«Винисиус купается в слезах антимадридистов». Модрич лайкнул пост с бразильцем, бегущим в воде
Лука Модрич лайкнул пост, высмеивающий хейтеров «Реала».
38-летний полузащитник лайкнул пост фан-аккаунта «Реала» с текстом: «Винисиус купается в слезах антимадридизма».
Такими словами подписали видео, на котором бразилец бежит в специальной камере, до пояса наполненной водой.
Напомним, ранее «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв «Баварию» по сумме двух встреч (2:2, 2:1).
Скриншот: twitter.com/lukamodric10
«Волшебство здесь бывает часто». Мадрид – самое безумное место на Земле 🤍
Как «Реал» опять сделал это. Тактика внутри драмы с «Баварией»
ну скажи какая цель, собрать max "-"?
или нужна слава самого " странного"(другое слово, но забанят)
Личную неприязнь выкладывать в грязных оскорблениях - это не есть порядочно.
и это, говорят Барса очень хочет Киммиха подписать, ну судя по вчерашней игре обязательно надо, пригодится))
Модрич, будь чуть поумнее мог и промолчать, все таки великий игрок, хоть и симулянт, но нет надо тоже отметиться. Ни одного порядочного человека не осталось в этом клубе. Просто паноптикум какой-то - куртуа обманул лучшего друга, карвахаль законченный симулянт и провокатор, рюдигер - костолом и на редкость грязный игрок, кроос лицемер и симулянт, антирасист - просто без комментариев