Хаби Алонсо: «Понравилась реакция «Байера» в матче с «Ромой». Интересно бросить вызов «Аталанте» в финале ЛЕ»

Хаби Алонсо высказался после выхода в финал Лиги Европы.

Первый матч 1/2 финала с «Ромой» закончился в пользу « » со счетом 2:0. Во втором немцы уступали 0:2, но смогли довести игру до ничьей, забив на 97-й минуте.

– Вы представляли, что будет так сложно?

– Я представлял себе это, в Риме уже было сложно. Проигрывая в два мяча, мы не должны забывать о том, что создали, и мне понравилась реакция.

В прошлом году мы были близки к финалу, а в этом смогли выйти туда. В финале нас опять ждут итальянцы.

– «Аталанта» больше похожа на вас?

– «Рома» тоже была очень хороша в попытках атаковать нас. « » уже много лет работает с Гасперини, и это хорошо обученная команда: будет интересно бросить им вызов, – сказал тренер «Байера».