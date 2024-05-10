Артета не хочет думать о том, что «Арсенал» оступится в гонке за титул: «Мой мозг транслирует, как наши игроки поднимают трофей АПЛ»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Микель Артета высказался о чемпионской гонке в АПЛ.

– Что вы будете чувствовать, если «Арсенал» оступится?

– Мой мозг всегда транслирует мысль об игроках [«Арсенала»], поднимающих трофей АПЛ.  Именно этим мой мозг и занят в данный момент. Я просто следую за ним и своей интуицией. И это то, что я чувствую. Надеюсь, мы сможем достичь этого, – сказал тренер «Арсенала».

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ с 83 очками, опережая «Сити», у которого игра в запасе, на 1 балл.

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20 комментариев
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Тоттенхэм никогда ничего не выигрывает, но поднасрать вполне может
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+10
Мозг должен прокручивать как МС оступится
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Ответ Северный болельщик
Тоттенхэм никогда ничего не выигрывает, но поднасрать вполне может
На их месте слил бы Сити :)
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пойду поесть протранслирую
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Правильно и делает, что так настраивается. А уже как получится, так получится.
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Прекрасная командная игра, больше всех забили без чистого напа, меньше всех пропустили и помогли Райа взять перчатку. Даже если не возьмут АПЛ, для меня Арс все равно будет лучшей командой сезона чемпионата, которая больше всех заслужила.
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Даже если не оступится, то может не выиграть, рано он размечтался о трофее.)
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Дайте ему кубок Гампера, пусть визуализирут на "кошках"
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Ответ leon01
Празднование запланировано, автобус заказан, фейерверки готовы, ресторан оплачен… дело за малым.. не просрать, а вот тут🤔
Только это дело в руках Сити, ведь у них матч в запасе)
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Ответ Mr@k
Мозг должен прокручивать как МС оступится
Ну его трансляция это и означает)
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Ответ Северный болельщик
Тоттенхэм никогда ничего не выигрывает, но поднасрать вполне может
Также и Манчестер Юнайтед может поставить подножку в пользу Сити
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Манчестерские флэшбэки
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Празднование запланировано, автобус заказан, фейерверки готовы, ресторан оплачен… дело за малым.. не просрать, а вот тут🤔
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То есть лидер по потерянным не Арсенал, но кто-то уже говорит гоп, понятно..
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Гвардиола, конечно, лопух, но аппаратура при нем-мм, при нем-мм..
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В эти выходные уже поздравите МС с чемпионством 😄
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Включаем прямую трансляцию, мужики! Не добежим - хоть согреемся)
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Сейчас Сити выиграет у Тотэнхэма, оторвётся на два очка. Остальное не проблема
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