«Атлетико» следит за защитником сборной Кабо-Верде Костой. «Тулуза» хочет больше 20 млн евро – трансфер может стать рекордным для нее

Защитник сборной Кабо-Верде привлек внимание «Атлетико».

Как сообщает L’Equipe, главный тренер мадридцев хотел бы видеть в составе своей команды Логана Косту из «Тулузы». Также матч французского клуба с целью понаблюдать за 23-летним футболистом посещали представители « ».

Интересен защитник и английским командам. « » и « » уже направляли запросы, а еще один клуб, выступающий в еврокубках, собирается это сделать. Также есть контакты с немецкими и итальянскими командами.

Трансфер Логана Косты может стать рекордным для «Тулузы», рассчитывающей выручить свыше 20 млн евро. В 2018-м Исса Диоп был продан «Вест Хэму» за 25 млн с учетом бонусов.

Статистику Косты можно изучить здесь.