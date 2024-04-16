Нуньес реализует 19,4% голевых моментов – меньше всех в топ-лигах. Левандовски, Холанд и Винисиус тоже в десятке худших
Дарвин Нуньес хуже всех в топ-лигах реализует голевые моменты.
Нападающий «Ливерпуля» в текущем сезоне использовал лишь 6 явных возможностей поразить ворота соперника из 31. Таким образом, уругваец конвертировал в голы 19,4% шансов.
В десятку худших в топ-чемпионатах входят:
1. Дарвин Нуньес («Ливерпуль») – 19,4% (6 моментов из 31).
2. Душан Влахович («Ювентус») – 21,7% (5 из 23).
3. Акор Адамс («Монпелье») – 26,1% (6 из 23).
4. Николас Джексон* («Челси») – 29,2% (7 из 24).
5. Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель») – 32,1% (9 из 28).
6–7. Роберт Левандовски («Барселона») – 33,3% (9 из 27).
6–7. Саму Омородион («Алавес») – 33,3% (8 из 24).
8. Альваро Мората («Атлетико») – 34,4% (11 из 32).
9. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 34,8% (16 из 46).
10. Винисиус Жуниор («Реал») – 36,4% (8 из 22).
* – статистика опубликована до игры «Челси» с «Эвертоном»
Об этом не говорят, потому что Сити побеждает
Каноничный пример из футбола: МЮ Моуриньо 17/18 был отвратителен на поле, допускал очень много моментов, Де Хеа на поток выдавал великие матчи. В таблице МЮ был вторым, но ни одна таблица по продвинутой статистике не ставила тот МЮ на второе место. И какая таблица здесь больше отражает реальность ? Это показал следующий сезон, когда без качественного усиления по МЮ так ударила регрессия к среднему, что Жозе выперли к зиме.
Никчемной статистики нет, есть неправильная интерпретация.
В этом сезоне в АПЛ на данный момент из 20 команд по xPTS (все из одной схемы) лишь 4 находятся там же, где по реальным очкам - первые 3 и последний Шеффилд. В прошлом сезоне 4 команды. 4 сезона - 20% попадания.
По xG в этом сезоне относительно места в таблице (соотношение xG и фактических голов) на своем месте 1 команда из 20 - Ньюкасл. Одна из двадцати. 5%.