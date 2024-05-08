Эммануэль Пети: «Де Йонг должен уйти, он не принес особой пользы за 5 лет. «Барселоне» нужно обратиться к своей ДНК, академии»

Эммануэль Пети призвал «Барселону» продать хавбека Френки де Йонга.

«Я полностью согласен с тем, что они должны сделать ставку на свою молодежь. Тот факт, что сейчас они не получают или не имеют больших денег, означает, что они должны обратиться к своей ДНК, к академии, и эти ребята представляют собой будущее клуба.

Представьте себе реакцию болельщиков, если бы они выставили этих ребят [ , , ] на продажу? Это было бы землетрясение. Никто бы этого не понял, начиная с игроков, так что у них нет другого выбора, кроме как сохранить своих лучших молодых игроков и строить команду вокруг них.

У лучших клубов Европы есть концепция, они работают над ней много лет, они не меняют свои планы каждый сезон, они строят свою команду вокруг костяка, и эти молодые игроки должны быть этим костяком.

Де Йонг должен покинуть клуб. Он находится там уже четыре или пять лет и особой пользы не принес. Он хороший футболист, но не подходит «Барселоне». Ему стоит уйти, и, честно говоря, ему лучше отправиться в Англию.

Есть и другие игроки, для меня приоритет должен отдаваться лучшим молодым игрокам, но нужно сохранить и опытных, таких как . Но есть и другие стареющие игроки, которые должны покинуть клуб в конце сезона.

Они влекут огромные расходы в виде зарплаты. Я надеюсь, что « » проанализирует ситуацию и найдет правильные решения летом», – сказал бывший полузащитник «блауграны» в интервью Grosvenor Sport.