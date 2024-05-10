Дайч обошел Пепа и Артету и стал лучшим тренером апреля в АПЛ. У «Эвертона» 4 сухих победы, ничья и 0:6 от «Челси»

Теги Эвертон Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал рейтинги Пеп Гвардиола Шон Дайч Футбол

Шон Дайч из «Эвертона» стал лучшим тренером апреля в АПЛ.

В шести матчах апреля «Эвертон» одержал четыре победы, один раз сыграл вничью и разгромно проиграл «Челси» (0:6). В четырех из шести матчей команда Дайча не пропустила.

Теперь «Эвертон» занимает 15-е место в таблице АПЛ, отрыв от зоны вылета – 11 очков.

Дайч – первый тренер «Эвертона» с сентября 2020-го, получивший приз лучшему тренеру месяца. Тогда награда досталась Карло Анчелотти. Кроме того, Шон стал первым английским тренером после Эдди Хау (октябрь 2022-го), получившим приз.

В голосовании на приз лучшему тренеру месяца Дайч опередил Пепа Гвардиолу («Манчестер Сити») и Микеля Артету («Арсенал»).

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12 комментариев
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Между прочим, у Арсенала матч с ним в 38-м туре.
+24
0
+24
Что характерно, поражение тоже сухое...
+7
0
+7
С Ливерпулем мощно сыграли. Впервые за долгое время ириски в дерби в футбол играли, а не стояли на своей половине отрывая ноги соперникам.
+6
-1
+5
Плотные 4-4-2 не отпустили голосующих.
+2
0
+2
Ответ Сергей Иванов
Прикольно, не припомню, чтобы тренер с 0:6 когда-либо забирал тренера месяца.
Это да. Но с другой стороны 12/18 очков с Эвертоном и 4 сухие победы - это вполне достойно.
+2
0
+2
Прикольно, не припомню, чтобы тренер с 0:6 когда-либо забирал тренера месяца.
+1
-1
0
Шикарная улыбка 😀
0
0
0
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