Шадыханов правильно не назначил пенальти в пользу «Спартака» в игре с «Пари НН», считает ЭСК: «Трошечкин не нарушал правила, движение направлено на стремление сыграть в мяч»
ЭСК РФС вынесла решение по матчу «Спартак» – «Пари НН» (0:0).
В комиссии сообщили, что арбитр Павел Шадыханов правильно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» на 91-й минуте матча.
«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Пари НН» Александр Трошечкин в единоборстве за мяч с игроком атакующей команды «Спартак» Никитой Черновым в собственной штрафной площади не нарушал правила игры, так как оба игрока боролись за мяч, движение игрока обороны было направлено на стремление сыграть в мяч, а не в игрока соперника, между ними произошел контакт по инерции тело в тело, который, по мнению всех членов комиссии, не был очевидно наказуемым и является частью футбола.
По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и решение ВАР не вмешиваться в данном игровом эпизоде», – говорится в заявлении ЭСК.
неакцентированный наступ (с)
контакт в попытке сыграть бедром (с)
контакт по инерции в попытке сыграть в мяч (с)