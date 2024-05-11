«Барса» хочет продлить контракт с Фермином до 2028-го или 2029-го с повышением зарплаты

Теги Барселона Ла Лига Фермин Лопес Футбол

«Барселона» хочет продлить контракт с Фермином Лопесом.

Как сообщает Diario Sport, после продления соглашения с Пау Кубарси каталонский клуб планирует заключить новый договор с Фермином. Действующий контракт 21-летнего хавбека рассчитан до 2027 года. 

Лопес входит в число игроков, которых «блауграна» считает неприкосновенными и не намерена продавать. Клуб планирует предложить ему контракт до 2028 или 2029 года с повышением зарплаты. 

Помимо прочего, сторонам придется согласовать вопрос о возможном изменении суммы отступных – сейчас она составляет 400 миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги Фермин провел 27 матчей и забил 5 голов. Его статистику можно найти здесь.  

10 комментариев
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Объем беговой работы как у Гави, только Фермин поострее впереди, а Гави получше в обороне. Хорошая молодежь у Барсы
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Ответ A1190
Сумма отступных конечно же главные вопрос🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Лапорта даст шанс потенциальным покупателям, и пропишет 900 миллионов отступных
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Комментарий удален пользователем
Сумма отступных конечно же главные вопрос🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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Все эти продления молодых барсиков только с той целью чтобы повысить сумму отступных. Вдруг кто-то из них станет новым Месси и его продажей можно будет спасти клуб от многолетней финансовой кабалы. Правда Фати когда-то хотели купить лямов за 100, но Барса отказалась. Мол, мало. Мораль! Когда ПСЖ предложат за Ямаля 1500-200 мультов надо соглашаться!)))
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давайте, ему тоже миллиард пропишите, чтобы никуда рыпнуться не смел, а потенциальные покупатели сразу проходили стороной.
потом в Брайтон сошлете, если не оправдает ожиданий
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Ответ A1190
Сумма отступных конечно же главные вопрос🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
жаль не было отступных за Неймара хотя бы 400 млн. евро, тогда бы не развалилась лучшая атакующая троица в футболе
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Ответ Amalfitano
Все эти продления молодых барсиков только с той целью чтобы повысить сумму отступных. Вдруг кто-то из них станет новым Месси и его продажей можно будет спасти клуб от многолетней финансовой кабалы. Правда Фати когда-то хотели купить лямов за 100, но Барса отказалась. Мол, мало. Мораль! Когда ПСЖ предложат за Ямаля 1500-200 мультов надо соглашаться!)))
Отступные это чтоб не повторилась ситуация с Неймаром. На эту сумму понятное дело никто не рассчитывает при продаже
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Ответ Любезный Коссутий
давайте, ему тоже миллиард пропишите, чтобы никуда рыпнуться не смел, а потенциальные покупатели сразу проходили стороной. потом в Брайтон сошлете, если не оправдает ожиданий
Отступные не влияют на цену трансфера, если клуб захочет отдать за 50 млн то отдаст. Большие отступные ставят, чтобы без согласия клуба никто не уходил, как Неймар тот же
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Ответ usman703
Отступные не влияют на цену трансфера, если клуб захочет отдать за 50 млн то отдаст. Большие отступные ставят, чтобы без согласия клуба никто не уходил, как Неймар тот же
да они его и за Доширак продадут, если захотят, ведь он будет принадлежать им с потрохами.
другое дело, что у самого игрока нет никаких шансов, что за ним кто-то придет, пока его хозяева не объявят, что он продается. и он будет сидеть на банке до 29-го года или поедет в Брайтон в аренду, если перестанет устраивать руководство.
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Ответ Любезный Коссутий
да они его и за Доширак продадут, если захотят, ведь он будет принадлежать им с потрохами. другое дело, что у самого игрока нет никаких шансов, что за ним кто-то придет, пока его хозяева не объявят, что он продается. и он будет сидеть на банке до 29-го года или поедет в Брайтон в аренду, если перестанет устраивать руководство.
Можно подумать, что сейчас кто-то заплатит за него 400.
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