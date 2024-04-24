Меньян и Тео интересны «Баварии», «ПСЖ» и клубам АПЛ. «Милан» оценивает каждого в 100 млн евро

Майк Меньян и Тео Эрнандес интересны «Баварии», «ПСЖ» и клубам АПЛ.

Контракты голкипера и защитника « » рассчитаны до лета 2026 года, однако французские футболисты могут быть проданы раньше.

Генеральный директор миланского клуба Джорджио Фурлани отметил, что будущее игроков будет во многом зависеть от их решения. Руководство оценивает каждого из французов минимум в 100 млн евро.

Подобная цена может устроить топ-клубы, которые присматриваются к футболистам. Сообщается, что в услугах Меньяна и Тео заинтересована «Бавария», « » и некоторые английские клубы.

«Милан» предлагает Меньяну 5,5 млн евро, Майк хочет как минимум 7. «Бавария» и «Челси» сохраняют интерес к оцениваемому в 100 млн евро вратарю

«Бавария» связывалась с агентами Тео. «Милан» надеется продлить контракт с защитником (Calciomercato)