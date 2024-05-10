«Сочи» уже не спасется, а второй команды, заслуживающей вылета, нет». Булатов об РПЛ

Теги премьер-лига Россия Балтика Виктор Булатов Факел Пари НН Сочи Футбол

Виктор Булатов высказался о борьбе за выживание в Мир РПЛ.

«Сочи» уже не спасется — слишком большое отставание. Хотя весной они очень прилично смотрятся: новых футболистов взяли, тренера, игра есть. Но многое было потеряно осенью, и чуда не произошло — они закономерно вылетают.

Явной второй команды, которая заслуживает вылета, нет. Все хорошо выглядят — «Балтика» весной достойно играет, несмотря на достаточно скромный состав. «Факел» тоже прыгает выше головы и выжимает максимум. У «Пари НН» была неприятная серия, но и они сейчас на максимуме», — сказал экс-игрок «Спартака».

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4 комментария
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Чай жи, не?
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Ахмат же есть
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В смысле нет 2-й команды? Факел туда же, этот позор российского футбола и беспредела заряженных судей.
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