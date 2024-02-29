«Ливерпуль» сыграет с «МЮ» в 1/4 финала Кубка Англии, «Ман Сити» встретится с «Ньюкаслом» и другие пары

«Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала Кубка Англии.

Сегодня, до завершения матчей 1/8 финала Кубка Англии, состоялась жеребьевка четвертьфинальных пар. Позже «Юнайтед» прошел «Ноттингем Форест» (1:0), «Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» (3:0), «Челси» победил «Лидс» (3:2), а «Вулвс» выбили «Брайтон» (1:0).

Кубок Англии

1/4 финала

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«Манчестер Сити» – «Ньюкасл»

«Челси» – «Лестер»

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Матчи 1/4 финала пройдут 16-17 марта.