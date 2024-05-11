«Зенит» подал 17 угловых, ЦСКА – ни одного. Статистика ударов – 17:7 в пользу петербуржцев, у армейцев лишь 1 в створ

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Футбол

«Зенит» превзошел ЦСКА по отдельным показателям.

Петербуржцы уступили на своем поле ЦСКА (0:1) в 28-м туре Мир РПЛ.

За весь матч «Зенит» подал 17 угловых, в то время как армейцы не исполнили ни одного.

Хозяева превзошли соперника по ударам – 17 (4 – в створ) против 7 (1).

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 51 очком. «Краснодар» и «Динамо» отстают на один балл. У бело-голубых игра в запасе.

ЦСКА идет шестым с 42 очками. 

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33 комментария
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Так вот подумаешь играли с подвалом таблицы, и пустили как обычно,а потом видишь что с ЦСКА.
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Качать гения Тимощука и того, кто его назначил тренером по стандартам 😎
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Старая добрая реклама средств от импотенции, которою. раньше крутили во время матчей сборных, тут бы очень зашла.
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Ответ ЦСКА УСБ
Интересная статистика. Очень. А где про попадание ЦСКА в перекладину? Забыли?))) Вообще статистика вещь интересная. Что считает, а что то нет. В прошлом матче попадания Облякова в штангу в статистике нет.
Попадание в штангу не считается ударом в створ учи матчасть!
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+6
ЦСКА конечно совсем слабенькие.
+6
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+4
Кстати, ни кто не замечает того факта, что перед той атакой армейцев было фола сначала на Сергееве потом на Касьерре. Забей бы мы такой вот шуму бы было, 158 статей как убили соперника Зенита)
+7
-3
+4
можно подать и 30, только толку если забивать некому.
+3
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+3
Ответ Nick Crosier
Так вот подумаешь играли с подвалом таблицы, и пустили как обычно,а потом видишь что с ЦСКА.
Ну армейцы гордятся. В футбол сыграли)))
+8
-6
+2
Ответ ЦСКА УСБ
Интересная статистика. Очень. А где про попадание ЦСКА в перекладину? Забыли?))) Вообще статистика вещь интересная. Что считает, а что то нет. В прошлом матче попадания Облякова в штангу в статистике нет.
штанги и перекладины не считаются как удар в створ ворот.
+2
0
+2
Ответ Tom_York
Кстати, ни кто не замечает того факта, что перед той атакой армейцев было фола сначала на Сергееве потом на Касьерре. Забей бы мы такой вот шуму бы было, 158 статей как убили соперника Зенита)
Зе влетает сзади в ноги Сантосу. Желтая Мойзесу.
+2
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+2
Ответ Otto Kretschmer
можно подать и 30, только толку если забивать некому.
Вот этого я не понял. Долбились в стену. Против низкого блока надо больше бить издали, выпускать игроков которые могут делать разницу обыгрывая игроков Семак, опять сыграл в какую то шляпу.
+2
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+2
Ответ Tom_York
Ну армейцы гордятся. В футбол сыграли)))
А ваши во что играли?
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Счет на табло. Игроки же Зенита могут остаться на стадионе и продолжать подавать угловые до завершения матча в Калининграде.
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Который матч Кержаков может курить в стороне от ворот и умудряются проиграть.
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Статистика - ничто! Победа над Зенитом в Питере - все!
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Статисты ведут ошибки судейства в пользу команды.
Иванов на чьей стороне?
+1
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+1
Как будто матч Сити - Реал посмотрел
+2
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Ответ Nick Crosier
Зе влетает сзади в ноги Сантосу. Желтая Мойзесу.
Ладно судейство, оно и в прошлых сезонах было спорное. Но забей первыми спокойно бы разнесли ЦСКА. Не понимаю Семака в одном надо выпускать Педро, у парня хороший дриблинг, отличный удар. А мы играем в тягомотину большую часть матча — занеси мяч в ворота)))
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Ответ Tom_York
Ладно судейство, оно и в прошлых сезонах было спорное. Но забей первыми спокойно бы разнесли ЦСКА. Не понимаю Семака в одном надо выпускать Педро, у парня хороший дриблинг, отличный удар. А мы играем в тягомотину большую часть матча — занеси мяч в ворота)))
Да,Артур под вопросом на старт. Педро может больше,а потом уже на концовку и Артура,который тоже не деревяшка. А пока Ерохин приносит голы. Очень огорчает,Что как пошел спад,многие начали вопить,все сломать,всех разогнать. Руководство в отставку,ТШ выгнать. Зенит был хорош выстроенностью и спокойствием.Времена,не простые,но даже так Зенит не проваливает сезон. нчиего еще не потеряно,лишь очень обидно упущено.
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Ответ сам ГазПром
штанги и перекладины не считаются как удар в створ ворот.
Ещё раз. Где я писал что штанги и перекладины считаются как удар в створ ворот? Ссылку можно?

Я спрашиваю почему в статье есть угловые, есть удары по воротам, есть удары в створ ворот, но нет ничего о попадании в перекладину? Почему такая однобокая статистика?
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Результат на табло :)
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Ответ Tom_York
Попадание в штангу не считается ударом в створ учи матчасть!
А где я писал что удар в штангу или перекладину является ударом в створ?
Ты сам это придумал, и сам с этим поспорил.)))

Я отметил, что в статистике есть удары по воротам, удары в створ, даже поданные угловые есть, но вот попадания в перекладину почему то нет.

Может потому что вся остальная статистика в пользу Зенита, а перекладина в пользу ЦСКА?
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Ответ Spartakus1984
Комментарий удален модератором
А что мне страдать)
Какое там у Спартака место?
Даже Динамо выше вас... Так что страдать должен кто другой.
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Ответ Tom_York
Попадание в штангу не считается ударом в створ учи матчасть!
Комментарий удален модератором
Ответ Nick Crosier
Да,Артур под вопросом на старт. Педро может больше,а потом уже на концовку и Артура,который тоже не деревяшка. А пока Ерохин приносит голы. Очень огорчает,Что как пошел спад,многие начали вопить,все сломать,всех разогнать. Руководство в отставку,ТШ выгнать. Зенит был хорош выстроенностью и спокойствием.Времена,не простые,но даже так Зенит не проваливает сезон. нчиего еще не потеряно,лишь очень обидно упущено.
Да понятное дело, жаль нельзя встроить Артура и Педро, хотя может попробовать его в центре.
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Ответ Tom_York
Вот этого я не понял. Долбились в стену. Против низкого блока надо больше бить издали, выпускать игроков которые могут делать разницу обыгрывая игроков Семак, опять сыграл в какую то шляпу.
Так и что самое противное, никто не пытается обострить, рискнуть, всё летит в верховую борьбу, да чистая шляпа.
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и по xG одинаково
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Ответ Nick Crosier
Так вот подумаешь играли с подвалом таблицы, и пустили как обычно,а потом видишь что с ЦСКА.
Аж подгорает
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Семак баран. Выпускай на 60-й минуте Ерохина и Родригаг и пуляй на них, за полчаса что-нибудь, да замкнули бы, раз низом ничего не получается. Даже на это мозгов не хватает уже от переедания сельдерея 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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