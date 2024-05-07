«Атлетико» следит за защитником сборной Кабо-Верде Костой. «Тулуза» хочет больше 20 млн евро – трансфер может стать рекордным для нее
Защитник сборной Кабо-Верде привлек внимание «Атлетико».
Как сообщает L’Equipe, главный тренер мадридцев Диего Симеоне хотел бы видеть в составе своей команды Логана Косту из «Тулузы». Также матч французского клуба с целью понаблюдать за 23-летним футболистом посещали представители «Вильярреала».
Интересен защитник и английским командам. «Ноттингем Форест» и «Фулхэм» уже направляли запросы, а еще один клуб, выступающий в еврокубках, собирается это сделать. Также есть контакты с немецкими и итальянскими командами.
Трансфер Логана Косты может стать рекордным для «Тулузы», рассчитывающей выручить свыше 20 млн евро. В 2018-м Исса Диоп был продан «Вест Хэму» за 25 млн с учетом бонусов.
Статистику Косты можно изучить здесь.