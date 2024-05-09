«Винисиус купается в слезах антимадридистов». Модрич лайкнул пост с бразильцем, бегущим в воде

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лука Модрич Винисиус Жуниор ахахаха Футбол

Лука Модрич лайкнул пост, высмеивающий хейтеров «Реала».

38-летний полузащитник лайкнул пост фан-аккаунта «Реала» с текстом: «Винисиус купается в слезах антимадридизма».

Такими словами подписали видео, на котором бразилец бежит в специальной камере, до пояса наполненной водой.

Напомним, ранее «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв «Баварию» по сумме двух встреч (2:2, 2:1).

Скриншот: twitter.com/lukamodric10

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33 комментария
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Мадриду можно не выходить на поле до 85 минуты, всё равно результат сделают за 10 минут с учётом добавленного)))
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Винисиус поджигает пердаки, особенно сине-гранатовым.
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Сначала пугали Араухо, потом Уолкером. А Вини теперь даже сдвоенные фланги не пугают. ДЛ и Киммих просили Сане о помощи
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Ответ Роман
Винисиус поджигает пердаки, особенно сине-гранатовым.
Говорят что им до сих пор снится тот самый хет-трик в СК))
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Ответ Scorpio
Комментарий удален модератором
Какие пол литра? Вся ванная им наполнена)
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Я очень надеюсь что Мбабло не будет в Реале)
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когда бавария забила, поставил косарь на реал. это была самая очевидная и железобетонная инвестиция в моей жизни.
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Ответ rigobersong
И еще скажите, что я не говорил про Модрича правду:)) Он мог своей показушной адекватностью разводить кого угодно, но только не дядю Риго:)) Гнилой игрок, поощряет провокации Винисиусов, чуть что на поле у реала не так, сразу бегает за судьями, вообще самый отвратительный тип людей. Которые косят за адекватов, а чуть что вся гнилая натура сразу видна, у нас кстати тут на сайте есть один плюсиколюб такой же:))) Лучше уж быть изначально отбитым как Бартон и этого не скрывать, чем быть таким подлецом как этот носатый лицемер:))
ни когда тебе не отвечал, не писал, но подскажи:как ты моментально реагируешь на любые публикации, да ещё и пишешь много, смотрю тут и политоте начал даже.
ну скажи какая цель, собрать max "-"?
или нужна слава самого " странного"(другое слово, но забанят)
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Ответ rigobersong
И еще скажите, что я не говорил про Модрича правду:)) Он мог своей показушной адекватностью разводить кого угодно, но только не дядю Риго:)) Гнилой игрок, поощряет провокации Винисиусов, чуть что на поле у реала не так, сразу бегает за судьями, вообще самый отвратительный тип людей. Которые косят за адекватов, а чуть что вся гнилая натура сразу видна, у нас кстати тут на сайте есть один плюсиколюб такой же:))) Лучше уж быть изначально отбитым как Бартон и этого не скрывать, чем быть таким подлецом как этот носатый лицемер:))
А Модрич чем тебе нехорош?
Личную неприязнь выкладывать в грязных оскорблениях - это не есть порядочно.
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Лайкнул, сенсация
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Ответ Raul14
Комментарий удален модератором
🤣🤣🤣 Реально есть такая песня?
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Ответ leon01
Так он меньше года как забивать научился,это как раз слёзы болел Реала до последнего года
Ой-ой, ну если это наши слезы, так готов пускать слезу глядя на его игру ещё долго.
и это, говорят Барса очень хочет Киммиха подписать, ну судя по вчерашней игре обязательно надо, пригодится))
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Ответ MADRiD_00
🤣🤣🤣 Реально есть такая песня?
Погугли))
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Ответ rigobersong
И еще скажите, что я не говорил про Модрича правду:)) Он мог своей показушной адекватностью разводить кого угодно, но только не дядю Риго:)) Гнилой игрок, поощряет провокации Винисиусов, чуть что на поле у реала не так, сразу бегает за судьями, вообще самый отвратительный тип людей. Которые косят за адекватов, а чуть что вся гнилая натура сразу видна, у нас кстати тут на сайте есть один плюсиколюб такой же:))) Лучше уж быть изначально отбитым как Бартон и этого не скрывать, чем быть таким подлецом как этот носатый лицемер:))
Ригоберка и правда не совместимы:)
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Ответ Wesley
Что-то кроме Винисиуса и не видно претендентов на ЗМ в этом сезоне
Также считаю.
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Ответ corazon blanco
Прогрессирует просто семимильными шагами, красавчик.
винисиус чисто игрок для реала)за сборную бразилии он забил всего 3!!! гола и играет там просто ужасно.неймар в возрасте винисиуса разрывал за сборную к примеру.может винисиус ждет успех с реалом,чего нельзя сказать про сборную
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Ответ corazon blanco
Прогрессирует просто семимильными шагами, красавчик.
Тьфу тьфу тьфу:))
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Ответ Evgen_Hazard
Мадриду можно не выходить на поле до 85 минуты, всё равно результат сделают за 10 минут с учётом добавленного)))
Да, в том году видимо так и не вышли с Сити на поле😄
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Игроки судейского проекта пробивают очередное дно. Сами судьи, эксперты, даже аналитики уже линии нарисовали и пришли к выводу, что гол Баварии был забит по правилам.
Модрич, будь чуть поумнее мог и промолчать, все таки великий игрок, хоть и симулянт, но нет надо тоже отметиться. Ни одного порядочного человека не осталось в этом клубе. Просто паноптикум какой-то - куртуа обманул лучшего друга, карвахаль законченный симулянт и провокатор, рюдигер - костолом и на редкость грязный игрок, кроос лицемер и симулянт, антирасист - просто без комментариев
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Регина откуда строчит?из ямы?
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Гениально.
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Вчера провёл отличный матч
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Реал это Реал...ьная сила.
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В маче он купается
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Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
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