Карпин на вопрос о наказании Комарова за удаление: «Убьем его, закопаем. Самое интересное в игре было? Он уже наказал сам себя»

Валерий Карпин дал комментарий после игры «Ростова» против «Рубина».

«Рубин» дома обыграл «Ростов» со счетом 3:1 в 28-м туре Мир . Два игрока гостей были удалены в этом матче: получил две желтые – на 74-й и 75-й минутах, Эяд Эль-Аскалани получил вторую желтую карточку на 86-й минуте, грубо сыграв против Лазара Ранджеловича.

Главный тренер «Ростова» прокомментировал удаления.

– Две красные карточки – от излишнего желания?

– Вроде бы не было. Желания как раз не хватало, мне кажется. В первом тайме – особенно.

– Будет ли у Комарова дополнительное наказание? Все‑таки удаление дисциплинарное…

– Вам действительно интересно, будет у него дополнительное наказание или нет? Убьем его, закопаем… И что теперь? Вам это интересно будет? Самое интересное в игре было? Если вы спрашиваете, подвел он команду или нет – да, подвел. Он уже наказал сам себя, – сказал Карпин.

Также главный тренер «Ростова» ответил на вопросы журналиста о причинах поражения команды.

– В первом тайме было два пропущенных гола со «стандарта». Можно сказать, что это предопределило исход матча?

– Нет, конечно. Предопределило другое – почему эти стандарты возникли.

– Два удаления игроков, которые вышли со скамейки, как это объяснить? Оказались не готовы к игре?

– У меня нет объяснений.

– Если говорить по рисунку матча, удалось забить один мяч. Что‑то вызывает у вас позитив?

– Начало второго тайма, могли еще с пенальти забить, хотя играли вдесятером. Это все.

– Было много ошибок у своих ворот, в том числе « » так получил третий гол. Чем это объяснить?

– Мастерством, – сказал главный тренер « ».