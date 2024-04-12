Газзаев о матче «Краснодар» – «Зенит»: «Матч сезона, украшение нашего чемпионата. «Краснодар» в этом году показывает лучшее стремление, в первой части РПЛ блестяще играли на результат»

Валерий Газзаев высказался о предстоящем матче «Краснодар» – «Зенит».

«Краснодар» примет «Зенит» в игре 24-го тура Мир 13 апреля.

«Играют два лидера, которые практически на протяжении всего сезона занимают первое и второе места. В этой игре не только результат важен, но и психологическое состояние, которые будет после этого матча. Команде, которая победит, это, конечно, придаст дополнительную уверенность.

Можно сказать, что это матч сезона. Здесь очень большие амбиции у «Краснодара». Пришел новый тренер, был очень драматичный матч в Нижнем Новгороде. Это будет серьезный матч, может быть, даже украшение нашего чемпионата.

Если «Зенит» выиграет, то уже де-юре у него будет один матч в запасе. Для «Краснодара», конечно, эта игра будет очень важна. Мне кажется, что « » в этом году показывает лучшее стремление. Может, качество игры не такое красивое, но я считаю, что лучшее качество – это результат на табло.

В первой части чемпионата они блестяще играли на результат. Сейчас у них новый тренер, мы видим, что они и забивают, и пропускают много», – сказал бывший главный тренер и сборной России Валерий Газзаев.

« » занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка. «Краснодар» идет вторым с 43 очками.