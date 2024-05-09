Канисарес о Винисиусе: «ЛЧ – главный клубный турнир, а он лучший игрок там. Как можно утверждать, что он не лучший в мире? Между ним и Мбаппе большая разница»

Сантьяго Канисарес назвал Винисиуса лучшим игроком мира.

«Реал» победил «Баварию» в ответном полуфинале Лиги чемпионов (2:1) и прошел мюнхенцев с общим счетом 4:3.

«Лига чемпионов – главный клубный турнир, а Винисиус – пока лучший игрок там. Как можно утверждать, что Винисиус не является лучшим игроком в мире на данный момент, если он это доказывает?

На данный момент, думаю, между ним и большая разница», – сказал бывший вратарь «Реала» и «Валенсии» .

В этой Лиге чемпионов Винисиус провел за « » 9 матчей, забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи. Статистику бразильца можно увидеть здесь.

У Мбаппе 12 матчей, 8 голов и ни одной результативной передачи. Его статистика – тут.