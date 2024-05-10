ПСВ за 12 млн евро выкупил Тилльмана у «Баварии» после аренды. У хавбека 9+10 в 26 матчах Эредивизи

ПСВ выкупил Малика Тилльмана у «Баварии» за 12 миллионов евро.

10 августа 2023 года игрок перешел из «Баварии» в рамках аренды. Теперь ПСВ реализовал опцион на покупку Малика Тиллмана за 12 миллионов евро.

« » не стала блокировать опцию выкупа, несмотря на такое право. В клубе на данный момент не видят причин возвращать 21-летнего полузащитника.

«Я очень рад, что останусь в ПСВ еще надолго. Первый сезон был великолепным, и я надеюсь, что в ближайшие годы мы продолжим выигрывать много трофеев. Это дает мне уверенность в том, что я нахожусь в правильном месте и что здесь я смогу стать еще лучшим футболистом», – сказал хавбек ПСВ.

Ранее команда под руководством выиграла чемпионат Нидерландов впервые с сезона-2017/18.

В 26 матчах чемпионата Нидерландов Тилльман забил 9 голов и отдал 10 результативных передач. Его статистика – здесь.