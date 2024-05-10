Дайч обошел Пепа и Артету и стал лучшим тренером апреля в АПЛ. У «Эвертона» 4 сухих победы, ничья и 0:6 от «Челси»
Шон Дайч из «Эвертона» стал лучшим тренером апреля в АПЛ.
В шести матчах апреля «Эвертон» одержал четыре победы, один раз сыграл вничью и разгромно проиграл «Челси» (0:6). В четырех из шести матчей команда Дайча не пропустила.
Теперь «Эвертон» занимает 15-е место в таблице АПЛ, отрыв от зоны вылета – 11 очков.
Дайч – первый тренер «Эвертона» с сентября 2020-го, получивший приз лучшему тренеру месяца. Тогда награда досталась Карло Анчелотти. Кроме того, Шон стал первым английским тренером после Эдди Хау (октябрь 2022-го), получившим приз.
В голосовании на приз лучшему тренеру месяца Дайч опередил Пепа Гвардиолу («Манчестер Сити») и Микеля Артету («Арсенал»).