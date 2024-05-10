Чернов о Промесе: «Не хватает его как футболиста – всегда мог что-то выжать из полумомента»

Теги Спартак премьер-лига Россия Sports.ru Квинси Промес Никита Чернов Футбол

Никита Чернов высказался о Квинси Промесе.

– Скучаешь по Квинси?

– Скучаю, но не могу сказать, что мы были большими друзьями. Хорошо помню день, когда его не пропустили в Дубае. Я сам не видел, раньше проходил контроль, а когда зашел в самолет, все сразу поняли, что Квинси нет. Мне сказали: «Он попозже прилетит». А потом уже приземлились, почитали новости, поняли, что все сложнее. 

– Ты удивлен, что он попал в такую историю?

– Личную жизнь не хочу обсуждать. Скажу, что нам его не хватает как футболиста. Он всегда мог что-то выжать из полумомента, этого сейчас недостает.

– А как человека не хватает? Решение суда не влияет на отношение к нему?

– Не могу сказать, что меня беспокоит, какой он человек. К нам он всегда хорошо относился, душой компании был. Квинси же очень общительный, всегда подойдет то к одному, то к другому, пошутит, всегда можно было парой слов перекинуться, – сказал защитник «Спартака» в интервью Sports.

Как изменился «Спартак» при Слишковиче? Интервью Никиты Чернова

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10 комментариев
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Промес лидер команды, всегда выручал в трудные моменты. Его явно не хватает, с этим не поспоришь (
Не понятно, увидем ли его ещё.
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Ответ cnac001
Промес лидер команды, всегда выручал в трудные моменты. Его явно не хватает, с этим не поспоришь ( Не понятно, увидем ли его ещё.
С Квинси уже всё... Контракт кончается, вроде. Как игрока жалко, качественный легионер, один из лучших в стране и это потеря для «Спартака», безусловно. Ну, а «от тюрьмы и от сумы»... Печально это всё.
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Комментарий удален пользователем
Ответ Честный контроль
Комментарий удален пользователем
Кто там из подвала пищит?
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