Газзаев о матче «Краснодар» – «Зенит»: «Матч сезона, украшение нашего чемпионата. «Краснодар» в этом году показывает лучшее стремление, в первой части РПЛ блестяще играли на результат»

Теги ЦСКА Зенит Валерий Газзаев премьер-лига Россия Краснодар Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Газзаев высказался о предстоящем матче «Краснодар» – «Зенит».

«Краснодар» примет «Зенит» в игре 24-го тура Мир РПЛ 13 апреля.

«Играют два лидера, которые практически на протяжении всего сезона занимают первое и второе места. В этой игре не только результат важен, но и психологическое состояние, которые будет после этого матча. Команде, которая победит, это, конечно, придаст дополнительную уверенность.

Можно сказать, что это матч сезона. Здесь очень большие амбиции у «Краснодара». Пришел новый тренер, был очень драматичный матч в Нижнем Новгороде. Это будет серьезный матч, может быть, даже украшение нашего чемпионата.

Если «Зенит» выиграет, то уже де-юре у него будет один матч в запасе. Для «Краснодара», конечно, эта игра будет очень важна. Мне кажется, что «Краснодар» в этом году показывает лучшее стремление. Может, качество игры не такое красивое, но я считаю, что лучшее качество – это результат на табло.

В первой части чемпионата они блестяще играли на результат. Сейчас у них новый тренер, мы видим, что они и забивают, и пропускают много», – сказал бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка. «Краснодар» идет вторым с 43 очками.

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Это все хорошо,а кто будет судить?До старта тура сутки,а на сайте РФС нет информации ещё.
+1
0
+1
Краснодар с Зенитом сыграют матч сезона, а те, кто пониже в таблице, все играют свои дерби и обсасывают, какое из дерби важнее. хотя уже давно понятна их реальная значимость, устремляющаяся к нулю.
+2
-1
+1
Приходится согласиться с Газзаевым. Надоело что всегда матчами сезона называют встречи Зенит - Спартак. Эти матчи уже давно стали играми в одну калитку, и не представляют спортивного интереса.
+2
-1
+1
Ответ Дмитрий9779
Это все хорошо,а кто будет судить?До старта тура сутки,а на сайте РФС нет информации ещё.
Могу только порадовать, что комментировать будет Черданцев.
+1
0
+1
Ответ Чебурашка от Гены
Могу только порадовать, что комментировать будет Черданцев.
Спасибо,знаю.😁
Для меня худший комментатор Шнякин,у него свои правила футбола в трансляции,рассуждает как болельщик.
+1
0
+1
Матч то сезона. А вот украшение чемпионата, надо будет посмотреть.
0
0
0
Ответ Чебурашка от Гены
В таком случае будем болеть за Краснодар. А то ЧСВ ваше зашкаливает.
Удивил!? Каждый год москвичи объединяются против Зенита в конце сезона, забыв былые распри. Но это вам не помогает.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий