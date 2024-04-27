Фанаты «Атлетико» называли Нико Уильямса «обезьяной». Игру с «Атлетиком» приостановили на 2 минуты
Футболист «Атлетика» подвергся расизму на матче с «Атлетико».
Команды проводят игру в рамках 33-го тура Ла Лиги (1:1, второй тайм).
В концовке первого тайма игра была приостановлена на две минуты из-за расистских оскорблений в адрес Нико Уильямс – фанаты «Атлетико» называли вингера баскского клуба «обезьяной».
Игроки мадридцев Антуан Гризманн и Коке призывали болельщиков прекратить оскорбления.
Вскоре «Атлетико» осудил поведение своих фанатов. «Атлетико Мадрид» выступает против любых проявлений расизма или ненависти», – говорится в заявлении мадридцев.
А, стоп
Ну вот что?
Как тебе такой формат определения силы лиги - играют 20 команд каждой лиги, а потом 6-7 лучших из каждой лиги играют между собой. Примерно как 20 на 20,только 7 на 7 :)И так лучшая лига и команда определяется.
Круто я придумал, правда?
Лигой Чемпионов назову... Или Лигой Европы. Однозначно, патент нужно делать...
в условном штутгарте играет условный русский футболист. и каждый раз, когда он касается мяча, некоторые фанаты начинают неистово хрюкать и выкрикивать "свинья" в его адрес.
на закономерное возмущение они, выпучив глаза от изумления, говорят что просто хрюкали, а если этот русский ассоциирует себя со свиньей, то это его комплексы. и вообще, всех обзывают. че он такой нежный. наверное, неполноценный какой-то, ввиду происхождения.
ну и в данном конкретном случае не констатировали факты, а выкрикивали слово "обезьяна". а это пещерный расизм.
Особенно когда там два одинаковых факта черный=черный
А тут не одинаковые)))
я только овощную базу знаю.
Или логика это тяжелая наука?)))