Тренер «Жироны» после 2:2 с «Алавесом»: «Теперь уже не все зависит от нас. Если «Барса» одержит 4 победы, станет второй» 

Теги Барселона Ла Лига Жирона Мичел Санчес Футбол

Мичел Санчес оценил шансы «Жироны» на второе место в Ла Лиге.

В пятницу каталонцы сыграли вничью с «Алавесом» (2:2) и после 35 матчей занимают в таблице 2-е место, опережая «Барселону» на 2 очка, при этом у «блауграны» на игру меньше.

«Теперь уже не все зависит от нас. Если «Барса» одержит четыре победы, то станет второй. Посмотрим, что произойдет.

У нас было преимущество [в таблице], но мы им не воспользовались. Досадно, что упустили победу в самой концовке, хотя раньше и мы вырывали очки в таких ситуациях – это футбол. Усилия бесполезны, если они не воплощаются в результат», – сказал главный тренер «Жироны».

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16 комментариев
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Ответ Дмитрий Шарапов
А какая принципиальная разница между итоговым 2 и 3 местом?
Самое главное ,деньги )
+3
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+3
Он по ходу сам в доле, даже не расстроился.
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Ответ Дмитрий Шарапов
А какая принципиальная разница между итоговым 2 и 3 местом?
Для такого маленького клуба, как Жирона, большая разница.
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0
0
Ответ Дмитрий Шарапов
А какая принципиальная разница между итоговым 2 и 3 местом?
второе место дает право играть в Суперкубке , а за это денежный бонус в Испании , т.к играют в пустыне его
+1
-1
0
Ответ <Inter>
поездка на клубный чемпионат мира
Уже все участники клубного чемпионата мира от Европы определены.
+1
-1
0
Ответ Дмитрий Шарапов
А какая принципиальная разница между итоговым 2 и 3 местом?
Денежная
0
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Ответ Дмитрий Шарапов
А какая принципиальная разница между итоговым 2 и 3 местом?
Деньги за место в чемпионате. Деньги за участие в Суперкубке(не самые малые)
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Ответ ЗлойМайор
Если Барса одержит 4 победы ….. и после этих слов засмеялся весь зал :)
а что там у них одни слабаки остались, так что вполне могут
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Ответ Alex Raycon
Нет, после прошлого тура шансы утеряны
почему? 20 команд, значит 40 туров, ещё 18 очков могут разыграть
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