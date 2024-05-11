Карпин на вопрос о наказании Комарова за удаление: «Убьем его, закопаем. Самое интересное в игре было? Он уже наказал сам себя»
Валерий Карпин дал комментарий после игры «Ростова» против «Рубина».
«Рубин» дома обыграл «Ростов» со счетом 3:1 в 28-м туре Мир РПЛ. Два игрока гостей были удалены в этом матче: Иван Комаров получил две желтые – на 74-й и 75-й минутах, Эяд Эль-Аскалани получил вторую желтую карточку на 86-й минуте, грубо сыграв против Лазара Ранджеловича.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал удаления.
– Две красные карточки – от излишнего желания?
– Вроде бы не было. Желания как раз не хватало, мне кажется. В первом тайме – особенно.
– Будет ли у Комарова дополнительное наказание? Все‑таки удаление дисциплинарное…
– Вам действительно интересно, будет у него дополнительное наказание или нет? Убьем его, закопаем… И что теперь? Вам это интересно будет? Самое интересное в игре было? Если вы спрашиваете, подвел он команду или нет – да, подвел. Он уже наказал сам себя, – сказал Карпин.
Также главный тренер «Ростова» ответил на вопросы журналиста о причинах поражения команды.
– В первом тайме было два пропущенных гола со «стандарта». Можно сказать, что это предопределило исход матча?
– Нет, конечно. Предопределило другое – почему эти стандарты возникли.
– Два удаления игроков, которые вышли со скамейки, как это объяснить? Оказались не готовы к игре?
– У меня нет объяснений.
– Если говорить по рисунку матча, удалось забить один мяч. Что‑то вызывает у вас позитив?
– Начало второго тайма, могли еще с пенальти забить, хотя играли вдесятером. Это все.
– Было много ошибок у своих ворот, в том числе «Рубин» так получил третий гол. Чем это объяснить?
– Мастерством, – сказал главный тренер «Ростова».
Бастрыкин: "Очень интересно. Пожалуйста, продолжайте!"
Алло . КДК .
Карпин — Могильщик – проводник тела вглубь земли