Канисарес о Винисиусе: «ЛЧ – главный клубный турнир, а он лучший игрок там. Как можно утверждать, что он не лучший в мире? Между ним и Мбаппе большая разница»

Теги ПСЖ Реал Мадрид Сантьяго Канисарес лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Футбол

Сантьяго Канисарес назвал Винисиуса лучшим игроком мира.

«Реал» победил «Баварию» в ответном полуфинале Лиги чемпионов (2:1) и прошел мюнхенцев с общим счетом 4:3.

«Лига чемпионов – главный клубный турнир, а Винисиус – пока лучший игрок там. Как можно утверждать, что Винисиус не является лучшим игроком в мире на данный момент, если он это доказывает?

На данный момент, думаю, между ним и Мбаппе большая разница», – сказал бывший вратарь «Реала» и «Валенсии» Сантьяго Канисарес.

В этой Лиге чемпионов Винисиус провел за «Реал» 9 матчей, забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи. Статистику бразильца можно увидеть здесь.

У Мбаппе 12 матчей, 8 голов и ни одной результативной передачи. Его статистика – тут.

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37 комментариев
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Да ЗМ получит Месси. Копа впереди. Мир уже привык к несправедливости.
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Винисиус играет как претендент на золотой мяч. Стоит отметить то как он команду заводил, напоминает времена Роналду.
Левый фланг Винисиус просто разорвал. Удачи в финале и сможет побороться за ЗМ.
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-2
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Винисиус и Беллингем главные фавориты, но завтра Месси сделает пару передач пешком между линиями, его слабая сборная выиграет Копа Америка, а он героически её затащит. И всё.
+17
-6
+11
Ответ Роман
Винисиус играет как претендент на золотой мяч. Стоит отметить то как он команду заводил, напоминает времена Роналду. Левый фланг Винисиус просто разорвал. Удачи в финале и сможет побороться за ЗМ.
Он достойный наследник Роналду. Ещё он становится только сильнее, когда его хейтят.
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Вини в стократ лучше черепашки!
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Ответ neoline099
Комментарий удален модератором
Кто такой Ромка? Ты бредишь.
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Ответ Dexter Morgan
Он достойный наследник Роналду. Ещё он становится только сильнее, когда его хейтят.
Надо было не давать номер Мариано, чтобы было хотя бы через Азара.
Роналду-Азар-Винисиус.
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Ответ yarmuck
Несправедливость это когда судья свистит невовремя)
В Ла Лиге так Реал засудили. Было дело.
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Ответ neoline099
Твой единомышленник) Такой же кадр, который под всеми ветками Месси вспоминает)
Видимо, очень умный человек. Респектую ему заочно.
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Ответ Роман
Винисиус играет как претендент на золотой мяч. Стоит отметить то как он команду заводил, напоминает времена Роналду. Левый фланг Винисиус просто разорвал. Удачи в финале и сможет побороться за ЗМ.
Декласс Киммиха, не знал что он так сдал!
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Ответ Dexter Morgan
Я бы отметил ещё Тони Крооса. Нельзя такого игрока оставлять без ЗМ.
Тони из той же категории, что Иньеста и Хави. Определяет игру, но ЗМ не получит. С Модричем чудом это прокатило, но на этом думаю всё на долгие годы.
Да и чего уж там, думаю Тони плевать хотел на ЗМ и себе цену знает без каких-то наград )
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Главное отличие Винисиуса от Мбаппе - Вини отлично проводит главные решающие матчи, и не только сам блещет, но и заводит партнëров. Мбаппе феерит в играх с соперниками уровнем ниже, как проводит решающие матчи видели все- худший на поле.
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Ответ yarmuck
Как же вы его боитесь, даже в МЛС))
Никто его не боится.
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Ответ Рашпель793
Тони из той же категории, что Иньеста и Хави. Определяет игру, но ЗМ не получит. С Модричем чудом это прокатило, но на этом думаю всё на долгие годы. Да и чего уж там, думаю Тони плевать хотел на ЗМ и себе цену знает без каких-то наград )
Да, соглашусь. Так и будет.
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Ответ Dexter Morgan
Я бы отметил ещё Тони Крооса. Нельзя такого игрока оставлять без ЗМ.
Согласен, но Тони из категории тех кто не играет на рояле, он рояль передвигает. Без этих скромных трудяг нельзя, но они всегда не не сцене, а за кулисами.
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Ответ Menedreal
Я предполагаю в зависимости от финала Вини и выиграет ЗМ.
Винисиус или Джуд, ну я бы Месси не сбрасывал со счетов.
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Ответ yarmuck
Если Франция выиграет Евро, Мбаппе возьмет ЗМ
это будет ЗМ на уровне тех, что получает Мэсси в последние год (фуфлыжный)
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Ответ Борис Энгельгардт
это будет ЗМ на уровне тех, что получает Мэсси в последние год (фуфлыжный)
ЗМ давно уже фуфел.
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Ответ Dexter Morgan
Да хоть миллиард ЗМ Месси отдайте. И пожизненное пособие от Барселоны. Все знают, что Месси второй в истории.
Комментарий удален модератором
Ответ neoline099
Комментарий удален модератором
Да хоть миллиард ЗМ Месси отдайте. И пожизненное пособие от Барселоны. Все знают, что Месси второй в истории.
+4
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Ответ Dexter Morgan
Да ЗМ получит Месси. Копа впереди. Мир уже привык к несправедливости.
Комментарий удален модератором
Ответ Дмитрий
Вини в стократ лучше черепашки!
Даже не смешно
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Единственное уникальное в нем - говорящая 🙊
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Вини реально крут и прибавляет от сезона к сезону, техника, скорость, чтение игры.... Огонь.
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Если Франция выиграет Евро, Мбаппе возьмет ЗМ
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Похоже Мбаппе допрыгался, в Реале он уже не нужен.
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Покажите мне вашего Вини в сборной
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Я предполагаю в зависимости от финала Вини и выиграет ЗМ.
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Некоторые могли даже утверждать, что Месси не лучший игрок в мире. Так что про Винисиуса чего только не скажут.
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Вот в следующем сезоне и увидим кто и на сколько из них лучше учитывая конкуренцию в клубе.
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