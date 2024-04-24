Меньян и Тео интересны «Баварии», «ПСЖ» и клубам АПЛ. «Милан» оценивает каждого в 100 млн евро

Теги Бавария ПСЖ Милан премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Майк Меньян Тео Эрнандес деньги Футбол

Майк Меньян и Тео Эрнандес интересны «Баварии», «ПСЖ» и клубам АПЛ.

Контракты голкипера и защитника «Милана» рассчитаны до лета 2026 года, однако французские футболисты могут быть проданы раньше.

Генеральный директор миланского клуба Джорджио Фурлани отметил, что будущее игроков будет во многом зависеть от их решения. Руководство оценивает каждого из французов минимум в 100 млн евро.

Подобная цена может устроить топ-клубы, которые присматриваются к футболистам. Сообщается, что в услугах Меньяна и Тео заинтересована «Бавария», «ПСЖ» и некоторые английские клубы.

«Милан» предлагает Меньяну 5,5 млн евро, Майк хочет как минимум 7. «Бавария» и «Челси» сохраняют интерес к оцениваемому в 100 млн евро вратарю

«Бавария» связывалась с агентами Тео. «Милан» надеется продлить контракт с защитником (Calciomercato)

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41 комментарий
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Да, продайте и этих, а затем еще выше задерите планку требований к Пиоли.
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Ответ Тимофеечка Прохор
Давно пора уходить из Милана. Футболисты высокого уровня. Пора выигрывать более крупные трофеи чем Скудетто
Более крупные трофеи чем Скудетто это десять раз подряд выиграть Лигу 1 с ПСЖ ?)
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Всё логично. Карьера футболиста недолговечна, им нужно заработать на безбедную старость и обеспечить своих потомков. Милан при нынешнем руководстве, лишнего евро не потратит и продолжит скупать игроков уровня Рейндерса и Мусы. Поэтому, парням лучше пойти в клубы уровнем выше. Хоть мне и больно будет расставаться с ними. Но при нынешних скупердяях, Милан выше головы не прыгнет, трансферов больших не будет, а когда Пиоли уволят, будем с Лацио и Фиорентиной за шестое место бороться.
+13
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Меньян наверное сейчас и 50 не стоит.
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100млн😅
Даже по современным меркам много будет
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Ответ Андрей
Учитывая какие защитники играют в апл, довольно смешно смотреть на ценники игроков из сериала. Тео лучше Трипьера только в возрасте. ну вот и все сравнение.
Ага, видели мы этого Трипьера в матче против Милана. Пошел отдыхать в середине второго тайма.

Тео и в центре защиты хорошо отыграл месяц и забивает и отдает.
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Ответ Анвар
Меньян переоценен
Да они оба переоценены, но 100 мультов это начальная цена. Понятное дело, что её будут сбивать в процессе переговоров.
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Ответ Анвар
Меньян переоценен
Ага, переоценен. В условной Бенфике/спортинге запрашивали по 200 с каждого.
Реальная цена меньяна 60, Тео 80-100
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Ответ Amalfitano
И Милан продаст их при нормальном предложении. Милан нынче это донор, а не реципиент. Так что не стоит злиться на то, что они продают лидеров.
Милан их не продаст ибо никто за такую цену их не возьмёт
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У Меньяна слабый сезон вышел
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Меньян переоценен
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Какие 100,сразу 200 запрашивайте)
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Да тут миллиард причин этому можно привести в пример
Руководство непрофессиональное всему виной, отсюда и деградация клуба
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Ответ Cristiano Ronaldo
Манчестер Юнайтед тратит сотни миллионов, а Милан лишний евро экономит и зарабатывает на перепродажах. Абсолютно разные уровни и подходы к комплектованию команд. Милан тратит на уровне Лутона.
Камон, Милан только недавно в слабенькую, но прибыльность вышел, Интер живет только благодаря гению Маротты и по кредиторам мечется.
Это не АПЛ с её доходами, не ПСЖ с читами, а Италия.
Тут сравнивать нечего
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Ответ Cristiano Ronaldo
Неправда. Милан в Еврокубках далеко проходит, выходит из тяжёлой группы в ЛЧ и борется за самые высокие места в чемпионате благодаря гению Пиоли. Манчестер Юнайтед, вылетает из лёгкой группы в ЛЧ и позориться в АПЛ, даже при огромных денежных тратах на слабых игроков, уровни несопоставимы.
А МЮ обсуждать лично мне противно, с таким бездарным руководством чего они добиться то хотят?Тут хоть господа Бога позови, а результаты будут на уровне условного Эвертона
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Ответ Андрей
Учитывая какие защитники играют в апл, довольно смешно смотреть на ценники игроков из сериала. Тео лучше Трипьера только в возрасте. ну вот и все сравнение.
Триппер пз
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Ответ Андрей
Учитывая какие защитники играют в апл, довольно смешно смотреть на ценники игроков из сериала. Тео лучше Трипьера только в возрасте. ну вот и все сравнение.
Сразу видно человека, который не очень интересуется футболом :)
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Ответ Крушение баварского драндулета
У ПСЖ слева и так Мендеш, Эрнандес, Беральдо.
Ну так здоровый Мендеш однозначно сильнее Тео
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Ответ Crazy Writer
Деньги, просто там налоги большие. Это у нас ты можешь всю жизнь на 5лямов баксов устроить себе и паре последующих поколений. А у них там бывает такое, что игрок получает грязными 10-12 и за год платит с них налогов лямов 5. У нас такого нет. Поэтому из нашей страны про их доходы адекватно рассуждать трудно. Например - дом-виллу ценой 1лям баксов, ты себе можешь на 200тысяч тех же зеленых спокойно построить. Даже на берегу моря(Крым или Краснодарский край, Приморский район), или в живописных горах(Кавказ-Алтай итд).
Но при этом, все богатые люди у вас, страна мятся к нам в Европу и скупают недвижимость)
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Ответ Cristiano Ronaldo
МЮ на дне
Да тут миллиард причин этому можно привести в пример
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Ответ Инсаф Галиуллинн
А МЮ обсуждать лично мне противно, с таким бездарным руководством чего они добиться то хотят?Тут хоть господа Бога позови, а результаты будут на уровне условного Эвертона
МЮ на дне
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Очередная распродажа...
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Ответ Cristiano Ronaldo
Манчестер Юнайтед тратит сотни миллионов, а Милан лишний евро экономит и зарабатывает на перепродажах. Абсолютно разные уровни и подходы к комплектованию команд. Милан тратит на уровне Лутона.
Оба клуба в любом случае щас в упадке
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Ответ Тимофеечка Прохор
думаешь они ещё не заработали?
Это не деньги, для топ игроков.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Ну а как Милану щас заманить звёзд вроде Винисиуса?Милан щас по факту точно такой же нестабильный клуб, как и некогда великий Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед тратит сотни миллионов, а Милан лишний евро экономит и зарабатывает на перепродажах. Абсолютно разные уровни и подходы к комплектованию команд. Милан тратит на уровне Лутона.
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Учитывая какие защитники играют в апл, довольно смешно смотреть на ценники игроков из сериала. Тео лучше Трипьера только в возрасте. ну вот и все сравнение.
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Ответ Тимофеечка Прохор
Я имею ввиду АПЛ и может быть ЛЧ
а зачем он Сити или Ливерпулю? В АПЛ только Арсеналу может пригодиться из тех,кто за что-то борится. Но и у них 2 вратаря.
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Ответ Yobo
Более крупные трофеи чем Скудетто это десять раз подряд выиграть Лигу 1 с ПСЖ ?)
Когда нибудь они проиграют😂
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Меньян 100...шутка дня
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