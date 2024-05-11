Карпин на вопрос о наказании Комарова за удаление: «Убьем его, закопаем. Самое интересное в игре было? Он уже наказал сам себя»

Теги Ростов Рубин премьер-лига Россия Валерий Карпин Матч ТВ Иван Комаров Эяд Эль-Аскалани Футбол

Валерий Карпин дал комментарий после игры «Ростова» против «Рубина».

«Рубин» дома обыграл «Ростов» со счетом 3:1 в 28-м туре Мир РПЛ. Два игрока гостей были удалены в этом матче: Иван Комаров получил две желтые – на 74-й и 75-й минутах, Эяд Эль-Аскалани получил вторую желтую карточку на 86-й минуте, грубо сыграв против Лазара Ранджеловича.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал удаления.

– Две красные карточки – от излишнего желания?

– Вроде бы не было. Желания как раз не хватало, мне кажется. В первом тайме – особенно.

– Будет ли у Комарова дополнительное наказание? Все‑таки удаление дисциплинарное…

– Вам действительно интересно, будет у него дополнительное наказание или нет? Убьем его, закопаем… И что теперь? Вам это интересно будет? Самое интересное в игре было? Если вы спрашиваете, подвел он команду или нет – да, подвел. Он уже наказал сам себя, – сказал Карпин. 

Также главный тренер «Ростова» ответил на вопросы журналиста о причинах поражения команды. 

– В первом тайме было два пропущенных гола со «стандарта». Можно сказать, что это предопределило исход матча?

– Нет, конечно. Предопределило другое – почему эти стандарты возникли.

– Два удаления игроков, которые вышли со скамейки, как это объяснить? Оказались не готовы к игре?

– У меня нет объяснений.

– Если говорить по рисунку матча, удалось забить один мяч. Что‑то вызывает у вас позитив?

– Начало второго тайма, могли еще с пенальти забить, хотя играли вдесятером. Это все.

– Было много ошибок у своих ворот, в том числе «Рубин» так получил третий гол. Чем это объяснить?

– Мастерством, – сказал главный тренер «Ростова».

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17 комментариев
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Карпин: "Убьём его, закопаем… Вам это интересно будет?"
Бастрыкин: "Очень интересно. Пожалуйста, продолжайте!"
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+13
На предолог убийства разрешено шутить ?
Алло . КДК .
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+12
Угроза убийством так-то из уст главного тренера сборной
+14
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+9
Карпина тоже в кдк позовут?
+6
0
+6
Ответ Н.Ф.
Карпин: "Убьём его, закопаем… Вам это интересно будет?" Бастрыкин: "Очень интересно. Пожалуйста, продолжайте!"
Там уголовному розыску, категорически остро интересно
+4
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+3
Валерий Георгиевич троллит комитет по этике, кажется))
+3
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А ведь убьют.. и закопают)
+1
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Опять зенитовский КДК возбудится?
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Ответ pztpzhmx66
На предолог убийства разрешено шутить ? Алло . КДК .
Не давайте им советы!
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Так да уж, заголовок должен быть такой

Карпин — Могильщик – проводник тела вглубь земли
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Теперь у КДК работы до конца сезона будет.
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Ответ pztpzhmx66
На предолог убийства разрешено шутить ? Алло . КДК .
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