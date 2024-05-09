Миранчук – в запасе на ответный полуфинал ЛЕ с «Марселем». В первой игре Алексей вышел на 84-й минуте

«Аталанта» и «Марсель» опубликовали составы на матч 1/2 финала Лиги Европы.

остался в списке запасных итальянского клуба. В первой полуфинальной игре (1:1) полузащитник вышел на поле на 84-й минуте, заменив .

На сегодняшний матч главный тренер «Аталанты» выбрал следующих игроков:

– вратарь: ;

– защита: Берат Джимшити, , Исак Хин;

– полузащита: , Маттео Руджери, Эдерсон, Тен Копмейнерс;

– нападение: Адемола Лукман, Джанлука Скамакка, Шарль де Кетеларе.

Жан-Луи Гассе выпустит с первой минуты таких игроков:

– вратарь: Пау Лопес;

– защита: Леонардо Балерди, Самуэль Жиго, Шансель Мбемба;

– полузащита: Кантен Мерлен, Жонатан Клосс, Жордан Верету, Жоффре Кондогбиа, Амин Харит;

– нападение: Пьер-Эмерик Обамеянг, Илиман Ндиай.

Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.