неманя Видич: «Арсенал» хочет взять трофей, а не просто играть хорошо. Наконец-то!»

Неманя Видич похвалил «Арсенал» за желание выиграть трофей.

«Двое из « » [Салиба и Магальяэс] хорошо себя проявляют. Наблюдая за ними, я чувствую, что они хорошо защищаются и стремятся к сухим матчами. Мне нравится их характер. Кроме того, они работают в паре. Это очень важно.

В этом сезоне «Арсенал» не пропускает много голов. И ситуация, когда они сыграли на ноль против «Сити» – это заявление «Арсенала» как команды. Что они хотят выиграть трофей. А не просто играть хорошо. Думаю, это круто. Наконец-то!» – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед».