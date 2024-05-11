«Ливерпуль» выиграл 1 трофей в последний сезон Клоппа – Кубок лиги. В марте клуб претендовал на квадрупл

В последний сезон Юргена Клоппа в «Ливерпуле» клуб выиграл только 1 трофей.

Сегодня « » разгромил «Фулхэм» (4:0) в матче 37-го тура и набрал 85 очков за 2 тура до конца чемпионата.

« », занимающий третье место в турнирной таблице с 78 очками, лишился шансов на чемпионство.

В марте «красные» вылетели в 1/4 финала Кубка Англии, уступив «Манчестер Юнайтед» (3:4). Позднее по сумме двух матчей уступили «Аталанте» (0:3, 1:0) в 1/4 финала и завершили выступление в еврокубковом сезоне.

Таким образом, «Ливерпуль» выиграл 1 трофей в последний сезон Юргена Клоппа в клубе – английской лиги. В феврале «красные» одолели «Челси» (1:0) в финале.