Дженоа – Сассуоло где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 12 мая
В воскресенье, 12 мая, сыграют Дженоа и Сассуоло в 36 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
💰 Лови фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч 🎁🎁🎁
- Игра пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 2.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Дженоа – Сассуоло
- Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости
Последние матчи Дженоа
- Милан – Дженоа : 3 – 3
- Дженоа – Кальяри : 3 – 0
- Дженоа – Лацио : 0 – 1
- Фиорентина – Дженоа : 1 – 1
- Верона – Дженоа : 1 – 2
Последние матчи Сассуоло
- Сассуоло – Интер : 1 – 0
- Фиорентина – Сассуоло : 5 – 1
- Сассуоло – Лечче : 0 – 3
- Сассуоло – Милан : 3 – 3
- Салернитана – Сассуоло : 2 – 2
Прогноз на матч Дженоа – Сассуоло
💰 Фрибет 3 000₽ от Winline для ставки на этот матч ➡➡➡