«Винисиус купается в слезах антимадридистов». Модрич лайкнул пост с бразильцем, бегущим в воде

Лука Модрич лайкнул пост, высмеивающий хейтеров «Реала».

38-летний полузащитник лайкнул пост фан-аккаунта « » с текстом: « купается в слезах антимадридизма».

Такими словами подписали видео, на котором бразилец бежит в специальной камере, до пояса наполненной водой.

Напомним, ранее «Реал» вышел в финал чемпионов, обыграв «Баварию» по сумме двух встреч (2:2, 2:1).

Скриншот: twitter.com/lukamodric10

«Волшебство здесь бывает часто». Мадрид – самое безумное место на Земле 🤍

Как «Реал» опять сделал это. Тактика внутри драмы с «Баварией»