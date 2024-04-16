Нуньес реализует 19,4% голевых моментов – меньше всех в топ-лигах. Левандовски, Холанд и Винисиус тоже в десятке худших

Дарвин Нуньес хуже всех в топ-лигах реализует голевые моменты.

Нападающий « » в текущем сезоне использовал лишь 6 явных возможностей поразить ворота соперника из 31. Таким образом, уругваец конвертировал в голы 19,4% шансов.

В десятку худших в топ-чемпионатах входят:

1. («Ливерпуль») – 19,4% (6 моментов из 31).

2. (« ») – 21,7% (5 из 23).

3. (« ») – 26,1% (6 из 23).

4. * («Челси») – 29,2% (7 из 24).

5. Пьер-Эмерик Обамеянг (« ») – 32,1% (9 из 28).

6–7. (« ») – 33,3% (9 из 27).

6–7. Саму Омородион («Алавес») – 33,3% (8 из 24).

8. Альваро Мората («Атлетико») – 34,4% (11 из 32).

9. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 34,8% (16 из 46).

10. Винисиус Жуниор («Реал») – 36,4% (8 из 22).

* – статистика опубликована до игры «Челси» с «Эвертоном»