«Ман Сити» – главный фаворит ЛЧ по версии Goal. «Реал» и «Интер» – в топ-3, «Барса» – 6-я, «Бавария» – 8-я

Портал Goal обновил рейтинг фаворитов Лиги чемпионов.

На этой и прошлой неделе прошли первые матчи 1/8 финала . После них рейтинг фаворитов выглядит следующим образом:

1. « »

2. «Реал»

3. « »

4. « »

5. « » Дортмунд

6. «Барселона»

7. «Арсенал»

8. «Бавария»

9. «Порту»

10. «Лацио»

11. «Атлетико»

12. «Наполи»

13. ПСВ

14. «Реал Сосьедад»

15. «РБ Лейпциг»

16. «Копенгаген».

Ответные матчи 1/8 финала пройдут 5, 6, 12 и 13 марта.