«Маунт похож на парня, думающего: «Боже мой, я совершил большую ошибку». Он считал, что переходит в команду на подъеме. Но он и сам плох». Берли о хавбеке «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Крэйг Берли Мэйсон Маунт Футбол

Крэйг Берли считает, что Мэйсон Маунт жалеет о переходе из «Челси» в «МЮ».

«У Маунта, конечно, сезон был омрачен травмами, но даже тогда, когда он в форме, он похож на парня, думающего: «Боже мой, я только что совершил большую ошибку».

Не то чтобы «Челси» в прекрасной форме – нет, это, конечно, не так. Но вы, как игрок, принимаете определенное решение, и он думал, что переходит в команду, находящуюся на подъеме.

Несмотря на то, что он и сам плох, да еще и выбывал на некоторое время, он наверняка думает: «Я принял чудовищное решение», – отметил бывший хавбек «Челси» в эфире ESPN.

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5 комментариев
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Я надеялся, что он станет легендой Челси) жаль
+6
0
+6
Ответ oukf
Я надеялся, что он станет легендой Челси) жаль
Не ушел бы Маунт
Ни факт что Купили бы Палмера
+1
0
+1
Ответ oukf
Я надеялся, что он станет легендой Челси) жаль
Ну он же правильно сделал, что ушёл
+1
-1
0
Ответ Инсаф Галиуллинн
Ну он же правильно сделал, что ушёл
конечно, правильно. после получения Палмера за меньшие деньги ни один болельщик Челси не жалеет об уходе Маунта
0
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Ответ *MVP*
конечно, правильно. после получения Палмера за меньшие деньги ни один болельщик Челси не жалеет об уходе Маунта
Думаю все нейтральные зрители с интересом наблюдали за его прогрессом
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