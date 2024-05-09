«Атлетико» выиграл апелляцию по поводу расистских кричалок в адрес Уильямса. Частичное закрытие стадиона на 2 матча и штраф отменены, комитет посчитал, что клуб не мог предотвратить «единичный инцидент»

«Атлетико» избежал наказания за инцидент с расизмом на стадионе.

Как сообщает As, Апелляционный комитет Испанской федерацией футбола (RFEF) принял апелляцию « » и отменил решение о закрытии части трибун на два матча после того, как игрок «Атлетика» Нико Уильямс подвергся расистским оскорблениям во время матча 33-го тура (3:1) между командами.

Матч был остановлен на 36-й минуте арбитром Хуаном Мартинесом Мунуэрой в рамках протокола Ла Лиги против расизма после того, как он услышал с трибун «Ванда Метрополитано» оскорбления в адрес Уильямса.

Апелляционный комитет RFEF в четверг также отменил штраф в размере 20 000 евро, наложенный на « » Дисциплинарным комитетом за этот инцидент. По мнению апелляционного комитета, мадридский клуб не мог сделать ничего, чтобы предотвратить «единичный инцидент».

Как передает источник, во-первых, клуб предупредил через громкоговоритель, что подобное отношение не должно повторяться; во-вторых, капитан команды и главный тренер публично осудили подобное поведение, вскоре сам клуб выпустил осуждающее заявление через свои социальные сети. В-третьих, клуб сотрудничал с полицией, чтобы идентифицировать и впоследствии отстранить нарушителя, который оказался членом фан-клуба. В понедельник «Атлетико» объявил о его временном исключении до решения суда.

«Атлетико» утверждает, что «не было наказуемого поведения» и что после сообщения на стадионе матч был возобновлен без повторения инцидента. В апелляции говорится, что клуб принял «целый ряд превентивных мер», а также «незамедлительные меры реагирования». Кроме того, высоко оценивается работа клуба по поиску, идентификации и наказанию виновного, отмечается, что только один болельщик стал причиной «единичного инцидента», так что наказание может быть ограничено только этим человеком.

«Комитет приходит к выводу, что клуб действовал с максимально возможным усердием», – говорится в постановлении.

Из-за расизма в адрес Нико Уильямса стадион «Атлетико» частично закрыли, клуб – оштрафовали и обязали вывесить баннер с осуждением нетерпимости в футболе