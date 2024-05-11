Егор Титов: «Для всей РПЛ было бы лучше, чтобы чемпионом стал «Краснодар» или «Динамо». Но фаворит – «Зенит»

Егор Титов предпочитает, чтобы Мир РПЛ выиграл «Краснодар» или «Динамо».

«Если Семак выиграет шестое чемпионство подряд, я только порадуюсь за Сергея Богдановича. До сих пор только такое удавалось – с 1996 по 2001 год. А с Семаком мы вместе играли и в молодежной команде, и в национальной.

Но для всего нашего чемпионата было бы лучше, чтобы чемпионом стал « » или « ». Для Галицкого – человека, который вкладывает свои деньги в футбол – это было бы большим успехом. В том году они могли взять первый трофей, но с Кубком, к сожалению, не сложилось. Если они выиграют , сенсацией это не станет. Клуб поэтапно, постепенно идет к этой награде.

« » с 1976 года – почти полвека – не может выиграть чемпионат страны. Если получится сейчас, это станет большим подарком для болельщиков команды. Но на данный момент фаворит – « ».

У них все-таки одно очко преимущества и игра дома. Будет очень интересно посмотреть все три матча претендентов – как будто специально сделали такой календарь. Сегодня великолепный футбольный вечер!» – сказал экс-капитан « ».

Сегодня в рамках 28-го тура Мир РПЛ « » сыграет с « » (в 16:30 по московскому времени), « » примет ЦСКА (в 19:00), московское «Динамо» на выезде сыграет с «Балтикой» (в 21:30).