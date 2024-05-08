«Маунт похож на парня, думающего: «Боже мой, я совершил большую ошибку». Он считал, что переходит в команду на подъеме. Но он и сам плох». Берли о хавбеке «МЮ»

Крэйг Берли считает, что Мэйсон Маунт жалеет о переходе из «Челси» в «МЮ».

«У Маунта, конечно, сезон был омрачен травмами, но даже тогда, когда он в форме, он похож на парня, думающего: «Боже мой, я только что совершил большую ошибку».

Не то чтобы «Челси» в прекрасной форме – нет, это, конечно, не так. Но вы, как игрок, принимаете определенное решение, и он думал, что переходит в команду, находящуюся на подъеме.

Несмотря на то, что он и сам плох, да еще и выбывал на некоторое время, он наверняка думает: «Я принял чудовищное решение», – отметил бывший хавбек « » в эфире ESPN.