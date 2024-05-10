Дайч обошел Пепа и Артету и стал лучшим тренером апреля в АПЛ. У «Эвертона» 4 сухих победы, ничья и 0:6 от «Челси»

Шон Дайч из «Эвертона» стал лучшим тренером апреля в АПЛ.

В шести матчах апреля «Эвертон» одержал четыре победы, один раз сыграл вничью и разгромно проиграл «Челси» (0:6). В четырех из шести матчей команда не пропустила.

Теперь «Эвертон» занимает 15-е место в таблице , отрыв от зоны вылета – 11 очков.

Дайч – первый тренер « » с сентября 2020-го, получивший приз лучшему тренеру месяца. Тогда награда досталась Карло Анчелотти. Кроме того, Шон стал первым английским тренером после Эдди Хау (октябрь 2022-го), получившим приз.

В голосовании на приз лучшему тренеру месяца Дайч опередил Пепа Гвардиолу (« ») и Микеля Артету (« »).