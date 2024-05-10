Артета не хочет думать о том, что «Арсенал» оступится в гонке за титул: «Мой мозг транслирует, как наши игроки поднимают трофей АПЛ»

Микель Артета высказался о чемпионской гонке в АПЛ.

– Что вы будете чувствовать, если «Арсенал» оступится?

– Мой мозг всегда транслирует мысль об игроках [«Арсенала»], поднимающих трофей АПЛ. Именно этим мой мозг и занят в данный момент. Я просто следую за ним и своей интуицией. И это то, что я чувствую. Надеюсь, мы сможем достичь этого, – сказал тренер «Арсенала».

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ с 83 очками, опережая «Сити», у которого игра в запасе, на 1 балл.