Тренер «Жироны» после 2:2 с «Алавесом»: «Теперь уже не все зависит от нас. Если «Барса» одержит 4 победы, станет второй» 

Мичел Санчес оценил шансы «Жироны» на второе место в Ла Лиге.

В пятницу каталонцы сыграли вничью с «Алавесом» (2:2) и после 35 матчей занимают в таблице 2-е место, опережая «Барселону» на 2 очка, при этом у «блауграны» на игру меньше.

«Теперь уже не все зависит от нас. Если «Барса» одержит четыре победы, то станет второй. Посмотрим, что произойдет.

У нас было преимущество [в таблице], но мы им не воспользовались. Досадно, что упустили победу в самой концовке, хотя раньше и мы вырывали очки в таких ситуациях – это футбол. Усилия бесполезны, если они не воплощаются в результат», – сказал главный тренер «Жироны».