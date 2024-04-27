Фанаты «Атлетико» называли Нико Уильямса «обезьяной». Игру с «Атлетиком» приостановили на 2 минуты

Теги Атлетико Атлетик болельщики Коке Антуан Гризманн расизм дискриминация Нико Уильямс Футбол

Футболист «Атлетика» подвергся расизму на матче с «Атлетико».

Команды проводят игру в рамках 33-го тура Ла Лиги (1:1, второй тайм). 

В концовке первого тайма игра была приостановлена на две минуты из-за расистских оскорблений в адрес Нико Уильямс – фанаты «Атлетико» называли вингера баскского клуба «обезьяной».

Игроки мадридцев Антуан Гризманн и Коке призывали болельщиков прекратить оскорбления. 

Вскоре «Атлетико» осудил поведение своих фанатов. «Атлетико Мадрид» выступает против любых проявлений расизма или ненависти», – говорится в заявлении мадридцев. 

50 комментариев
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ОПЯТЬ ЭТОТ ВИНИСИУС ПРОВОЦИРУЕТ!!!11111
А, стоп
+78
-7
+71
Так этот Винисиус сам виноват...
+46
-4
+42
Ответ Усы Годзиллы
Интересно, что должно произойти, чтобы Риго навсегда забанили? Ну вот что?
Ну, например, уволить его из редакции спортса. Ибо он за столько лет наговорил столько чуши, что другие люди за 10% от сказанного теряли свои акки в вечном бане и я в жизни не поверю, что это просто так везло ему
+34
0
+34
Сам виноват, почему-то других не оскорбляют! А, ой... Думал про Винисиуса пост
+24
-3
+21
Интересно, что должно произойти, чтобы Риго навсегда забанили?

Ну вот что?
+19
-2
+17
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
ты в прошлой жизни черепа не мерял? друг спрашивает
+17
-2
+15
Спартсру как то должен реагировать на такие высказывания ригоберга. Вечный бан и тому подобное
+14
0
+14
Ответ Антон Орехов
Комментарий удален модератором
Ибо если поставить Риго рядом с любым прохожим, то сразу будет понятно, что прохожий, в отличие от Риго, так скажем, человек :)
+13
0
+13
Ответ Azamat Jumanazarov
Спартсру как то должен реагировать на такие высказывания ригоберга. Вечный бан и тому подобное
Только зарплату повысят за увеличение актива
+11
0
+11
Ответ лицемерные клоуны
Комментарий скрыт
Классный ник. За Барселону болеешь, видимо? :))
+9
0
+9
Самая паскудная команда Ла Лиги. Тренер психопат, футболисты хамло, болельщики стадо дикарей.
+13
-5
+8
Патлатико уже 3 года без трофеев, но что-то вякают ))
+6
-2
+4
А игру зачем останавливали? Прислушивались?
+3
-1
+2
У матрасов болелы те ещё одноразовые.
+3
-1
+2
хандоны, дети угнетённых женщин
+2
0
+2
Ответ Gelious
ОПЯТЬ ЭТОТ ВИНИСИУС ПРОВОЦИРУЕТ!!!11111 А, стоп
Ахаха))) хорошая)))
+5
-3
+2
Ответ лицемерные клоуны
Так мы же про лигу)))
Так и я про лигу :)
Как тебе такой формат определения силы лиги - играют 20 команд каждой лиги, а потом 6-7 лучших из каждой лиги играют между собой. Примерно как 20 на 20,только 7 на 7 :)И так лучшая лига и команда определяется.
Круто я придумал, правда?
Лигой Чемпионов назову... Или Лигой Европы. Однозначно, патент нужно делать...
+1
0
+1
Ответ лицемерные клоуны
База
Овощная
+1
0
+1
Перепутали с Винисиусом. По крайней мере у тутошних расистов такое объяснение наверняка.
+2
-1
+1
Ответ Олег Бойко
Вот не понимаю я этого! На белого скажут - белая задница! или обезьяна даже....кипеша не будет. На черного что-то там говорят сразу обиды и хай на весь мир! Если человек черный, негр....то он негр..это не обидно, а констатация факта. А оскорбляют всех и судей на футболе и футболистов и артистов в театре, не важно какая раса. На то оно и зрелище, эмоции. Физически не трогают и это основное, а эти обиды это как-то не по мужски не по спортивному. Ну ересь, как с этим оскорблениями будь они не ладны лгбтк+-тангенс катангенс..тьфу.
А в каком матче какого турнира и вида спорта кричат "белая задница" или хотя бы "обезьяна"?
+1
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+1
Ответ Олег Бойко
Вот не понимаю я этого! На белого скажут - белая задница! или обезьяна даже....кипеша не будет. На черного что-то там говорят сразу обиды и хай на весь мир! Если человек черный, негр....то он негр..это не обидно, а констатация факта. А оскорбляют всех и судей на футболе и футболистов и артистов в театре, не важно какая раса. На то оно и зрелище, эмоции. Физически не трогают и это основное, а эти обиды это как-то не по мужски не по спортивному. Ну ересь, как с этим оскорблениями будь они не ладны лгбтк+-тангенс катангенс..тьфу.
ну вот аналогия. к примеру, в условной германии придумалось придуркам расистам/нацистам обзывать русских свиньями. мол, грязные и мерзкие. считай, не люди.
в условном штутгарте играет условный русский футболист. и каждый раз, когда он касается мяча, некоторые фанаты начинают неистово хрюкать и выкрикивать "свинья" в его адрес.
на закономерное возмущение они, выпучив глаза от изумления, говорят что просто хрюкали, а если этот русский ассоциирует себя со свиньей, то это его комплексы. и вообще, всех обзывают. че он такой нежный. наверное, неполноценный какой-то, ввиду происхождения.
ну и в данном конкретном случае не констатировали факты, а выкрикивали слово "обезьяна". а это пещерный расизм.
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Ответ лицемерные клоуны
Только зарплату повысят за увеличение актива
Да все в курсе, что риго получает ЗП майонезами и дошиками. Ему и так сойдет.
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Ответ bororo
ну вот аналогия. к примеру, в условной германии придумалось придуркам расистам/нацистам обзывать русских свиньями. мол, грязные и мерзкие. считай, не люди. в условном штутгарте играет условный русский футболист. и каждый раз, когда он касается мяча, некоторые фанаты начинают неистово хрюкать и выкрикивать "свинья" в его адрес. на закономерное возмущение они, выпучив глаза от изумления, говорят что просто хрюкали, а если этот русский ассоциирует себя со свиньей, то это его комплексы. и вообще, всех обзывают. че он такой нежный. наверное, неполноценный какой-то, ввиду происхождения. ну и в данном конкретном случае не констатировали факты, а выкрикивали слово "обезьяна". а это пещерный расизм.
Смешная аналогия
Особенно когда там два одинаковых факта черный=черный
А тут не одинаковые)))
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Ответ Младший лейтенант
Овощная
Главное не как у терпилы и не петушиная )
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Ответ real19024ver
Ибо если поставить Риго рядом с любым прохожим, то сразу будет понятно, что прохожий, в отличие от Риго, так скажем, человек :)
Факт
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Ответ Олег Бойко
Главное не как у терпилы и не петушиная )
а разве такие бывают?
я только овощную базу знаю.
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Ответ Ильгиз Шакиров
Так этот Винисиус сам виноват...
Да все понятно с ними было когда еще они куклу Винисиуса на мосту вещали.
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Ответ real19024ver
Так все верно. И вот представь формат - сначала год играют эти 20 команд между собой в каждой лиге внутри лиги. А потом 7 лучших команд каждой лиги играют против команд других лиг. Классная идея?Прям поможет определить лучшую лигу? :)
Так а почему 7 команд сравниваются, мы же говорим о силе лиги, а в Лиге 20 команд
Или логика это тяжелая наука?)))
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Ответ лицемерные клоуны
Мне кажется в Лиге 20 команд, и походу не только мне так кажется)))
Так все верно. И вот представь формат - сначала год играют эти 20 команд между собой в каждой лиге внутри лиги. А потом 7 лучших команд каждой лиги играют против команд других лиг. Классная идея?Прям поможет определить лучшую лигу? :)
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Ответ real19024ver
Ну там 4ре в одной, 3 в другой. Идея огонь, уверен, что выстрелит. Так и определим, какая лига круче :)
Мне кажется в Лиге 20 команд, и походу не только мне так кажется)))
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