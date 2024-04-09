Стадион «Бомбонера» в Аргентине – лучший в мире по версии FourFourTwo. «Маракана» – 2-й, «Камп Ноу» – 7-й, «Лужники» – 58-й

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«Лужники» вошли в список 100 лучших стадионов мира по версии FourFourTwo.

Московский стадион занял 58-е место в рейтинге британского журнала.

Топ-15 выглядит следующим образом:

1. «Бомбонера» или «Эстадио Альберто Хакинто Армандо» (Буэнос-Айрес, Аргентина)

2. «Маракана» (Рио-де-Жанейро, Бразилия)

3. «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия)

4. «Айброкс» (Глазго, Великобритания)

5. «Монументаль Антонио Веспусио Либерти» (Буэнос-Айрес, Аргентина)

6. «Ацтека» (Мехико, Мексика)

7. «Камп Ноу» (Барселона, Испания)

8. «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» (Лондон, Англия)

9. «Уэмбли» (Лондон, Англия)

10. «Сан-Сиро» (Милан, Италия)

11. «Йохан Кройфф Арена (Амстердам, Нидерланды)

12. «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

13. «Метрополитано» (Мадрид, Испания)

14. «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия)

15. «Велодром» (Марсель, Франция).

66 комментариев
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Его реконструировали последний раз в 1996м.. ФоФоТу в своем стиле.
Единственное, в чем он может быть лучшим - так это в атмосфере, но тоже дискуссионный вопрос..
+66
-4
+62
Бомбонера, это та у которой вместо одной из трибун общага пристроена?
+39
-3
+36
Как всегда очередные необъяснимый рейтинг от 442 с непонятными критериями

Ультрасовременный Бернабеу, после топовой реконструкции, 12й, зато старье с убитой инфраструктурой в 10ке))
Ладно ещё гиганты типа Мараканы или четкие по атмосфере типа Сигнал Идуна, но ряд стадионов в топе вообще непонятен

Конторка делает липовый рейтинги для активных обсуждений их нелепости
+32
-5
+27
Ответ 0mertas626
Его реконструировали последний раз в 1996м.. ФоФоТу в своем стиле. Единственное, в чем он может быть лучшим - так это в атмосфере, но тоже дискуссионный вопрос..
Полностью согласен. Не понимаю из чего рейтинг складывается. По сути информация без пояснений.
+17
-4
+13
Журнал слелал такой выбор, чтобы спровоцировать бомбонеру среди читателей после прочтения ими этого рейтинга
+13
-1
+12
Ответ Дядя ТУРА
Полностью согласен. Не понимаю из чего рейтинг складывается. По сути информация без пояснений.
Да у них все рейтинги "от балды".Сан Сиро скоро рухнет,а Камп Ноу уже нет.И что они оценивают?)
+11
-3
+8
Ответ 0mertas626
Его реконструировали последний раз в 1996м.. ФоФоТу в своем стиле. Единственное, в чем он может быть лучшим - так это в атмосфере, но тоже дискуссионный вопрос..
Возможно, авторы стали жертвами казуса, описанного в меме «восьмидесятые были не 20 лет назад». Мем смешной, ситуация страшная
+6
0
+6
Напоминает работу арбитра оглашающего решение вар.
+4
0
+4
По какому принципу интересно выбрали южно Американских стадионов лучшими? Если «атмосфера» то Европейские стадионы лучше, я так думаю, в той же Италии и в Германии бывают отличные перформансы. Про инфраструктуру я вообще молчу, небо и земля разница между континентами. Только страстнее наверное там болеют, но как мы видим это чревата последствиями…
+6
-2
+4
Удивительно, что вообще в рейтинг британского журнала попал наш стадион. Представляю как англосаксы морщили рожи когда впихивали туда Лужу.
+5
-2
+3
Такое ощущение, что просто пальцем в глобус тыкали
+4
-2
+2
Бомбонера лютая, там поют нон стоп. Монументаль тоже неплох. Вообще аргентинцы лучшие болельщики в мире.
+3
-1
+2
Версии FourFourTwo удручают.
+2
0
+2
«Бернабеу» после реконструкции 12й😂😂😂
+3
-1
+2
Ответ Дядя ТУРА
Полностью согласен. Не понимаю из чего рейтинг складывается. По сути информация без пояснений.
согласен, по ссылке есть очень интересные пояснения. но тут никогда их не публикуют.

📍Буэнос-Айрес, Аргентина
🏠 1940 год
🏟 54 000

Это архитектурное чудо, футбольное паломничество, которое каждый болельщик должен совершить хотя бы раз в жизни. И произошло это благодаря нехватке места. Земля, на которой клуб располагал небольшой деревянный стадион, расположенный посреди оживленного района Ла-Бока,
был недостаточно большим, чтобы построить огромный бетонный стадион для самого пользующегося поддержкой аргентинского клуба «Бока Хуниорс».

Но вместо того, чтобы искать что-то еще и сталкиваться с потрясениями, связанными с покиданием своего духовного дома, клуб нашел решение построить стадион подходящего размера на существующей земле. Их амбициозный план, задуманный в 1934 году,
состоял из трех ярусов и, при повышенном пространстве, высокой вертикальной трибуны, состоящей из зон для сидения, расположенных друг на друге.

Результатом стал необычный стадион D-образной формы с прекрасной акустикой, страстный котел, получивший прозвище «Ла Бомбонера» (или «Шоколадная коробка»). Стадион – храм мирового футбола,
по словам, по общему признанию, редко преуменьшаемого Диего Марадоны, который играл здесь в 1981 году, затем в период с 1995 по 1997 год, а затем выбрал стадион для своего показательного матча, где он играл вместе с Христо Стоичковым, Чиро Феррарой, Давором Шукером и другими.

Просто наблюдаю за толпой Бока, el Jugador Numero 12 (12-й игрок),
может стоить вступительного взноса, даже в самой скучной ничьей со счетом 0:0. Среди кипящей массы поющих и прыгающих фанатов на лавинных барьерах стоят барра бравас, аргентинские ультрас, которые управляют прибыльной боковой линией, взимая с европейских туристов «адреналиновый тур», который позволяет им на один день стать ультрас Бока.
Популярная аргентинская поговорка гласит: La Bombonera no Tiembla, поздно: Бомбонера не дрожит, она бьется. Это живой, дышащий стадион. Совокупный эффект пения, аплодисментов и (особенно) прыжков фанатов заставляет землю вибрировать, как небольшое землетрясение.
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Тут даже комментарии излишне, бред.
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Ответ King_X
Как всегда очередные необъяснимый рейтинг от 442 с непонятными критериями Ультрасовременный Бернабеу, после топовой реконструкции, 12й, зато старье с убитой инфраструктурой в 10ке)) Ладно ещё гиганты типа Мараканы или четкие по атмосфере типа Сигнал Идуна, но ряд стадионов в топе вообще непонятен Конторка делает липовый рейтинги для активных обсуждений их нелепости
Во-во. Критерии оценки неясны совершенно. Если атмосфера - Вестфаленштадион, имхо, первый без вариантов. Если современность/технологичность - Тоттенхэм или Бернабеу. Если вместимость - Камп Ноу, Ацтека. Если всё вместе - тогда непонятно, что в топе забыла Бомбонера о_О
+3
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А в октябре прошлого года «Сантьяго Бернабеу» был лучшим. по версии все того же "фуфуту".
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Где чудо арена из Екатеринбурга?😏
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Интересно чем условный Камп Ноу может быть лучше Сантьяго Бернабеу? Вместительнее? Да! Но на этом всё! Больше никакого превосходства. Кто там был, не даст соврать. Он и старому Бернабеу уступал, а новому то и подавно будет (новый я еще не видел)
+3
-2
+1
Намешали в кучу. Этот самый современный, а вот на этом атмосфера, на этом такие дерби ( и только).
Логики нет
+1
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+1
Бгг , Велодром))) Вы его вживую видели? Это кошмар, Черкизово комфортнее намного))
+2
-1
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Волгоградская Бомбонера?
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Ответ Jazzzz
Намешали все в одну кучу. Если по атмосфере - одно. (Где тогда Црвена Звезда и Партизан?). Если по уровню новизны и комфортности - другое. (Явно не Бомбонера на первом месте. Стадион «Балтики» и тот современнее) Стадион Тоттенхема в этом списке на 8 месте это лютый угар😂
Дааа, этот стадион должен быть на Первом месте.
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Ответ Psicho
Реально сарай огромный
Посмотрел я на Бомбонера. Этот список какой то зашквар.
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Ответ Farrux Egamnazarov
Ацтека меныше чем Уэмбли
Ну, можно и Уэмбли в ту же категорию добавить. Я ведь не ставил цели перечислять все стадионы, подходящие под отдельный критерий, просто назвал один-два для каждого.
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Ответ xDe xDe
Во-во. Критерии оценки неясны совершенно. Если атмосфера - Вестфаленштадион, имхо, первый без вариантов. Если современность/технологичность - Тоттенхэм или Бернабеу. Если вместимость - Камп Ноу, Ацтека. Если всё вместе - тогда непонятно, что в топе забыла Бомбонера о_О
Ацтека меныше чем Уэмбли
0
0
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Критерии абсолютно непонятны.

С одной стороны — «Бомбонера», которая вообще не про комфорт, дизайн и современность, а про культовость и атмосферу.

С другой — совсем рядом стадион «Тоттенхэма», который как раз полная противоположность.
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Ответ Голубая Эскадра
По какому принципу интересно выбрали южно Американских стадионов лучшими? Если «атмосфера» то Европейские стадионы лучше, я так думаю, в той же Италии и в Германии бывают отличные перформансы. Про инфраструктуру я вообще молчу, небо и земля разница между континентами. Только страстнее наверное там болеют, но как мы видим это чревата последствиями…
Я думаю, рейтинг модет быть понятней, если вопрос там звучал как нибудь так: " Какой стадион, на ваш взляд, самый запоминающийся?"

Вот в такое я поверю. Потому что Бомбонера - реально легендарная арена, которая на раз врезается в память. Как и Маракана и т.д.
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Ответ НатуральныйГаз
Бомбонера, это та у которой вместо одной из трибун общага пристроена?
да именно он
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