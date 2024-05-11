«Зенит» подал 17 угловых, ЦСКА – ни одного. Статистика ударов – 17:7 в пользу петербуржцев, у армейцев лишь 1 в створ
«Зенит» превзошел ЦСКА по отдельным показателям.
Петербуржцы уступили на своем поле ЦСКА (0:1) в 28-м туре Мир РПЛ.
За весь матч «Зенит» подал 17 угловых, в то время как армейцы не исполнили ни одного.
Хозяева превзошли соперника по ударам – 17 (4 – в створ) против 7 (1).
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 51 очком. «Краснодар» и «Динамо» отстают на один балл. У бело-голубых игра в запасе.
ЦСКА идет шестым с 42 очками.
Иванов на чьей стороне?
Я спрашиваю почему в статье есть угловые, есть удары по воротам, есть удары в створ ворот, но нет ничего о попадании в перекладину? Почему такая однобокая статистика?
Ты сам это придумал, и сам с этим поспорил.)))
Я отметил, что в статистике есть удары по воротам, удары в створ, даже поданные угловые есть, но вот попадания в перекладину почему то нет.
Может потому что вся остальная статистика в пользу Зенита, а перекладина в пользу ЦСКА?
Какое там у Спартака место?
Даже Динамо выше вас... Так что страдать должен кто другой.