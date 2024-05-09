Миранчук – в запасе на ответный полуфинал ЛЕ с «Марселем». В первой игре Алексей вышел на 84-й минуте
«Аталанта» и «Марсель» опубликовали составы на матч 1/2 финала Лиги Европы.
Алексей Миранчук остался в списке запасных итальянского клуба. В первой полуфинальной игре (1:1) полузащитник вышел на поле на 84-й минуте, заменив Шарля де Кетеларе.
На сегодняшний матч главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини выбрал следующих игроков:
– вратарь: Хуан Муссо;
– защита: Берат Джимшити, Мартен де Рон, Исак Хин;
– полузащита: Давиде Дзаппакоста, Маттео Руджери, Эдерсон, Тен Копмейнерс;
– нападение: Адемола Лукман, Джанлука Скамакка, Шарль де Кетеларе.
Жан-Луи Гассе выпустит с первой минуты таких игроков:
– вратарь: Пау Лопес;
– защита: Леонардо Балерди, Самуэль Жиго, Шансель Мбемба;
– полузащита: Кантен Мерлен, Жонатан Клосс, Жордан Верету, Жоффре Кондогбиа, Амин Харит;
– нападение: Пьер-Эмерик Обамеянг, Илиман Ндиай.
Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.