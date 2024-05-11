«Барса» хочет продлить контракт с Фермином до 2028-го или 2029-го с повышением зарплаты
«Барселона» хочет продлить контракт с Фермином Лопесом.
Как сообщает Diario Sport, после продления соглашения с Пау Кубарси каталонский клуб планирует заключить новый договор с Фермином. Действующий контракт 21-летнего хавбека рассчитан до 2027 года.
Лопес входит в число игроков, которых «блауграна» считает неприкосновенными и не намерена продавать. Клуб планирует предложить ему контракт до 2028 или 2029 года с повышением зарплаты.
Помимо прочего, сторонам придется согласовать вопрос о возможном изменении суммы отступных – сейчас она составляет 400 миллионов евро.
В текущем сезоне Ла Лиги Фермин провел 27 матчей и забил 5 голов. Его статистику можно найти здесь.
потом в Брайтон сошлете, если не оправдает ожиданий
другое дело, что у самого игрока нет никаких шансов, что за ним кто-то придет, пока его хозяева не объявят, что он продается. и он будет сидеть на банке до 29-го года или поедет в Брайтон в аренду, если перестанет устраивать руководство.