Артета о борьбе с «Сити»: «Как соперник они были невероятны последние 15 лет, но мы хотим это изменить. «Арсенал» добился очень хороших результатов в этом сезоне»

Микель Артета высказался о чемпионской гонке в АПЛ.

«Мы стараемся догнать их. Когда кто-то бросает тебе вызов и заставляет идти дальше и дальше, это всегда делает тебя лучше. История « » в последнее время связана с трофеями. Как соперник они были невероятны на протяжении последних 15 лет, но мы хотим это изменить.

Мы делаем все возможное, чтобы совершенствоваться [чтобы бросить им вызов], и становимся все лучше и лучше. Мы добились очень хороших результатов в этом сезоне и надеемся, что сможем сделать то же самое [против «Манчестер Юнайтед»] в воскресенье», – сказал главный тренер «Арсенала».

« » лидирует в турнирной таблице с 83 очками, опережая «Сити», у которого игра в запасе, на 1 балл.