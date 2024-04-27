Фанаты «Атлетико» называли Нико Уильямса «обезьяной». Игру с «Атлетиком» приостановили на 2 минуты

Футболист «Атлетика» подвергся расизму на матче с «Атлетико».

Команды проводят игру в рамках 33-го тура Ла Лиги (1:1, второй тайм).

В концовке первого тайма игра была приостановлена на две минуты из-за расистских оскорблений в адрес – фанаты «Атлетико» называли вингера баскского клуба «обезьяной».

Игроки мадридцев и призывали болельщиков прекратить оскорбления.

Вскоре «Атлетико» осудил поведение своих фанатов. « » выступает против любых проявлений расизма или ненависти», – говорится в заявлении мадридцев.