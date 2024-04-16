Нуньес реализует 19,4% голевых моментов – меньше всех в топ-лигах. Левандовски, Холанд и Винисиус тоже в десятке худших

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Дарвин Нуньес хуже всех в топ-лигах реализует голевые моменты.

Нападающий «Ливерпуля» в текущем сезоне использовал лишь 6 явных возможностей поразить ворота соперника из 31. Таким образом, уругваец конвертировал в голы 19,4% шансов.

В десятку худших в топ-чемпионатах входят:

1. Дарвин Нуньес («Ливерпуль») – 19,4% (6 моментов из 31).

2. Душан ВлаховичЮвентус») – 21,7% (5 из 23).

3. Акор АдамсМонпелье») – 26,1% (6 из 23).

4. Николас Джексон* («Челси») – 29,2% (7 из 24).

5. Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель») – 32,1% (9 из 28).

6–7. Роберт ЛевандовскиБарселона») – 33,3% (9 из 27).

6–7. Саму Омородион («Алавес») – 33,3% (8 из 24).

8. Альваро Мората («Атлетико») – 34,4% (11 из 32).

9. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 34,8% (16 из 46).

10. Винисиус Жуниор («Реал») – 36,4% (8 из 22).

* – статистика опубликована до игры «Челси» с «Эвертоном»

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25 комментариев
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В отрыве от всей остальной статистики это говорит лишь о том, что у этих форвардов хорошие полузащитники-партнеры, способные много создавать
+13
-3
+10
Да, Нуньес выходит 1 на 1 с вратарём и тупо в него всегда бьёт) не знаю как он так делает, но у него получается.
+13
-4
+9
Ответ поколение пепси
как раз из за нескольких нереализованных голов от нуньеса ливерпуль недобрал очков 6, хотя нуньес и победных забил достаточно. но всё же моментов ему пачками создают, неоднозначный чел, ни рыба ни мясо
Его "перфомансы" с Сити, Мю и Пэлас-это что-то.
+7
-2
+5
как раз из за нескольких нереализованных голов от нуньеса ливерпуль недобрал очков 6, хотя нуньес и победных забил достаточно. но всё же моментов ему пачками создают, неоднозначный чел, ни рыба ни мясо
+7
-4
+3
Ответ Andrei Shprenhel
В отрыве от всей остальной статистики это говорит лишь о том, что у этих форвардов хорошие полузащитники-партнеры, способные много создавать
вообще то так и есть ливерпуль больше всех в апл создал моментов, вот недавно видел стату, не помню сколько но точно ливерпуль больше всех
+5
-2
+3
Перехваленный холанд, я серьёзно. просто добивальщик.
+4
-1
+3
Ответ Полный адекват
У Холанда 46 явных моментов, из них он 30 запорол, это больше, чем всех явных моментов у других футболистов. Об этом не говорят, потому что Сити побеждает
Об этом не говорят, потому что забивать каждый третий момент довольно неплохо. Нуньеса по большей части хвалят, но он забивает 1 из 5.
+2
0
+2
Честно говоря, странно, что он попал в этот список..
+4
-2
+2
У Холанда 46 явных моментов, из них он 30 запорол, это больше, чем всех явных моментов у других футболистов.

Об этом не говорят, потому что Сити побеждает
+4
-2
+2
Энди Кэрролл 2.0. Это было видно в первый же сезон. Ливерпуль купил за 75+25млн игрока с нулевым футбольным интеллектом и отсутствующим потенциалом развития. Он умеет только быстро бегать .
+3
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18 + 14 в сезоне, не хило для дерева
+3
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Чего винисиус забыл среди форвардов?
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Ответ Trey4rch
Чего винисиус забыл среди форвардов?
белую краску.
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Ответ arspurs9
Статистика, которая практически всегда расходится с реальностью - бесполезная и никчемная. В этом сезоне в АПЛ на данный момент из 20 команд по xPTS (все из одной схемы) лишь 4 находятся там же, где по реальным очкам - первые 3 и последний Шеффилд. В прошлом сезоне 4 команды. 4 сезона - 20% попадания. По xG в этом сезоне относительно места в таблице (соотношение xG и фактических голов) на своем месте 1 команда из 20 - Ньюкасл. Одна из двадцати. 5%.
Бесполезной и никчемной её делает вот такая никчемная интерпретация. Всё равно что брать условный ВВП стран, сравнивать Китай с Люксембургом и удивляться, почему это средний китаец нищий, а люксембуржец богач, ведь ВВП Китай в сто крат больше.

Каноничный пример из футбола: МЮ Моуриньо 17/18 был отвратителен на поле, допускал очень много моментов, Де Хеа на поток выдавал великие матчи. В таблице МЮ был вторым, но ни одна таблица по продвинутой статистике не ставила тот МЮ на второе место. И какая таблица здесь больше отражает реальность ? Это показал следующий сезон, когда без качественного усиления по МЮ так ударила регрессия к среднему, что Жозе выперли к зиме.
Никчемной статистики нет, есть неправильная интерпретация.
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Ответ Арман Мартиросян
xG не идеальный, но точно не бесполезный и никчемный.
Статистика, которая практически всегда расходится с реальностью - бесполезная и никчемная.
В этом сезоне в АПЛ на данный момент из 20 команд по xPTS (все из одной схемы) лишь 4 находятся там же, где по реальным очкам - первые 3 и последний Шеффилд. В прошлом сезоне 4 команды. 4 сезона - 20% попадания.

По xG в этом сезоне относительно места в таблице (соотношение xG и фактических голов) на своем месте 1 команда из 20 - Ньюкасл. Одна из двадцати. 5%.
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Ответ arspurs9
Если здесь речь про бесполезный и никчемный xG, то да. Палмер, Сон, Фоден (в АПЛ).
xG не идеальный, но точно не бесполезный и никчемный.
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Ливерпуль, два последних матча, 2 поражения.
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Она и должна расходится с реальностью, ибо есть человеческий фактор. И эта статистика как раз показывает насколько этот фактор влияет на команду в разных аспектах игры.
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Вся атака Ливерпуля Ливерпуля это ужас. Интересно, есть ли в мире топ клуб, который хуже по реализации? Хотелось бы подробный разбор этой темы.
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Да, но сколько он создает моментов! Сравниват. в этом показателе с большинством этих игроков смешно. У него на одного Салаха сколько голевых... А сколько упущенных моментов после пасов Дарвина..
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