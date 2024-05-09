«Атлетико» выиграл апелляцию по поводу расистских кричалок в адрес Уильямса. Частичное закрытие стадиона на 2 матча и штраф отменены, комитет посчитал, что клуб не мог предотвратить «единичный инцидент»

Теги Атлетико Атлетик Ла Лига Диего Симеоне болельщики Федерация футбола Испании Коке Метрополитано дискриминация Нико Уильямс Футбол

«Атлетико» избежал наказания за инцидент с расизмом на стадионе.

Как сообщает As, Апелляционный комитет Испанской федерацией футбола (RFEF) принял апелляцию «Атлетико» и отменил решение о закрытии части трибун на два матча после того, как игрок «Атлетика» Нико Уильямс подвергся расистским оскорблениям во время матча 33-го тура Ла Лиги (3:1) между командами.

Матч был остановлен на 36-й минуте арбитром Хуаном Мартинесом Мунуэрой в рамках протокола Ла Лиги против расизма после того, как он услышал с трибун «Ванда Метрополитано» оскорбления в адрес Уильямса.

Апелляционный комитет RFEF в четверг также отменил штраф в размере 20 000 евро, наложенный на «Атлетико» Дисциплинарным комитетом за этот инцидент. По мнению апелляционного комитета, мадридский клуб не мог сделать ничего, чтобы предотвратить «единичный инцидент».

Как передает источник, во-первых, клуб предупредил через громкоговоритель, что подобное отношение не должно повторяться; во-вторых, капитан команды Коке и главный тренер Диего Симеоне публично осудили подобное поведение, вскоре сам клуб выпустил осуждающее заявление через свои социальные сети. В-третьих, клуб сотрудничал с полицией, чтобы идентифицировать и впоследствии отстранить нарушителя, который оказался членом фан-клуба. В понедельник «Атлетико» объявил о его временном исключении до решения суда.

«Атлетико» утверждает, что «не было наказуемого поведения» и что после сообщения на стадионе матч был возобновлен без повторения инцидента. В апелляции говорится, что клуб принял «целый ряд превентивных мер», а также «незамедлительные меры реагирования». Кроме того, высоко оценивается работа клуба по поиску, идентификации и наказанию виновного, отмечается, что только один болельщик стал причиной «единичного инцидента», так что наказание может быть ограничено только этим человеком.

«Комитет приходит к выводу, что клуб действовал с максимально возможным усердием», – говорится в постановлении.

Из-за расизма в адрес Нико Уильямса стадион «Атлетико» частично закрыли, клуб – оштрафовали и обязали вывесить баннер с осуждением нетерпимости в футболе

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