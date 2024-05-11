Игроки «Челси» получили 100 желтых карточек в АПЛ. Больше было только у «Лидса» в сезоне-2021/22

Игроки «Челси» получили 100 желтых карточек в сезоне АПЛ.

«Синие» играют с « » в 37-м туре (1:2, второй тайм). На 34-й минуте хавбек лондонцев получил предупреждение.

Эта желтая карточка стала сотой для «синих» в текущем чемпионате. Больше предупреждений в этом турнире получили только игроки «Лидса» в сезоне-2021/22 – 101.

Стоит отметить, что в этой статистике не учитываются вторые желтые карточки.