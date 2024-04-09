Стадион «Бомбонера» в Аргентине – лучший в мире по версии FourFourTwo. «Маракана» – 2-й, «Камп Ноу» – 7-й, «Лужники» – 58-й

«Лужники» вошли в список 100 лучших стадионов мира по версии FourFourTwo.

Московский стадион занял 58-е место в рейтинге британского журнала.

Топ-15 выглядит следующим образом:

1. «Бомбонера» или «Эстадио Альберто Хакинто Армандо» (Буэнос-Айрес, Аргентина)

2. « » (Рио-де-Жанейро, Бразилия)

3. « » ( , Германия)

4. « » (Глазго, Великобритания)

5. «Монументаль Антонио Веспусио Либерти» (Буэнос-Айрес, Аргентина)

6. « » (Мехико, Мексика)

7. «Камп Ноу» (Барселона, Испания)

8. «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» (Лондон, Англия)

9. «Уэмбли» (Лондон, Англия)

10. «Сан-Сиро» (Милан, Италия)

11. «Йохан Кройфф Арена (Амстердам, Нидерланды)

12. «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

13. «Метрополитано» (Мадрид, Испания)

14. «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия)

15. «Велодром» (Марсель, Франция).