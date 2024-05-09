Канисарес о Винисиусе: «ЛЧ – главный клубный турнир, а он лучший игрок там. Как можно утверждать, что он не лучший в мире? Между ним и Мбаппе большая разница»
Сантьяго Канисарес назвал Винисиуса лучшим игроком мира.
«Реал» победил «Баварию» в ответном полуфинале Лиги чемпионов (2:1) и прошел мюнхенцев с общим счетом 4:3.
«Лига чемпионов – главный клубный турнир, а Винисиус – пока лучший игрок там. Как можно утверждать, что Винисиус не является лучшим игроком в мире на данный момент, если он это доказывает?
На данный момент, думаю, между ним и Мбаппе большая разница», – сказал бывший вратарь «Реала» и «Валенсии» Сантьяго Канисарес.
В этой Лиге чемпионов Винисиус провел за «Реал» 9 матчей, забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи. Статистику бразильца можно увидеть здесь.
У Мбаппе 12 матчей, 8 голов и ни одной результативной передачи. Его статистика – тут.
Левый фланг Винисиус просто разорвал. Удачи в финале и сможет побороться за ЗМ.
Роналду-Азар-Винисиус.
Да и чего уж там, думаю Тони плевать хотел на ЗМ и себе цену знает без каких-то наград )