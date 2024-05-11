«Барса» хочет продлить контракт с Фермином до 2028-го или 2029-го с повышением зарплаты

«Барселона» хочет продлить контракт с Фермином Лопесом.

Как сообщает Diario Sport, после продления соглашения с Пау Кубарси каталонский клуб планирует заключить новый договор с Фермином. Действующий контракт 21-летнего хавбека рассчитан до 2027 года.

входит в число игроков, которых «блауграна» считает неприкосновенными и не намерена продавать. Клуб планирует предложить ему контракт до 2028 или 2029 года с повышением зарплаты.

Помимо прочего, сторонам придется согласовать вопрос о возможном изменении суммы отступных – сейчас она составляет 400 миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги Фермин провел 27 матчей и забил 5 голов. Его статистику можно найти здесь.