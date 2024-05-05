Хави после 2:4 от «Жироны»: «Мы блестяще поработали, но результат не доказывает, что это так. Нехватка эффективности убивает «Барсу»

Теги Барселона Хави Ла Лига Жирона Футбол

Хави заявил, что понимает недовольство болельщиков результатами «Барселоны».

После вчерашнего поражения каталонского клуба в матче 34-го тура Ла Лиги с «Жироной» (2:4) чемпионом Испании стал «Реал». «Барселона» завершит сезон без трофеев.

– Конечно, это вопрос того, чтобы бороться лучше. И еще дать команде уверенность. Думаю, нужно это сочетание.

Мы проделали блестящую работу... Но результат не доказывает, что это так. Я расстроен, разочарован. Мы увидели обе стороны медали. Нехватка эффективности убивает нас. Мы очень легко доходим до штрафной, а потом не принимаем правильные решения. А еще – допускаем ошибки, которые невозможны на таком уровне. Нам сложно убивать игру. Сейчас я еще более разочарован, чем после матча первого круга.

– Вы понимаете злость болельщиков?

– Я первый, кто взбешен, так что понимаю. Перед тем, как стать тренером, я был куле. Я понимаю болельщиков, – сказал Хави.

Крушение «Барсы» в Жироне, которое ускорило чемпионство «Реала»

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48 комментариев
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Жирона забила 8 штук за 2 матча. Конечно, дело в эффективности....
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Говорил уже и повторюсь - всё, что Хави как тренер мог дать этой Барселоне он уже дал. Его продление это стагнация и скатывание в болото по сути своей.
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Ответ Владимир Самсонов
Жирона забила 8 штук за 2 матча. Конечно, дело в эффективности....
Пропустив всего 4 во вчерашней игре - это еще легко отделались. Счет мог быть крупнее.
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Мы проиграли всего 2:4 мощной команде, состав которой всего в 10 раз дешевле нашего состава - сказал Хави.
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Вы понимаете злость болельщиков?
А куле тут понимать....
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+12
Мне, кажется, болельщики ни только барсы, но и всех остальных клубов мира, должны мечтать, что бы этот деятель ушел на покой. Ну не возможно читать этот бред каждый раз. Максимально отвратный тип.
+9
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Чего б****. Аж тот мем вспомнился. Этот человек в параллельной вселенной обытает? В чем была блестящая игра? Защита дно, атака дно, полузащита дно, тактика дно. если бы игру не смотрел может и поверил Хави.
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Потрудились мы недаром!
Дружно справились с пожаром!
Дом, как видите, сгорел.
Но зато весь город цел! (с)
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Ответ Kenai Tahov
Говорил уже и повторюсь - всё, что Хави как тренер мог дать этой Барселоне он уже дал. Его продление это стагнация и скатывание в болото по сути своей.
Завышенные ожидания от клуба с гигантскими финансовыми проблемами. Популизм расставаться с Хави в поисках лучших вариантов. Хорошее решение - работать на перспективу и дать время, как Артете.
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Матч просто нужно переиграть. Они сделали правильные замены
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Напоминает одного полевого командира после евро. Поработали хорошо, но результата нет. Хави похоже по заветам Саламыча работает
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Ответ Goshan700
Мне, кажется, болельщики ни только барсы, но и всех остальных клубов мира, должны мечтать, что бы этот деятель ушел на покой. Ну не возможно читать этот бред каждый раз. Максимально отвратный тип.
ну фиг его. для болельщиков Реала и Жироны всё кайф
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Ответ Владимир Самсонов
Жирона забила 8 штук за 2 матча. Конечно, дело в эффективности....
В эффективности, конечно, только вот в эффективности Жироны))
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Нехватка тренера тоже)
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Тренер, президент и ещё ряд деятелей убивают «Барселону»
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Превратил клуб в цирк чапито, и доволен.
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Как мы играли ... до 65ой минуты. Интересно если бы в концовке залетело ещё 2, что было очень возможно, что бы он сказал.
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Барсе не хватает тренера.
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Блестящее поражение
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Араухо особенно блестяще поработал бггг
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С такими физруками Лол Лига будет тонуть. И это хорошо
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Ответ Iamliam
Барсе нужен топовый опорник, уход Бускетса очень сильно сказывается. Еще перфомансы Араухо как бы намекают искать хорошего защитника. Ну и было бы неплохо слева иметь острого крайнего нападающего, типо Доку, который умеет обыгрывать и/или опасно простреливать.
Нападающий типа Доку уже есть в команде, это Роке, но нужно искать замену Роберту, думаю покупка Гираси, Теля или Опенда не сильно ударит по карманам Барсы.
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Ответ Артём Толоконников
Карманы то дырявые
Ну если отталкиваться от ситуации с Канселу(это когда Барса отказывалась платить за его выкуп 50 млн), то могу согласиться, а так думаю, что если Барса платит 50 млн за Рафинью, то и на таких игроков она найдёт средства при желании
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Ответ Владимир Самсонов
Жирона забила 8 штук за 2 матча. Конечно, дело в эффективности....
Правильно он говорит, если бы они забили 10 то выиграли оба матча по 5:4)))
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Ответ Алексей Горланов
Пропустив всего 4 во вчерашней игре - это еще легко отделались. Счет мог быть крупнее.
Ну да, Довбик в конце сплоховал
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Нападающий типа Доку уже есть в команде, это Роке, но нужно искать замену Роберту, думаю покупка Гираси, Теля или Опенда не сильно ударит по карманам Барсы.
Карманы то дырявые
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Вряд ли он в состоянии объективно понять собственную несостоятельность в клубе...
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Ну если отталкиваться от ситуации с Канселу(это когда Барса отказывалась платить за его выкуп 50 млн), то могу согласиться, а так думаю, что если Барса платит 50 млн за Рафинью, то и на таких игроков она найдёт средства при желании
Как попрошайки на вокзале
Требуют отдать им Канселу за копейки, и почему то думают что сити должен бежать и падать, только бы подешевле барселоне игроков своих отдать
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Ответ Артём Толоконников
Как попрошайки на вокзале Требуют отдать им Канселу за копейки, и почему то думают что сити должен бежать и падать, только бы подешевле барселоне игроков своих отдать
Платить 50 млн за Рафинью по их мнению это нормально, а за Канселу нет, ведь только дурак будет платить столько за защитника(это логика Лапорты)
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Ответ Goshan700
Мне, кажется, болельщики ни только барсы, но и всех остальных клубов мира, должны мечтать, что бы этот деятель ушел на покой. Ну не возможно читать этот бред каждый раз. Максимально отвратный тип.
не зря же в мадриде скандировали " хави оставайся"))
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