«Ман Сити» – главный фаворит ЛЧ по версии Goal. «Реал» и «Интер» – в топ-3, «Барса» – 6-я, «Бавария» – 8-я

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Портал Goal обновил рейтинг фаворитов Лиги чемпионов.

На этой и прошлой неделе прошли первые матчи 1/8 финала ЛЧ. После них рейтинг фаворитов выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Сити»

2. «Реал»

3. «Интер»

4. «ПСЖ»

5. «Боруссия» Дортмунд

6. «Барселона»

7. «Арсенал»

8. «Бавария»

9. «Порту»

10. «Лацио»

11. «Атлетико»

12. «Наполи»

13. ПСВ

14. «Реал Сосьедад»

15. «РБ Лейпциг»

16. «Копенгаген». 

Ответные матчи 1/8 финала пройдут 5, 6, 12 и 13 марта.

49 комментариев
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Ответ Glory Real Madrid
Как Арсенал оказался ниже Барселоны?🤔
У Барсы игра дома с ничьей, у Арсенала с минус один. Ничего удивительного.
+8
-1
+7
как-то обмельчала ЛЧ, за исключением МС, Реала и Интера ни одной монолитной команды
+6
-1
+5
Ответ SoWeTo
Почему хейтеры Барселоны настолько необъективные? Ну окей, шансы Барселоны конечно ниже Сити, Реала и Интера, но все остальные команды? У этой Баварии что ли выше шансы? У Арсенала, который проиграл Порту и с 2011 года не выходил в 1/4 выше? С Атлетико равные шансы, с ПСЖ тоже. Не болею за Барсу, но надоел безосновательный хейт, везде пытаются задеть Барселону куда не посмотришь
Бавария слабая что-ли? Идут в своём графике это Байер в супер форме, Арсенал топ 3 АПЛ, с чего барса с её составом и токсичностью вокруг выше их?
+8
-4
+4
Бавария с Арсеналом резко откатились))
+5
-1
+4
Ответ Vakhore
Порту и Лацио выше Атлетико - смешно) тоже самое БД выше Баварии. Даже с учетом результатов первого матча - это не так.
Вы не учитываете первые игры?
+3
0
+3
Ответ SoWeTo
Почему хейтеры Барселоны настолько необъективные? Ну окей, шансы Барселоны конечно ниже Сити, Реала и Интера, но все остальные команды? У этой Баварии что ли выше шансы? У Арсенала, который проиграл Порту и с 2011 года не выходил в 1/4 выше? С Атлетико равные шансы, с ПСЖ тоже. Не болею за Барсу, но надоел безосновательный хейт, везде пытаются задеть Барселону куда не посмотришь
Как Барса, которая сыграла вничью с Наполи, и не имеет преимущества для выхода в 1/4, может быть наравне с ПСЖ, который уже почти двумя ногами там? Тем более, что ПСЖ сильнее сейчас.
+2
0
+2
Ответ Glory Real Madrid
Как Арсенал оказался ниже Барселоны?🤔
Арсенал проиграл первую игру и имеет гораздо больше шансов не дойти даже до 1/4
+3
-1
+2
Ответ Кузя Гитарист
Барселона выше чем Лейпциг ???
Лейпциг вылетит от Реала, Барселона пройдет Наполи.
Все верно.
+3
-1
+2
Ответ Кузя Гитарист
Барселона выше чем Лейпциг ???
не начинай
+5
-4
+1
Ответ SoWeTo
Почему хейтеры Барселоны настолько необъективные? Ну окей, шансы Барселоны конечно ниже Сити, Реала и Интера, но все остальные команды? У этой Баварии что ли выше шансы? У Арсенала, который проиграл Порту и с 2011 года не выходил в 1/4 выше? С Атлетико равные шансы, с ПСЖ тоже. Не болею за Барсу, но надоел безосновательный хейт, везде пытаются задеть Барселону куда не посмотришь
Так Бавария ниже с Арсеналом, о чем вы?
+2
-1
+1
Ответ Человек из футбола
как-то обмельчала ЛЧ, за исключением МС, Реала и Интера ни одной монолитной команды
всегда же так было,: 3-4 команды фаворита
+1
0
+1
Ответ Lycerae
Как Барса, которая сыграла вничью с Наполи, и не имеет преимущества для выхода в 1/4, может быть наравне с ПСЖ, который уже почти двумя ногами там? Тем более, что ПСЖ сильнее сейчас.
Получается ПСЖ наравне с Реалом, а Интер наравне с Сити? Просто пытаюсь проследить логику футбольного болельщика.
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Ответ Topar Topovic
Может ли клуб ни разу за сезон не обыгравший Челси быть фаворитом в ЛЧ?
Ты про Балтику из Калининграда?
0
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0
Ответ Алксандр Гадюшкин
Бавария слабая что-ли? Идут в своём графике это Байер в супер форме, Арсенал топ 3 АПЛ, с чего барса с её составом и токсичностью вокруг выше их?
Бтв в Баварии, которая сливает уже которого по счету тренера, совсем не токсичная. Токсичная Барса потому что в el chiringuito так сказали.
+1
-1
0
Ответ Виталий Ан
Вы не учитываете первые игры?
Учитывал. Я же написал.
+1
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0
Ответ SoWeTo
Почему хейтеры Барселоны настолько необъективные? Ну окей, шансы Барселоны конечно ниже Сити, Реала и Интера, но все остальные команды? У этой Баварии что ли выше шансы? У Арсенала, который проиграл Порту и с 2011 года не выходил в 1/4 выше? С Атлетико равные шансы, с ПСЖ тоже. Не болею за Барсу, но надоел безосновательный хейт, везде пытаются задеть Барселону куда не посмотришь
Слишком адекватный комментарий про Барселону. Артёмка такое не прощает - будет пытаться скрутить рейтинг, чтоб его поменьше людей увидело)
+1
-1
0
Ответ Vakhore
Порту и Лацио выше Атлетико - смешно) тоже самое БД выше Баварии. Даже с учетом результатов первого матча - это не так.
если Атлетико проиграла первую игру и вряд ли выиграет вторую то как она может быть выше их?
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0
Ответ Vakhore
Учитывал. Я же написал.
Ну так они ведут в счете а у Атлетов игра с Интером с финалистом прошлого розыгрыша. С минус один. Что удивительного?
0
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0
Ответ Виталий Ан
Ну так они ведут в счете а у Атлетов игра с Интером с финалистом прошлого розыгрыша. С минус один. Что удивительного?
Лацио и Порту не выиграют ЛЧ даже если пройдут дальше.
У Атлетико хоть минимальный шанс есть на победу в турнире.
0
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Ответ Topar Topovic
Финал ЛЕ Челси 4-0Арсенал
И как это относится к новости?
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Ответ Фанат Доры Дуры
Барселона даже, если пройдет Наполи(как по мне, самая слабая команда в лч), то в 1/4 отлетит от любого клуба
Если пройдёт Наполи, то Барселона уже не самая слабая в плей-офф ЛЧ
+1
-1
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Ответ Cruel Snake
Почему? По делу же
Ну да, у Барсы, которая имеет хорошие шансы пройти дальше, должна быть ниже Лейпцига, который почти наверняка проиграет Реалу)
+2
-2
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Ответ Кузя Гитарист
Барселона выше чем Лейпциг ???
Согласен, странно. До 1/4 РБ явно дойдет.
+1
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По мне фаворит Реал. Я не болельщик Реала, но они ментально очень сильны.
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Откровенно говоря после Интера там в принципе пропасть учитывая первые игры.
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Барса выше Атлетико?)) Что вы курите.
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В 1/4 МанСити - Реал вангую, УЕФА надо мадридцев убирать любыми методами
+1
-1
0
Без легенды Эвребе туго бчк
+3
-3
0
Почему хейтеры Барселоны настолько необъективные? Ну окей, шансы Барселоны конечно ниже Сити, Реала и Интера, но все остальные команды? У этой Баварии что ли выше шансы? У Арсенала, который проиграл Порту и с 2011 года не выходил в 1/4 выше? С Атлетико равные шансы, с ПСЖ тоже. Не болею за Барсу, но надоел безосновательный хейт, везде пытаются задеть Барселону куда не посмотришь
+12
-12
0
Почему наложница на 6 месте когда ее хозяин на 8 🤔
+3
-3
0
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