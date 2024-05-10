ПСВ за 12 млн евро выкупил Тилльмана у «Баварии» после аренды. У хавбека 9+10 в 26 матчах Эредивизи

Теги Бавария высшая лига Нидерланды ПСВ бундеслига Германия трансферы деньги Малик Тилльман Футбол

ПСВ выкупил Малика Тилльмана у «Баварии» за 12 миллионов евро.

10 августа 2023 года игрок перешел из «Баварии» в рамках аренды. Теперь ПСВ реализовал опцион на покупку Малика Тиллмана за 12 миллионов евро.

«Бавария» не стала блокировать опцию выкупа, несмотря на такое право. В клубе на данный момент не видят причин возвращать 21-летнего полузащитника.

«Я очень рад, что останусь в ПСВ еще надолго. Первый сезон был великолепным, и я надеюсь, что в ближайшие годы мы продолжим выигрывать много трофеев. Это дает мне уверенность в том, что я нахожусь в правильном месте и что здесь я смогу стать еще лучшим футболистом», – сказал хавбек ПСВ. 

Ранее команда под руководством Петера Боса выиграла чемпионат Нидерландов впервые с сезона-2017/18.

В 26 матчах чемпионата Нидерландов Тилльман забил 9 голов и отдал 10 результативных передач. Его статистика – здесь.

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7 комментариев
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Я смотрел много игр ПСВ в этом сезоне.
Начинал Тилльман не очень, но потом стал ключевым игроком команды.
И он обязательно будет расти!
Получить такого игрока за такие деньги- большой подарок!
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+5
Ответ laudrup
Я смотрел много игр ПСВ в этом сезоне. Начинал Тилльман не очень, но потом стал ключевым игроком команды. И он обязательно будет расти! Получить такого игрока за такие деньги- большой подарок!
Игрок шикарный, но с коленями беда. Один раз кресты уже рвал, и травма подколенного сухожилия была. Поэтому Бавария и отпустила
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Ну там у них чемпионат такой. У ПСВ целых 10 человек набрали по 8 очков и более по системе гол+пас. А 5 из них набрали более 15 очков по этой же системе. И вообще ПСВ в этом сезоне забили на 22 гола больше чем у Фейе на втором месте. Я хочу сказать, что в этом сезоне команда забила очень много даже для себя и для голландского чемпионата и статистика парня может ни о чём не говорить. Но для голландского чемпионата он безусловно топ.
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И вообще, за последние лет 30 только Аякс забил больше за весь чемпионат. В конце 90-х у Аякса как-то было 112 мячей. У ПСВ сейчас 107 и еще несколько игр в запасе. Так что вполне возможно что побьют рекорда по забитым.
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Ответ laudrup
Я смотрел много игр ПСВ в этом сезоне. Начинал Тилльман не очень, но потом стал ключевым игроком команды. И он обязательно будет расти! Получить такого игрока за такие деньги- большой подарок!
По современным меркам почти даром.
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