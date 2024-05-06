Аллегри о сезоне «Юве»: «Сожаление есть, мы могли бы добиться большего. Когда главная цель теряется из виду, обычно сбавляешь обороты»

Массимилиано Аллегри высказался о ничьей с «Ромой».

«Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Ромой» (1:1) в 35-м туре Серии А.

«Мы рисковали проиграть матч, который не смогли выиграть. « » вернулась в игру, у нас были шансы, но в последние две минуты мы удивительным образом распоряжались мячом.

Фаджоли – талантливый парень, и нам его не хватало. То же самое касается и : они могли бы нам помочь. Клуб оценит состав в конце сезона, главное – сосредоточиться на следующей игре. Но у нас очень хорошая база.

Решение о моем будущем? Не знаю, спросите у клуба. До конца сезона осталось 10-15 дней.

Полузащита делает команду эффективной. Наши полузащитники провели отличный сезон. Мы много работали на пределе возможностей».

О сезоне

«Сожаление есть, мы могли бы добиться большего. Иногда футбол беспощаден: в один период все идет хорошо, а в другой – нет.

Когда главная цель теряется из виду – хотя мы знали, что « » явно более сильная команда – то, как правило, сбавляешь обороты. У нас было несколько неблагоприятных ситуаций. Ребята молодцы, что сохранили концентрацию, и в субботу у нас есть шанс все исправить в игре с «Салернитаной», – сказал главный тренер «Ювентуса».