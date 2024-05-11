Мусаев о возвращении в «Краснодар»: «Понимал, что иду в мясорубку, что пресса и болельщики будут за прежнего тренера. Я поставил свой имидж на кон, не мог поступить иначе. Ни разу не пожалел – это мой клуб»

Теги Спартак премьер-лига Россия Краснодар Матч ТВ Мурад Мусаев Футбол

Мурад Мусаев заявил, что не жалеет о возращении на пост тренера «Краснодара».

«Спартак» на своем поле победил «Краснодар» (1:0) в 28-м туре Мир РПЛ.

Не жалеете, что решили вернуться?

– Нет. Я не мог отказаться.

Вы получаете удовольствие?

– Сейчас у меня нет удовольствия с вами говорить. Я дома, мы начали весеннюю часть плохо. Я понимал, что иду в мясорубку. Понимали, что пресса и болельщики будут за прежнего тренера и любой тренер вызовет негатив. Понимал, что при первой неудаче будет негатив. Понимал, что «Краснодар» играл в другой футбол, организованная оборона. Даже с «Факелом» и «Рубином» играли в пять [защитников]. У меня нет времени на перестройку.

Да, у нас есть яркие моменты по играм, но я понимал, что времени катастрофически мало. Также понимал, что ставлю свой имидж на кон. Понимал, что это сложно. Я принял вызов и попробовал. На сегодняшний момент я отдал все силы этой работе и клубу.

Результат не тот, который бы я хотел, не хочу искать оправданий. Я не мог поступить иначе, потому что я бы мог пожалеть, что не воспользовался данной возможностью. «Краснодар» – это мой клуб. Повторюсь, я ни разу не пожалел, – сказал главный тренер «Краснодара».

Кордоба о проблемах «Краснодара»: «Сильно сказывается, что не работает аэропорт и мы ездим на поездах. Матч в Москве – должны приехать за три дня. Если еще игра в Кубке, то мы 10 дней в перелетах»

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12 комментариев
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Имидж, какой имидж? Ты про репутацию физрука и подстилки Галицкого? Так все нормально, все подтвердилось.
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Нельзя поставить на кон того, чего нет.
+7
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Нет, Краснодар не твой клуб. Хозяин твой - владелец клуба. Так правильнее.
Бесперспективно везде, и в защите, и в атаке.
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Настоящий герой, поставил на кон все. А люди не ценят. Мир жесток.
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Ответ Жаргал Шадапов
Имидж Мусаева
Где он сейчас))))?
+1
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Мусаев наверно хороший тренер ДЮСШ, но не взрослого клуба, а тем более борющегося за высокие места. Тот же Старожук проявил себя намного лучше в 22 году
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Имидж Мусаева
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Не жалко свой клуб?
Хотя чего уж, на кону имя)
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Тьфу на тебя! Большего не заслуживаешь!
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Это какой это свой имидж? Имидж физрука? Ну что я могу сказать, подтвердил свой имидж сполна!
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Он не пожалел. А остальные?
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