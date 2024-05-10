Артета о борьбе с «Сити»: «Как соперник они были невероятны последние 15 лет, но мы хотим это изменить. «Арсенал» добился очень хороших результатов в этом сезоне»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Микель Артета высказался о чемпионской гонке в АПЛ.

«Мы стараемся догнать их. Когда кто-то бросает тебе вызов и заставляет идти дальше и дальше, это всегда делает тебя лучше. История «Сити» в последнее время связана с трофеями. Как соперник они были невероятны на протяжении последних 15 лет, но мы хотим это изменить.

Мы делаем все возможное, чтобы совершенствоваться [чтобы бросить им вызов], и становимся все лучше и лучше. Мы добились очень хороших результатов в этом сезоне и надеемся, что сможем сделать то же самое [против «Манчестер Юнайтед»] в воскресенье», – сказал главный тренер «Арсенала».

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ с 83 очками, опережая «Сити», у которого игра в запасе, на 1 балл.

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3 комментария
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Ответ Topwintop
Бред 1 ЛЧ намекает ,что даже кризисный Лион мог легко обыгрывать Ситю
0-3 от середнака сериала по твоему нормально
+2
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+2
В конце сезона у соперников Сити ноги откажут. Это мы видели несколько раз. Им лучше профессионального психолога нанять а не тратиться на всяких бегунков
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