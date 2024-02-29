«Ливерпуль» сыграет с «МЮ» в 1/4 финала Кубка Англии, «Ман Сити» встретится с «Ньюкаслом» и другие пары
«Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала Кубка Англии.
Сегодня, до завершения матчей 1/8 финала Кубка Англии, состоялась жеребьевка четвертьфинальных пар. Позже «Юнайтед» прошел «Ноттингем Форест» (1:0), «Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» (3:0), «Челси» победил «Лидс» (3:2), а «Вулвс» выбили «Брайтон» (1:0).
Кубок Англии
1/4 финала
«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»
«Манчестер Сити» – «Ньюкасл»
«Челси» – «Лестер»
«Вулверхэмптон» – «Ковентри»
Матчи 1/4 финала пройдут 16-17 марта.
Если ты делаешь такие унылые выводы на основании последнего матча, то Лутон милостливо слил матч в угоду лучшей физической формы для игр в АПЛ, где они терпят крах.
Так как ФМО шейха уже проработала эту интригу)