Шадыханов правильно не назначил пенальти в пользу «Спартака» в игре с «Пари НН», считает ЭСК: «Трошечкин не нарушал правила, движение направлено на стремление сыграть в мяч»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Павел Шадыханов Никита Чернов Александр Трошечкин Пари НН ЭСК РФС Футбол

ЭСК РФС вынесла решение по матчу «Спартак» – «Пари НН» (0:0).

В комиссии сообщили, что арбитр Павел Шадыханов правильно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» на 91-й минуте матча.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Пари НН» Александр Трошечкин в единоборстве за мяч с игроком атакующей команды «Спартак» Никитой Черновым в собственной штрафной площади не нарушал правила игры, так как оба игрока боролись за мяч, движение игрока обороны было направлено на стремление сыграть в мяч, а не в игрока соперника, между ними произошел контакт по инерции тело в тело, который, по мнению всех членов комиссии, не был очевидно наказуемым и является частью футбола. 

По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и решение ВАР не вмешиваться в данном игровом эпизоде», – говорится в заявлении ЭСК.

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17 комментариев
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какие же клоуны..если бы крот назначил там пенальти, эск с тем же умным видом рассказывали всем почему фол был
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Такой же стык вне штрафной площади не наказуем ныне и впредь. Эх понеслась!
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Ответ Пользователь Huawei
А часто в штрафной движение игрока направлено спациально не в мяч, а в соперника?
нет крови, нет пенальти (с)
неакцентированный наступ (с)
контакт в попытке сыграть бедром (с)
контакт по инерции в попытке сыграть в мяч (с)
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+11
Кто бы сомневался в матчах против Спартака, судья не сможет - ВАР, ЭСК и КДК поможет...
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В день, когда ЭСК признает ошибку арбитра, Ротенберг даст адекватное интервью, Мостовой никак не вспомнит Абаскаля, а Кожевников вечером (ну или утром) пройдет мимо КБ
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Ответ Вячеслав Припузов
Кто бы сомневался в матчах против Спартака, судья не сможет - ВАР, ЭСК и КДК поможет...
крайне позорные трактовки, я просто в ужасе каждый раз, но в новости с жалобой на судейство, я говорил, что скажут неакцинтированный удар плечом...тут другими словами, по инерции в попытке сыграть в мяч...
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А часто в штрафной движение игрока направлено спациально не в мяч, а в соперника?
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Вообще, описания, которые дает эта эск, это же просто роспись в том, что они сами не понимают правил. Такую чушь можно написать вообще о любой ситуации и отмазать словоблудием даже самое грубое нарушение или, наоборот, увидеть оное в самом простом и легитимном моменте. эск просто позорит и себя, и росфутбол вообще. клоуны это уже просто мягкое название для них.
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Ответ </c/>
нет крови, нет пенальти (с) неакцентированный наступ (с) контакт в попытке сыграть бедром (с) контакт по инерции в попытке сыграть в мяч (с)
Ну здесь как бы удар в челюсть, при попытке сыграть в мяч.
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Даже Семак дал понять что ЭСК это фигня))
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Пожалуйста, сделайте кто-нибудь сборник всех эпичных отмазок ЭСК в этом сезоне.
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Ответ Пользователь Huawei
А часто в штрафной движение игрока направлено спациально не в мяч, а в соперника?
там даже не "направлено в мяч", а "направлено на стремление сыграть в мяч", то есть просто словоблудие. движение направлено на стремление. мда.
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