Аллегри о сезоне «Юве»: «Сожаление есть, мы могли бы добиться большего. Когда главная цель теряется из виду, обычно сбавляешь обороты»

Теги Интер Рома Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Поль Погба Николо Фаджоли Футбол

Массимилиано Аллегри высказался о ничьей с «Ромой».

«Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Ромой» (1:1) в 35-м туре Серии А.

«Мы рисковали проиграть матч, который не смогли выиграть. «Рома» вернулась в игру, у нас были шансы, но в последние две минуты мы удивительным образом распоряжались мячом.

Фаджоли – талантливый парень, и нам его не хватало. То же самое касается и Погба: они могли бы нам помочь. Клуб оценит состав в конце сезона, главное – сосредоточиться на следующей игре. Но у нас очень хорошая база.

Решение о моем будущем? Не знаю, спросите у клуба. До конца сезона осталось 10-15 дней.

Полузащита делает команду эффективной. Наши полузащитники провели отличный сезон. Мы много работали на пределе возможностей».

О сезоне

«Сожаление есть, мы могли бы добиться большего. Иногда футбол беспощаден: в один период все идет хорошо, а в другой – нет.

Когда главная цель теряется из виду – хотя мы знали, что «Интер» явно более сильная команда – то, как правило, сбавляешь обороты. У нас было несколько неблагоприятных ситуаций. Ребята молодцы, что сохранили концентрацию, и в субботу у нас есть шанс все исправить в игре с «Салернитаной», – сказал главный тренер «Ювентуса».

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4 комментария
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Эт понятно - главная цель теряется, сбавляешь обороты - игра где? Рост команды, игроков - где это всё?

Почему бесплатные Мхитарян, Ачерби, Чалханоглу у Индзаги прогрессируют, ноунеймы Хвича, Осимхен, Лоботка, Ким, Зельински у Спаллетти, ранее тоже - становятся командной - организованной, яркой, успешной с нетривиальными игровыми идеями, а многомиллионные, которых не могли себе позволить ни Интер, ни Наполи - Бремер, Влахович, Кьеза, Локателли - нет?!

Почему Паредес с Ди Марией в своих нынешних командах снова похожи на игроков, а у тебя либо мертвые на поле, либо в лазаретах тусили?

Где работа тренера?

Поклонники таланта Аллегри обещали непроходимую оборону. Мол, сначала он её наладит, а потом за все остальное возьмется - три сезона прошло, а воз и ныне там. Шит.
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