«Ливерпуль» выиграл 1 трофей в последний сезон Клоппа – Кубок лиги. В марте клуб претендовал на квадрупл
В последний сезон Юргена Клоппа в «Ливерпуле» клуб выиграл только 1 трофей.
Сегодня «Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» (4:0) в матче 37-го тура АПЛ и набрал 85 очков за 2 тура до конца чемпионата.
«Ливерпуль», занимающий третье место в турнирной таблице с 78 очками, лишился шансов на чемпионство.
В марте «красные» вылетели в 1/4 финала Кубка Англии, уступив «Манчестер Юнайтед» (3:4). Позднее по сумме двух матчей уступили «Аталанте» (0:3, 1:0) в 1/4 финала Лиги Европы и завершили выступление в еврокубковом сезоне.
Таким образом, «Ливерпуль» выиграл 1 трофей в последний сезон Юргена Клоппа в клубе – Кубок английской лиги. В феврале «красные» одолели «Челси» (1:0) в финале.
Юрген Клопп: «Никто в этой стране не хочет видеть обладателя квадрупла – поэтому матч Кубка Англии назначен на 3-й день после финала Кубка лиги».
Таблеточка для памяти
https://www.sports.ru/football/1115870124-nikto-v-etoj-strane-ne-xochet-videt-obladatelya-kvadrupla-poetomu-sled.html?ysclid=lw2766i086220749235
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