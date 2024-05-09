Боули о «Челси»: «В последних 2,5 матчах был просто прекрасный футбол. То, над чем мы работали, складывается в единое целое. Даже комментарии изменились, не видел, чтобы что-то менялось так быстро»

Тодд Боули высказался о переменах в игре «Челси».

«Синие» выиграли два матча подряд – с «Тоттенхэмом» (2:0) и «Вест Хэмом» (5:0) в .

«Последние два с половиной матча – с «Тоттенхэмом», «Вест Хэмом» и во втором тайме с «Астон Виллой» (2:2) – мы видели просто прекрасный футбол.

Он был динамичным, именно таким, каким мы его выстраивали, розыгрыш от своих ворот, выход в атаку, все было очень организованно, а количество ударов по воротам было огромным. В этих двух с половиной матчах можно было действительно увидеть, как то, над чем мы работали, складывается в единое целое.

Даже комментарии изменились за последние два с половиной матча. Я никогда не видел, чтобы что-то менялось так быстро», – сказал владелец « ».

Команда Маурисио Почеттино занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ с 54 очками.