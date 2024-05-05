Дженоа – Сассуоло: прогноз на матч 12 мая 2024, Серия А
Дата матча: 12 мая 2024 года
Место проведения: стадион Луиджи Феррарис
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Основные Моменты
Две команды, испытывающие трудности в текущем сезоне Серии А, встретятся в решающем матче. Дженоа, показывающий признаки стабилизации, примет на своем поле Сассуоло, которое стремится исправить свое положение в турнирной таблице после неудачного сезона.
Форма Команд
Дженоа набрала некоторый импульс, показывая улучшенные результаты в последних матчах, включая ничью с Миланом и победу над Кальяри. Команда демонстрирует хорошие атакующие качества, забив 9 голов в последних пяти играх, что свидетельствует о потенциале в нападении.
Сассуоло, напротив, продолжает бороться с оборонительными проблемами, пропустив 13 голов в последних пяти матчах, но находит способы забивать, что подтверждается недавней победой над Интером. Команда нуждается в улучшении своих результатов в гостевых матчах, где последние выступления оставляли желать лучшего.
Статистические Данные
- Дженоа продемонстрировала способность к регулярному забиванию дома.
- Сассуоло испытывает проблемы в обороне, особенно в гостях, но сохраняет атакующий потенциал.
- Исторические встречи показывают, что Сассуоло часто забивает против Дженоа.
Прогноз
Матч обещает быть результативным с участием двух команд, которые способны забивать, но испытывают проблемы в обороне. С учетом текущей формы и мотивации обеих команд ожидается открытый и динамичный футбол.
Рекомендация: Прогноз на ТБ 2,5 за коэффициент 1.88
Этот выбор основывается на недавней эффективности команд в атаке и их слабостях в обороне. Оба клуба показали, что могут забивать, но также регулярно пропускают, что делает ставку на забитые голы обеими командами привлекательной опцией.
Коэффициенты:
- П1 – 2,28
- Х – 3,5
- П2 – 3,3
Где смотреть матч Дженоа – Сассуоло
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- Дата проведения
- 12 мая, 16.00, «Луиджи Феррарис»