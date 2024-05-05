Хави после 2:4 от «Жироны»: «Мы блестяще поработали, но результат не доказывает, что это так. Нехватка эффективности убивает «Барсу»

Хави заявил, что понимает недовольство болельщиков результатами «Барселоны».

После вчерашнего поражения каталонского клуба в матче 34-го тура Ла Лиги с «Жироной» (2:4) чемпионом стал «Реал». « » завершит сезон без трофеев.

– Конечно, это вопрос того, чтобы бороться лучше. И еще дать команде уверенность. Думаю, нужно это сочетание.

Мы проделали блестящую работу... Но результат не доказывает, что это так. Я расстроен, разочарован. Мы увидели обе стороны медали. Нехватка эффективности убивает нас. Мы очень легко доходим до штрафной, а потом не принимаем правильные решения. А еще – допускаем ошибки, которые невозможны на таком уровне. Нам сложно убивать игру. Сейчас я еще более разочарован, чем после матча первого круга.

– Вы понимаете злость болельщиков?

– Я первый, кто взбешен, так что понимаю. Перед тем, как стать тренером, я был куле. Я понимаю болельщиков, – сказал .

Крушение «Барсы» в Жироне, которое ускорило чемпионство «Реала»