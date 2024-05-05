Хави после 2:4 от «Жироны»: «Мы блестяще поработали, но результат не доказывает, что это так. Нехватка эффективности убивает «Барсу»
Хави заявил, что понимает недовольство болельщиков результатами «Барселоны».
После вчерашнего поражения каталонского клуба в матче 34-го тура Ла Лиги с «Жироной» (2:4) чемпионом Испании стал «Реал». «Барселона» завершит сезон без трофеев.
– Конечно, это вопрос того, чтобы бороться лучше. И еще дать команде уверенность. Думаю, нужно это сочетание.
Мы проделали блестящую работу... Но результат не доказывает, что это так. Я расстроен, разочарован. Мы увидели обе стороны медали. Нехватка эффективности убивает нас. Мы очень легко доходим до штрафной, а потом не принимаем правильные решения. А еще – допускаем ошибки, которые невозможны на таком уровне. Нам сложно убивать игру. Сейчас я еще более разочарован, чем после матча первого круга.
– Вы понимаете злость болельщиков?
– Я первый, кто взбешен, так что понимаю. Перед тем, как стать тренером, я был куле. Я понимаю болельщиков, – сказал Хави.
Крушение «Барсы» в Жироне, которое ускорило чемпионство «Реала»
А куле тут понимать....
Дружно справились с пожаром!
Дом, как видите, сгорел.
Но зато весь город цел! (с)
Требуют отдать им Канселу за копейки, и почему то думают что сити должен бежать и падать, только бы подешевле барселоне игроков своих отдать