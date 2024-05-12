Газзаев о поражениях «Зенита»: «Когда пять лет подряд становишься чемпионом, мотивация притупляется»

Теги Зенит Валерий Газзаев премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Газзаев высказался о неудачной серии «Зенита» в Мир РПЛ.

В субботу петербуржцы проиграли дома ЦСКА (0:1).

— Можно ли говорить о каком-то игровом кризисе питерцев, или им банально не везет?

— В четырех последних турах «Зенит» набрал всего одно очко. Результат говорит сам за себя. Игровой кризис — наверное, слишком громкое выражение. Но какой-то системной игры не наблюдается. 

Да, отдельные футболисты могут что-то создать. Например, Педро удачно вышел на замену. Но в целом... Мне кажется, тут дело скорее в психологии. Когда ты пять лет подряд становишься чемпионом, мотивация в итоге притупляется. Думаешь, что в любом случае дожмешь соперника. 

Но, получается, за одной осечкой, последовала другая. И ситуацию выправить все сложнее и сложнее. Отсюда столько потерь очков, – сказал бывший главный тренер ЦСКА.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
когда чемпионство уже ничего не даёт мотивация притупляется ,за что бороться за золотые медали чемпионата России ,раньше хоть борьба за путевку в Лч была ,а сейчас что
0
0
0
Или может семак недееспособен при равном судействе, хотя состав до сих пор с отрывом лучший в РПЛ
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий