Чернов о Промесе: «Не хватает его как футболиста – всегда мог что-то выжать из полумомента»

Никита Чернов высказался о Квинси Промесе.

– Скучаешь по ?

– Скучаю, но не могу сказать, что мы были большими друзьями. Хорошо помню день, когда его не пропустили в Дубае. Я сам не видел, раньше проходил контроль, а когда зашел в самолет, все сразу поняли, что Квинси нет. Мне сказали: «Он попозже прилетит». А потом уже приземлились, почитали новости, поняли, что все сложнее.

– Ты удивлен, что он попал в такую историю?

– Личную жизнь не хочу обсуждать. Скажу, что нам его не хватает как футболиста. Он всегда мог что-то выжать из полумомента, этого сейчас недостает.

– А как человека не хватает? Решение суда не влияет на отношение к нему?

– Не могу сказать, что меня беспокоит, какой он человек. К нам он всегда хорошо относился, душой компании был. Квинси же очень общительный, всегда подойдет то к одному, то к другому, пошутит, всегда можно было парой слов перекинуться, – сказал защитник «Спартака» в интервью .

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