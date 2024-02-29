«Ливерпуль» сыграет с «МЮ» в 1/4 финала Кубка Англии, «Ман Сити» встретится с «Ньюкаслом» и другие пары

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Вулверхэмптон Лестер Ковентри чемпионшип Футбол

«Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала Кубка Англии.

Сегодня, до завершения матчей 1/8 финала Кубка Англии, состоялась жеребьевка четвертьфинальных пар. Позже «Юнайтед» прошел «Ноттингем Форест» (1:0), «Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» (3:0), «Челси» победил «Лидс» (3:2), а «Вулвс» выбили «Брайтон» (1:0).

Кубок Англии

1/4 финала

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»

«Манчестер Сити» – «Ньюкасл»

«Челси» – «Лестер»

«Вулверхэмптон» – «Ковентри»

Матчи 1/4 финала пройдут 16-17 марта.

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47 комментариев
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Ответ Today I feel Qatari
Рекомендую хагу слиться от Ноттингема пока не поздно и сохранить хоть какое-то лицо. Все лучше чем очередные 7-0
еще можно порекомендовать балаболам вроде тебя не ванговать, ведь все вы и перед игрой в чемпе гарантировали слив чуть ли не 10:0
+20
-7
+13
Спойлер: Финал Челси Ливерпуль.
+13
-4
+9
ну Ливерпуль, так Ливерпуль. пусть сперва Форест пройдут
+13
-6
+7
Ответ Акер
Спойлер: Финал Челси Ливерпуль.
Спойлер: счёт после 90 минут основного времени - 0-0
+7
-1
+6
Ответ PIT-BUL
Последний матч Хаг отвозил квадрупл. Но все будут помнить 0-7)
34-6 удары , 69% владения. Все в пользу ливерпуля. Это для тех, ктотв танке
+7
-1
+6
опять сити с каслом встречается в кубке)
+7
-1
+6
Ответ PIT-BUL
Последний матч Хаг отвозил квадрупл. Но все будут помнить 0-7)
Ахахаха. На кого это расчитано. Конечно, тен хага отвозили в последнем матче
+5
-1
+4
Странно, что сити не на Ковентри, чет не докрутили в жеребьевке😁
+5
-2
+3
вот это * может *..
+3
-1
+2
Ответ Mike Eydis
Странно, что сити не на Ковентри, чет не докрутили в жеребьевке😁
В полуфинале будет, заслужили сеяный путь после прохода шпор
+2
-1
+1
Челси - Лестер = Челюстер 1
+4
-3
+1
Ответ Appa
А сетка на полуфинал уже ясна? Типо потенциально ливерпуль с сити может встретиться?
Вроде бы там жеребьевка
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0
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Ответ Акер
Спойлер: Финал Челси Ливерпуль.
Вроде так
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Мдя, на такой Сити попасть, еще и в гостях играть, шансов почти нет(
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Ответ Любезный Коссутий
Интер есть
Сити, Реал, Интер, Арсенал, Ливерпуль. И всё, потому что у остальных проблемы.
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Ответ PIT-BUL
Последний матч Хаг отвозил квадрупл. Но все будут помнить 0-7)
В последний раз это когда ???
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Ответ PIT-BUL
Слово последний имеет другие значения?
Тогда значит ты значения слов не понимаешь . Когда я спрашиваю Хаг в ПОСДЕДНЕМ матче возил ЛФК???
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Ответ #SharkTeam
Почему именно кризис а не один сильнее другого? Вот если Холанд играл бы в Реале, то это у Сити кризис а у Реала нет?
Я не оспариваю силу Ман Сити. Просто пока Сити развивался, другие клубы деградировали: Барселона, Ювентус, ПСЖ, Челси, МЮ. У Баварии проблемы. Из-за этого ЛЧ смотреть просто невозможно. Раньше было 9-10 конкурентоспособносных команд, а сейчас, в лучшем случае, 3-4.
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Будем надеяться, что к 1/4 Ливер сможет выставить состав покрепче.
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Ответ PIT-BUL
Последний матч Хаг отвозил квадрупл. Но все будут помнить 0-7)
Это когда 7хаговцы пару раз высунули нос из своей штрафной ?
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Ответ #SharkTeam
Комментарий скрыт
Ты слово "кажется" со словом "хочется" не путай
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Ответ RembaXXX
Мдя, на такой Сити попасть, еще и в гостях играть, шансов почти нет(
А какой такой? Еле выигрывают матчи с счётом 1 - 0
Если ты делаешь такие унылые выводы на основании последнего матча, то Лутон милостливо слил матч в угоду лучшей физической формы для игр в АПЛ, где они терпят крах.
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Ответ Левый куль
Кому-то на пути к финалу со всем Манчестером играть, а кому-то с Лестером и Вулверхэмптоном))
А сетка на полуфинал уже ясна? Типо потенциально ливерпуль с сити может встретиться?
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Ответ Appa
А сетка на полуфинал уже ясна? Типо потенциально ливерпуль с сити может встретиться?
Нет, будет новая жеребьевка
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Тен Хааг посмотрел бы лучше игру Ливерпуля . Блин Клопп лучший тренер в истории после САФА. Берет обычных игроков или из молодёжки и они играют шикарно
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Ответ #SharkTeam
Нет, будет новая жеребьевка
А ясно, спасибо
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Ответ Левый куль
Вроде бы там жеребьевка
👍👍
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Ответ Appa
А сетка на полуфинал уже ясна? Типо потенциально ливерпуль с сити может встретиться?
Заметь, ГамбузикТим тебе дал ответ, что нет.
Так как ФМО шейха уже проработала эту интригу)
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Ливерпуль пройдет этот МЮ. Я уже начинаю в это верить ))
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