«Ливерпуль» выиграл 1 трофей в последний сезон Клоппа – Кубок лиги. В марте клуб претендовал на квадрупл

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Кубок Англии Юрген Клопп Лига Европы УЕФА Кубок английской лиги Футбол

В последний сезон Юргена Клоппа в «Ливерпуле» клуб выиграл только 1 трофей.

Сегодня «Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» (4:0) в матче 37-го тура АПЛ и набрал 85 очков за 2 тура до конца чемпионата. 

«Ливерпуль», занимающий третье место в турнирной таблице с 78 очками, лишился шансов на чемпионство. 

В марте «красные» вылетели в 1/4 финала Кубка Англии, уступив «Манчестер Юнайтед» (3:4). Позднее по сумме двух матчей уступили «Аталанте» (0:3, 1:0) в 1/4 финала Лиги Европы и завершили выступление в еврокубковом сезоне.

Таким образом, «Ливерпуль» выиграл 1 трофей в последний сезон Юргена Клоппа в клубе – Кубок английской лиги. В феврале «красные» одолели «Челси» (1:0) в финале.

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44 комментария
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да это у журналюг в башке был квадрупл.
+89
-21
+68
Ответ Dima Dima
да это у журналюг в башке был квадрупл.
26 февраля, 17:54
Юрген Клопп: «Никто в этой стране не хочет видеть обладателя квадрупла – поэтому матч Кубка Англии назначен на 3-й день после финала Кубка лиги».

Таблеточка для памяти

https://www.sports.ru/football/1115870124-nikto-v-etoj-strane-ne-xochet-videt-obladatelya-kvadrupla-poetomu-sled.html?ysclid=lw2766i086220749235
+49
-3
+46
Шутки шутками конечно
Великий тренер принес ЛЧ и долгожданную АПЛ в эпоху доминирования Сити (а не Артеты), и еще огромное количество кубков, все это не забывается
+43
-4
+39
Ответ ALMANAC
Шутки шутками конечно Великий тренер принес ЛЧ и долгожданную АПЛ в эпоху доминирования Сити (а не Артеты), и еще огромное количество кубков, все это не забывается
Главный показатель его работы - до его прихода такой сезон считался бы очень успешным
+26
-1
+25
Пртендедовать на квадрупл всё же лучше чем не претендовать ни на что ))
+20
-5
+15
ну хоть не совсем с пустыми руками уйдёт
+17
-2
+15
Ответ Dima Dima
да это у журналюг в башке был квадрупл.
Ну да. Видимо журналисты за Трента интервью тогда давали сами себе
+14
-1
+13
Шутки про лупл на счет раз,два….
+13
-5
+8
Ответ S. A.
Комментарий удален модератором
Сколько Арсенал выиграл в этом сезоне, юморист?)
+11
-3
+8
Мои поздравления. Никогда не разочаровывают.
+4
0
+4
Спортс сделали отдельную новость для тролинга Квадрипула 😆
+6
-3
+3
Ньюкасл в августе претендовал на квадурпл
+3
-1
+2
Ответ Салауат Нуралиев
Сколько Арсенал выиграл в этом сезоне, юморист?)
Одни выиграли КАЛ
Другие Коммунити шилд
Сити заберёт золотой дубль
+1
0
+1
Ответ Парень со двора Шмурнова
Претендовали на квадрул, получили.. кубок лиги :)
1 КАЛ за 2 года, и 1 попадание в ЛЧ за два года с миллиардным составом. Ещё Юргена сравнивают с Пепом. 😃
+6
-5
+1
В марте претендовал на квадрупл, а получился однупл
+1
0
+1
Квадрупл уже стал мем для Ливерпулья
+1
0
+1
Помню, после победы детей Клоппа в финале был опрос здесь, мол сколько трофеев возьмут. Подавляющее большинство рассчитывало на ещё одну-две чашки. Что до меня - приятно оказаться правым.
+1
0
+1
Хотели квадрупл, получили КАЛупл
+2
-1
+1
Это уже традиция . Каждый год этот пост о потери шансов на квадерпул. Жду статью на сайте о постах предыдущих лет и чем все кончалось ))
+1
0
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В марте много кто претендовал на квадрупл )
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"В марте клуб еще не вылетел ни из одного кубка" так точнее
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Халиль Гуйнутдинов, что с лицом?))
+1
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Претендовал на квадрупл, но выиграл залупл💪
+1
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Ответ CHELSEA_2008
1 КАЛ за 2 года, и 1 попадание в ЛЧ за два года с миллиардным составом. Ещё Юргена сравнивают с Пепом. 😃
А откуда инфа о миллиардном составе? Если кто то оценил кого то это не значит что тот человек именно столько стоит, просто есть факт что Ливерпуль боролся за выигрыш за любой турнир к которому они имели доступ, а мы смогли завоевать все либо не смогли это уже другое.
+1
-1
0
На квадрупл каждый сезон топ 6 команд претендует....Но все время пишут про Ливерпуль.
+3
-3
0
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