Кержаков проходит стажировку в тренерском штабе «Севильи»

Александр Кержаков проходит стажировку в «Севилье».

5 мая посетил матч 34-го тура чемпионата Испании между «Севильей» и «Гранадой» (3:0). В следующей игре команда на выезде сыграет с «Вильярреалом» 11 мая.

«Я нахожусь в Севилье, потому сейчас есть свободное время. Совмещаю приятное с полезным, договорился о стажировке, нахожусь в процессе. Посещение матчей с «Гранадой» и «Вильрреалом» – часть стажировки. Я договорился о стажировке со спортивным директором Виктором Орта, я с ним знаком еще со времен, когда играл в «Севилье». Стажировка предполагает посещение игр, тренировок, общение с главным тренером.

Что-то интересное для себя подчеркнул во время тренировочного процесса в «Севилье», есть моменты, которые я заметил и запомнил. Стажировка завершится посещением матча с «Вильярреалом», то есть недельный микроцикл.

Я с приятными впечатлениями приехал в Севилью. Болельщики узнавали, как ни странно, хотя прошло много времени, но это приятно. Пообщался с президентом клуба, это сын того президента, когда я был игроком здесь. Конечно, все душевно встретили», – сказал Кержаков.

Кержаков выступал за «Севилью» с 2007 по 2008 год. В составе команды он стал обладателем Кубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Испании.

Последним местом работы 41-летнего тренера был сербский «Спартак» из Суботицы, который он покинул в ноябре 2023 года.