Миранчук – в запасе на ответный полуфинал ЛЕ с «Марселем». В первой игре Алексей вышел на 84-й минуте

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«Аталанта» и «Марсель» опубликовали составы на матч 1/2 финала Лиги Европы.

Алексей Миранчук остался в списке запасных итальянского клуба. В первой полуфинальной игре (1:1) полузащитник вышел на поле на 84-й минуте, заменив Шарля де Кетеларе.

На сегодняшний матч главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини выбрал следующих игроков:

вратарь: Хуан Муссо;

защита: Берат Джимшити, Мартен де Рон, Исак Хин;

полузащита: Давиде Дзаппакоста, Маттео Руджери, Эдерсон, Тен Копмейнерс;

нападение: Адемола Лукман, Джанлука Скамакка, Шарль де Кетеларе.

Жан-Луи Гассе выпустит с первой минуты таких игроков:

вратарь: Пау Лопес;

защита: Леонардо Балерди, Самуэль Жиго, Шансель Мбемба;

полузащита: Кантен Мерлен, Жонатан Клосс, Жордан Верету, Жоффре Кондогбиа, Амин Харит;

нападение: Пьер-Эмерик Обамеянг, Илиман Ндиай.

Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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4 комментария
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Судя по потому, как Алексей отыграл тайм в последнем матча чемпионата, сегодня у него будет игровых минут еще меньше. Это было просто дно.
+6
0
+6
Зато "Аталанта" Миранчука! Главный по скамейке. Только портки на лавочке протирает.
+3
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Удачи Аталанте
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