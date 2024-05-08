Эммануэль Пети: «Де Йонг должен уйти, он не принес особой пользы за 5 лет. «Барселоне» нужно обратиться к своей ДНК, академии»

Теги Барселона Ла Лига Эммануэль Пети Илкай Гюндоган Френки де Йонг Гави Ламин Ямаль Пау Кубарси Футбол

Эммануэль Пети призвал «Барселону» продать хавбека Френки де Йонга.

«Я полностью согласен с тем, что они должны сделать ставку на свою молодежь. Тот факт, что сейчас они не получают или не имеют больших денег, означает, что они должны обратиться к своей ДНК, к академии, и эти ребята представляют собой будущее клуба.

Представьте себе реакцию болельщиков, если бы они выставили этих ребят [Гави, Кубарси, Ламина Ямаля] на продажу? Это было бы землетрясение. Никто бы этого не понял, начиная с игроков, так что у них нет другого выбора, кроме как сохранить своих лучших молодых игроков и строить команду вокруг них.

У лучших клубов Европы есть концепция, они работают над ней много лет, они не меняют свои планы каждый сезон, они строят свою команду вокруг костяка, и эти молодые игроки должны быть этим костяком.

Де Йонг должен покинуть клуб. Он находится там уже четыре или пять лет и особой пользы не принес. Он хороший футболист, но не подходит «Барселоне». Ему стоит уйти, и, честно говоря, ему лучше отправиться в Англию.

Есть и другие игроки, для меня приоритет должен отдаваться лучшим молодым игрокам, но нужно сохранить и опытных, таких как Илкай Гюндоган. Но есть и другие стареющие игроки, которые должны покинуть клуб в конце сезона.

Они влекут огромные расходы в виде зарплаты. Я надеюсь, что «Барселона» проанализирует ситуацию и найдет правильные решения летом», – сказал бывший полузащитник «блауграны» в интервью Grosvenor Sport.

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4 комментария
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ДеЙонг хороший игрок , но финансовые проблемы нужно решать . Один из вариантов это его продажа . Можно избавиться от большой зарплаты плюс получить солидные деньги . Это позволит купить опорника , который сейчас более всего необходим .
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Все по делу
Пора прощаться с Френки
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задолбали со своей ДНК уже, академия не вывезет все, нужны ещё и игроки из вне, даже у великой Барсы Пепа с золотым поколением половина состава была из пришлых игроков
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Де Йонг получает слишком много, поэтому надо его продавать, тем более Баварии сейчас нужен такой игрок в центре поля. Пусть отдают Киммиха с доплатой
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