Почеттино о 5:0 с «Вест Хэмом»: «Блестящая, потрясающая игра «Челси»!»
Маурисио Почеттино высказался о победе «Челси» над «Вест Хэмом» (5:0).
О матче
«Я так рад за игроков и персонал. Через несколько дней после победы над «Тоттенхэмом» сделать это снова – это очень хорошо.
Блестящая, потрясающая игра! У нас талантливые игроки, которые создают моменты и забивают голы.
Я до самого конца не расслаблялся – хотелось сохранить ворота в неприкосновенности. «Вест Хэм» – мощная команда в плане стандартных положений, и нам нужна была удача, чтобы не пропустить. Было важно не просто победить, но и сыграть на ноль».
О борьбе за место в еврокубках
«Нам нужно сохранить этот импульс и веру. Завтра мы отдохнем, а во вторник будем готовиться к «Ноттингем Форест».
Идем шаг за шагом, но самое главное – менталитет», – сказал в эфире Sky Sports главный тренер «Челси» Почеттино после матча 36-го тура АПЛ.
У Вэст Хэма были две штанги.
Порадовало то что после каждым забитым мясом Челси не останавливался и продолжал идти вперед.
Blue is the color 💙