Газзаев о поражениях «Зенита»: «Когда пять лет подряд становишься чемпионом, мотивация притупляется»

Валерий Газзаев высказался о неудачной серии «Зенита» в Мир РПЛ.

В субботу петербуржцы проиграли дома ЦСКА (0:1).

— Можно ли говорить о каком-то игровом кризисе питерцев, или им банально не везет?

— В четырех последних турах « » набрал всего одно очко. Результат говорит сам за себя. Игровой кризис — наверное, слишком громкое выражение. Но какой-то системной игры не наблюдается.

Да, отдельные футболисты могут что-то создать. Например, Педро удачно вышел на замену. Но в целом... Мне кажется, тут дело скорее в психологии. Когда ты пять лет подряд становишься чемпионом, мотивация в итоге притупляется. Думаешь, что в любом случае дожмешь соперника.

Но, получается, за одной осечкой, последовала другая. И ситуацию выправить все сложнее и сложнее. Отсюда столько потерь очков, – сказал бывший главный тренер ЦСКА.