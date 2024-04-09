Стадион «Бомбонера» в Аргентине – лучший в мире по версии FourFourTwo. «Маракана» – 2-й, «Камп Ноу» – 7-й, «Лужники» – 58-й
«Лужники» вошли в список 100 лучших стадионов мира по версии FourFourTwo.
Московский стадион занял 58-е место в рейтинге британского журнала.
Топ-15 выглядит следующим образом:
1. «Бомбонера» или «Эстадио Альберто Хакинто Армандо» (Буэнос-Айрес, Аргентина)
2. «Маракана» (Рио-де-Жанейро, Бразилия)
3. «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия)
4. «Айброкс» (Глазго, Великобритания)
5. «Монументаль Антонио Веспусио Либерти» (Буэнос-Айрес, Аргентина)
6. «Ацтека» (Мехико, Мексика)
7. «Камп Ноу» (Барселона, Испания)
8. «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» (Лондон, Англия)
9. «Уэмбли» (Лондон, Англия)
10. «Сан-Сиро» (Милан, Италия)
11. «Йохан Кройфф Арена (Амстердам, Нидерланды)
12. «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)
13. «Метрополитано» (Мадрид, Испания)
14. «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия)
15. «Велодром» (Марсель, Франция).
Единственное, в чем он может быть лучшим - так это в атмосфере, но тоже дискуссионный вопрос..
Ультрасовременный Бернабеу, после топовой реконструкции, 12й, зато старье с убитой инфраструктурой в 10ке))
Ладно ещё гиганты типа Мараканы или четкие по атмосфере типа Сигнал Идуна, но ряд стадионов в топе вообще непонятен
Конторка делает липовый рейтинги для активных обсуждений их нелепости
📍Буэнос-Айрес, Аргентина
🏠 1940 год
🏟 54 000
Это архитектурное чудо, футбольное паломничество, которое каждый болельщик должен совершить хотя бы раз в жизни. И произошло это благодаря нехватке места. Земля, на которой клуб располагал небольшой деревянный стадион, расположенный посреди оживленного района Ла-Бока,
был недостаточно большим, чтобы построить огромный бетонный стадион для самого пользующегося поддержкой аргентинского клуба «Бока Хуниорс».
Но вместо того, чтобы искать что-то еще и сталкиваться с потрясениями, связанными с покиданием своего духовного дома, клуб нашел решение построить стадион подходящего размера на существующей земле. Их амбициозный план, задуманный в 1934 году,
состоял из трех ярусов и, при повышенном пространстве, высокой вертикальной трибуны, состоящей из зон для сидения, расположенных друг на друге.
Результатом стал необычный стадион D-образной формы с прекрасной акустикой, страстный котел, получивший прозвище «Ла Бомбонера» (или «Шоколадная коробка»). Стадион – храм мирового футбола,
по словам, по общему признанию, редко преуменьшаемого Диего Марадоны, который играл здесь в 1981 году, затем в период с 1995 по 1997 год, а затем выбрал стадион для своего показательного матча, где он играл вместе с Христо Стоичковым, Чиро Феррарой, Давором Шукером и другими.
Просто наблюдаю за толпой Бока, el Jugador Numero 12 (12-й игрок),
может стоить вступительного взноса, даже в самой скучной ничьей со счетом 0:0. Среди кипящей массы поющих и прыгающих фанатов на лавинных барьерах стоят барра бравас, аргентинские ультрас, которые управляют прибыльной боковой линией, взимая с европейских туристов «адреналиновый тур», который позволяет им на один день стать ультрас Бока.
Популярная аргентинская поговорка гласит: La Bombonera no Tiembla, поздно: Бомбонера не дрожит, она бьется. Это живой, дышащий стадион. Совокупный эффект пения, аплодисментов и (особенно) прыжков фанатов заставляет землю вибрировать, как небольшое землетрясение.
Логики нет
С одной стороны — «Бомбонера», которая вообще не про комфорт, дизайн и современность, а про культовость и атмосферу.
С другой — совсем рядом стадион «Тоттенхэма», который как раз полная противоположность.
Вот в такое я поверю. Потому что Бомбонера - реально легендарная арена, которая на раз врезается в память. Как и Маракана и т.д.