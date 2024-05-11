Мусаев о возвращении в «Краснодар»: «Понимал, что иду в мясорубку, что пресса и болельщики будут за прежнего тренера. Я поставил свой имидж на кон, не мог поступить иначе. Ни разу не пожалел – это мой клуб»

Мурад Мусаев заявил, что не жалеет о возращении на пост тренера «Краснодара».

« » на своем поле победил «Краснодар» (1:0) в 28-м туре Мир .

– Не жалеете, что решили вернуться?

– Нет. Я не мог отказаться.

– Вы получаете удовольствие?

– Сейчас у меня нет удовольствия с вами говорить. Я дома, мы начали весеннюю часть плохо. Я понимал, что иду в мясорубку. Понимали, что пресса и болельщики будут за прежнего тренера и любой тренер вызовет негатив. Понимал, что при первой неудаче будет негатив. Понимал, что «Краснодар» играл в другой футбол, организованная оборона. Даже с «Факелом» и «Рубином» играли в пять [защитников]. У меня нет времени на перестройку.

Да, у нас есть яркие моменты по играм, но я понимал, что времени катастрофически мало. Также понимал, что ставлю свой имидж на кон. Понимал, что это сложно. Я принял вызов и попробовал. На сегодняшний момент я отдал все силы этой работе и клубу.

Результат не тот, который бы я хотел, не хочу искать оправданий. Я не мог поступить иначе, потому что я бы мог пожалеть, что не воспользовался данной возможностью. «Краснодар» – это мой клуб. Повторюсь, я ни разу не пожалел, – сказал главный тренер « ».

Кордоба о проблемах «Краснодара»: «Сильно сказывается, что не работает аэропорт и мы ездим на поездах. Матч в Москве – должны приехать за три дня. Если еще игра в Кубке, то мы 10 дней в перелетах»