Егор Титов: «Для всей РПЛ было бы лучше, чтобы чемпионом стал «Краснодар» или «Динамо». Но фаворит – «Зенит»

Теги Спартак Зенит Егор Титов Сергей Семак премьер-лига Россия Динамо Москва Олег Романцев Краснодар Сергей Галицкий Чемпионат.com Футбол

Егор Титов предпочитает, чтобы Мир РПЛ выиграл «Краснодар» или «Динамо».

«Если Семак выиграет шестое чемпионство подряд, я только порадуюсь за Сергея Богдановича. До сих пор только Романцеву такое удавалось – с 1996 по 2001 год. А с Семаком мы вместе играли и в молодежной команде, и в национальной.

Но для всего нашего чемпионата было бы лучше, чтобы чемпионом стал «Краснодар» или «Динамо». Для Галицкого – человека, который вкладывает свои деньги в футбол – это было бы большим успехом. В том году они могли взять первый трофей, но с Кубком, к сожалению, не сложилось. Если они выиграют РПЛ, сенсацией это не станет. Клуб поэтапно, постепенно идет к этой награде.

«Динамо» с 1976 года – почти полвека – не может выиграть чемпионат страны. Если получится сейчас, это станет большим подарком для болельщиков команды. Но на данный момент фаворит – «Зенит».

У них все-таки одно очко преимущества и игра дома. Будет очень интересно посмотреть все три матча претендентов – как будто специально сделали такой календарь. Сегодня великолепный футбольный вечер!» – сказал экс-капитан «Спартака».

Сегодня в рамках 28-го тура Мир РПЛ «Спартак» сыграет с «Краснодаром» (в 16:30 по московскому времени), «Зенит» примет ЦСКА (в 19:00), московское «Динамо» на выезде сыграет с «Балтикой» (в 21:30). 

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17 комментариев
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Можно подумать, что все эти Титовы и Заремы прям так желают победы Краснодару или Динамо. Да им пофиг, кто возьмёт чемпионство, лишь бы не Зенит.
Дай Бог, чтобы Зенит стал в этом сезоне Чемпионом. Хочу посмотреть, как всех этих разорвёт от злости.
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"Было-бы лучше" - на чём обосновано? На свинской ненависти к Зениту?
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Ответ Олег Сагайдачный
"Было-бы лучше" - на чём обосновано? На свинской ненависти к Зениту?
На передозе бромантаном, паренька до сих пор плющит и корёжит...
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+5
Это призыв к судейскому корпусу?
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+4
Ответ Otto Kretschmer
Это призыв к судейскому корпусу?
Этот призыв еще в начале сезона был озвучен - "составить конкуренцию Зениту".
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Влажные фантазии лузеров
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А чем будет лучше? Никто не может изложить внятно аргументы. Но фрики долбят эту мантру "будет лучше". Мысли нет, одни инстинкты.
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Ответ qwaza
Для всей галактики, не меньше!
Да что там галактики - для всей Вселенной! Для всей их параллельной кокаино-бромантановой Вселенной ))
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Для всей галактики, не меньше!
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Чем лучше? Болеть не так будет?
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После бромантан-кокаина их мозгу не до аргументов, тут бы мантру не забыть...
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