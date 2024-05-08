Кержаков проходит стажировку в тренерском штабе «Севильи»

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Александр Кержаков проходит стажировку в «Севилье».

5 мая Кержаков посетил матч 34-го тура чемпионата Испании между «Севильей» и «Гранадой» (3:0). В следующей игре команда на выезде сыграет с «Вильярреалом» 11 мая.

«Я нахожусь в Севилье, потому сейчас есть свободное время. Совмещаю приятное с полезным, договорился о стажировке, нахожусь в процессе. Посещение матчей с «Гранадой» и «Вильрреалом» – часть стажировки. Я договорился о стажировке со спортивным директором Виктором Орта, я с ним знаком еще со времен, когда играл в «Севилье». Стажировка предполагает посещение игр, тренировок, общение с главным тренером.

Что-то интересное для себя подчеркнул во время тренировочного процесса в «Севилье», есть моменты, которые я заметил и запомнил. Стажировка завершится посещением матча с «Вильярреалом», то есть недельный микроцикл.

Я с приятными впечатлениями приехал в Севилью. Болельщики узнавали, как ни странно, хотя прошло много времени, но это приятно. Пообщался с президентом клуба, это сын того президента, когда я был игроком здесь. Конечно, все душевно встретили», – сказал Кержаков.

Кержаков выступал за «Севилью» с 2007 по 2008 год. В составе команды он стал обладателем Кубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Испании.

Последним местом работы 41-летнего тренера был сербский «Спартак» из Суботицы, который он покинул в ноябре 2023 года.

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13 комментариев
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Ну правильно, молодец. Удачи Кержу
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Век живи,век учись,удачи Саше!
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Проходил, прохожу и буду проходить!
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Ответ Алар
Был бы толк… Многие проходят стажировку у мастеров, но становятся такими же мастерами не все!
И что теперь? Не пытаться?
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А его тёзка ждёт что СЕЛЬТА сразу пригласит на должность ГЛАВНОГО 🤪🤪🤪
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Керж красавчик! Не то что некоторые царские особи... Ой, особы.
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Глядя на то, во что сейчас играет Нижний Новгород, понимаю, что Кержаков в роли тренера был не так уж и плох
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А кто-то в Нижний все ломается поехать, постажироваться...
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Он что, чеканить разучился? К чему все эти курсы, не царское это дело)
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Был бы толк… Многие проходят стажировку у мастеров, но становятся такими же мастерами не все!
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Молодец Кержаков. Тренерская карьера пошла совсем вниз после Нижнего, но попытаться вернуться стоит.
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Кержакову конечно же удачи, но боюсь как бы он не превратился в очередного Аленичева/Кобелева. Саша, надо брать команды в ФНЛ и оттуда выходить в РПЛ. Доказывать свою состоятельность работой. Если ждать только предложений из РПЛ тебя будут звать исключительно Факелы. Некоторое время назад я вспомнил о Керже и подумал, что его назначат тренером Сочи если клуб вылетит в ФНЛ.
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Ответ Алар
Был бы толк… Многие проходят стажировку у мастеров, но становятся такими же мастерами не все!
Но это не значит, что не надо пробовать. Керж уже давно мог осесть на матч тв, вечным экспертом, или получить какую-нибудь номинальную должность в Зените, но выбрал другой путь. Это уже вызывает уважение
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