«Ман Сити» – главный фаворит ЛЧ по версии Goal. «Реал» и «Интер» – в топ-3, «Барса» – 6-я, «Бавария» – 8-я
Портал Goal обновил рейтинг фаворитов Лиги чемпионов.
На этой и прошлой неделе прошли первые матчи 1/8 финала ЛЧ. После них рейтинг фаворитов выглядит следующим образом:
1. «Манчестер Сити»
2. «Реал»
3. «Интер»
4. «ПСЖ»
5. «Боруссия» Дортмунд
6. «Барселона»
7. «Арсенал»
8. «Бавария»
9. «Порту»
10. «Лацио»
11. «Атлетико»
12. «Наполи»
13. ПСВ
14. «Реал Сосьедад»
15. «РБ Лейпциг»
16. «Копенгаген».
Ответные матчи 1/8 финала пройдут 5, 6, 12 и 13 марта.
Все верно.
У Атлетико хоть минимальный шанс есть на победу в турнире.