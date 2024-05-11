«Зенит» подал 17 угловых, ЦСКА – ни одного. Статистика ударов – 17:7 в пользу петербуржцев, у армейцев лишь 1 в створ

«Зенит» превзошел ЦСКА по отдельным показателям.

Петербуржцы уступили на своем поле ЦСКА (0:1) в 28-м туре Мир .

За весь матч « » подал 17 угловых, в то время как армейцы не исполнили ни одного.

Хозяева превзошли соперника по ударам – 17 (4 – в створ) против 7 (1).

« » возглавляет турнирную таблицу с 51 очком. «Краснодар» и «Динамо» отстают на один балл. У бело-голубых игра в запасе.

идет шестым с 42 очками.