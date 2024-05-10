Хаби Алонсо: «Понравилась реакция «Байера» в матче с «Ромой». Интересно бросить вызов «Аталанте» в финале ЛЕ»

Теги Байер Рома Аталанта Хаби Алонсо бундеслига Германия серия А Италия Лига Европы УЕФА Джан Пьеро Гасперини Футбол

Хаби Алонсо высказался после выхода в финал Лиги Европы.

Первый матч 1/2 финала с «Ромой» закончился в пользу «Байера» со счетом 2:0. Во втором немцы уступали 0:2, но смогли довести игру до ничьей, забив на 97-й минуте.

– Вы представляли, что будет так сложно?

– Я представлял себе это, в Риме уже было сложно. Проигрывая в два мяча, мы не должны забывать о том, что создали, и мне понравилась реакция.

В прошлом году мы были близки к финалу, а в этом смогли выйти туда. В финале нас опять ждут итальянцы.

– «Аталанта» больше похожа на вас?

– «Рома» тоже была очень хороша в попытках атаковать нас. «Аталанта» уже много лет работает с Гасперини, и это хорошо обученная команда: будет интересно бросить им вызов, – сказал тренер «Байера».

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3 комментария
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"Интересно бросить вызов Аталанте Миранчука"
чуть поправил вас)
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Сидим сегодня вечером в букмекерской конторе и смотрим матчи, и когда на 97 минуте Байер сравнял счёт так радовался, кричал даже 👏 хотя клянусь ставил на тот меньше 3, там у меня расход выходил и возврат моих тысяча рублей, но то что Байер сохранил цепочку из матчей без проигрыша больше меня обрадовало. К моим любимым командам с детства цска и челси по-моему добавляется ещё Байер )
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Алонсо как ты это делаешь???
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