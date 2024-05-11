Игроки «Челси» получили 100 желтых карточек в АПЛ. Больше было только у «Лидса» в сезоне-2021/22

Теги Челси премьер-лига Англия Ноттингем Форест Конор Галлахер Футбол

Игроки «Челси» получили 100 желтых карточек в сезоне АПЛ.

«Синие» играют с «Ноттингем Форест» в 37-м туре АПЛ (1:2, второй тайм). На 34-й минуте хавбек лондонцев Конор Галлахер получил предупреждение. 

Эта желтая карточка стала сотой для «синих» в текущем чемпионате. Больше предупреждений в этом турнире получили только игроки «Лидса» в сезоне-2021/22 – 101.

Стоит отметить, что в этой статистике не учитываются вторые желтые карточки.

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Сити :100 очков за сезон, челси 100 жк за сезон
+1
-1
0
И каждая на совести Тода
0
0
0
О, Поч и тут рекорд нашел… это всяко лучше чем 100 пропущенных
0
0
0
ну хоть тут наш МЮ не лидер - респект Почу
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий