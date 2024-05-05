Дженоа – Сассуоло: прогноз на матч 12 мая 2024, Серия А

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Дата матча: 12 мая 2024 года

Место проведения: стадион Луиджи Феррарис

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Основные Моменты

Две команды, испытывающие трудности в текущем сезоне Серии А, встретятся в решающем матче. Дженоа, показывающий признаки стабилизации, примет на своем поле Сассуоло, которое стремится исправить свое положение в турнирной таблице после неудачного сезона.

Форма Команд

Дженоа набрала некоторый импульс, показывая улучшенные результаты в последних матчах, включая ничью с Миланом и победу над Кальяри. Команда демонстрирует хорошие атакующие качества, забив 9 голов в последних пяти играх, что свидетельствует о потенциале в нападении.

Сассуоло, напротив, продолжает бороться с оборонительными проблемами, пропустив 13 голов в последних пяти матчах, но находит способы забивать, что подтверждается недавней победой над Интером. Команда нуждается в улучшении своих результатов в гостевых матчах, где последние выступления оставляли желать лучшего.

Статистические Данные

  • Дженоа продемонстрировала способность к регулярному забиванию дома.
  • Сассуоло испытывает проблемы в обороне, особенно в гостях, но сохраняет атакующий потенциал.
  • Исторические встречи показывают, что Сассуоло часто забивает против Дженоа.

Прогноз

Матч обещает быть результативным с участием двух команд, которые способны забивать, но испытывают проблемы в обороне. С учетом текущей формы и мотивации обеих команд ожидается открытый и динамичный футбол.

Рекомендация: Прогноз на ТБ 2,5 за коэффициент 1.88

Этот выбор основывается на недавней эффективности команд в атаке и их слабостях в обороне. Оба клуба показали, что могут забивать, но также регулярно пропускают, что делает ставку на забитые голы обеими командами привлекательной опцией.

Коэффициенты:

  • П1 – 2,28
  • Х – 3,5
  • П2 – 3,3

Где смотреть матч Дженоа – Сассуоло

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Дженоа – Сассуоло
Дата проведения
12 мая, 16.00, «Луиджи Феррарис»
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