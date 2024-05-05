Почеттино о 5:0 с «Вест Хэмом»: «Блестящая, потрясающая игра «Челси»!»

Маурисио Почеттино высказался о победе «Челси» над «Вест Хэмом» (5:0).

О матче

«Я так рад за игроков и персонал. Через несколько дней после победы над «Тоттенхэмом» сделать это снова – это очень хорошо.

Блестящая, потрясающая игра! У нас талантливые игроки, которые создают моменты и забивают голы.

Я до самого конца не расслаблялся – хотелось сохранить ворота в неприкосновенности. « » – мощная команда в плане стандартных положений, и нам нужна была удача, чтобы не пропустить. Было важно не просто победить, но и сыграть на ноль».

О борьбе за место в еврокубках

«Нам нужно сохранить этот импульс и веру. Завтра мы отдохнем, а во вторник будем готовиться к «Ноттингем Форест».

Идем шаг за шагом, но самое главное – менталитет», – сказал в эфире Sky Sports главный тренер « » после матча 36-го тура .